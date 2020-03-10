14 твитов, доказывающих, что настоящая любовь кроется в мелочах
Вы можете прочитать уйму книг о любви и посмотреть еще больше фильмов об этом. Вы можете много раз поймать себя на мысли, что в вашем животе поселились бабочки. Но если кто-то задаст вам в лоб вопрос: «Что такое любовь?», вы неизменно придете в замешательство или выдадите что-то банальное. Только потом, наедине с собой, вы найдете идеальное определение этому чувству, в котором не будет ничего помпезного, потому что настоящая любовь совсем не об этом.
Мы в AdMe.ru решили, что эту весну было бы неплохо начать с вдохновляющих историй людей о нежном чувстве и его самых разных проявлениях. А бонусом мы приготовили для девушек один крайне занимательный вопрос.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
«Я люблю тебя, Лесли. От Кевина. Ты невероятно красивая»
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Бонус: девушки, а что вы думаете по этому поводу?
Есть ли у вас своя история, которая могла бы украсить эту подборку и вдохновить остальных наших читателей поделиться своей?
Фото на превью Nbvllamy / Twitter