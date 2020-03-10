14 твитов, доказывающих, что настоящая любовь кроется в мелочах

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Вы можете прочитать уйму книг о любви и посмотреть еще больше фильмов об этом. Вы можете много раз поймать себя на мысли, что в вашем животе поселились бабочки. Но если кто-то задаст вам в лоб вопрос: «Что такое любовь?», вы неизменно придете в замешательство или выдадите что-то банальное. Только потом, наедине с собой, вы найдете идеальное определение этому чувству, в котором не будет ничего помпезного, потому что настоящая любовь совсем не об этом.