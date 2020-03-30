14 случаев из жизни небогатых людей, которые ошеломили их состоятельных супругов
Люди среднего и высокого достатка чаще всего воспринимают свои финансовые возможности как данность. Но когда они связывают свою жизнь с кем-то, для кого роскошь — кока-кола или пара кусков мяса в сэндвиче, они словно обухом получают по голове.
Мы в AdMe.ru прочитали впечатляющие истории тех, чья вторая половинка росла в семье с совершенно иным уровнем достатка, и крепко задумались.
- Когда мы поженились, моя жена постоянно беспокоилась, если еда дома понемногу заканчивалась. Нет, она никогда не переедала, просто постоянно зацикливалась на количестве продуктов. Потому что сотни раз во времена своей юности ей приходилось голодать. © r-cubed / Reddit
- Она ненавидит кемпинги. Я всегда выбирал отдых на лоне природы, потому что это весело. А она отдыхала в палатках, потому что ее семья не могла себе позволить отель. © r-cubed / Reddit
- Мой муж сказал: «Сегодня я заработал на аренду», — имея в виду, что сегодня он получил столько денег, что может покрыть аренду нашего дома. А я представила себе, что для кого-то это зарплата за целый месяц. © colombodk / Reddit
- Ее дедушка владел домом, и они с мамой жили с ним, чтобы не оказаться на улице. За колледж она платила кредиткой, и когда я закрыл все ее платежи по кредитным картам (это всего лишь $ 1 300), она плакала, впечатлившись тем, насколько я добр к ней. Я купил квартиру, потом мы поженились и приобрели дом. Я никогда не считал себя богатым до тех пор, пока не стал встречаться с ней и не узнал, что поездка в ресторан быстрого питания может быть расценена как подарок. © Amazingawesomator / Reddit
- Подавляющее большинство людей из среды, где он вырос, считает, что страховка — это что-то, что имеют только богачи. Не только медицинская — вообще любая, на машину например. Ездить без нее было стилем жизни для всех, кого он знал. © captainslowww / Reddit
- Мой муж вырос в семье, где бюджет был небольшим. 6 детей и мама с ограниченными возможностями. Однажды в продуктовом магазине он захотел непременно пройти мимо всех стеллажей. Это заняло много времени, и я спросила, зачем он так делает. «В детстве мы могли потратить совсем немного денег в магазине, и я всегда вынужден был жертвовать своими желаниями. Теперь я могу позволить себе все что угодно, поэтому мне хочется посмотреть на все, что я могу получить». © PonyPuffertons / Reddit
- Удивляют вещи, которые он покупает. Он не понимает, что туфли за $ 19 стоят так мало потому, что они плохие. Он берет товары просто потому, что они дешевые. Он еще не разобрался, что важно качество, а не количество. © keepthebear / Reddit
- А мы в детстве должны были класть кусочек мяса между двумя ломтями хлеба, потому что так быстрее наешься и не потратишь много дорогого продукта. © nobodyoukno / Reddit
- Я выросла в бедной семье. Однажды мой будущий муж пригласил меня в ресторан. Официант спросил, хочу ли я добавить перца в мой салат цезарь. Я ответила: «Конечно», и официант приступил к действиям. Только вот я не знала, что должна была сказать ему, когда нужно остановиться. Мой парень тоже не сразу сообразил, что я этого не знаю, а когда понял, решил доиграть в эту игру до конца. Потом он все же сказал мне, что надо произнести «стоп». Просто это был первый раз, когда я вообще ела салат, состоящий не просто из листьев салата айсберг и заправки. Что ж, он все равно на вкус получился неплохим, просто немного переперченным, ха-ха. © singlewhitewolf / Reddit
- Не могу сказать, что мой отец богат (он врач), но по сравнению с семьей моей мамы его родители были вполне зажиточными. Когда они стали встречаться, папа привел маму в магазин и купил ей кока-колу (такие стаканы из пенопласта, которые вы наполняете из специального фонтана). Она была в шоке. Для нее газировка была каким-то редким подарком. А для папы — ничего особенного, он потратил даже меньше, чем ему давали на карманные расходы. Когда они поженились, ходили пить колу каждую неделю. И по сей день, 30 лет спустя, мама еженедельно получает свою газировку. Иногда сложно увидеть их чувства, но такие маленькие ритуалы рассказывают историю взаимоотношений моих родителей. © heraclitus_ephesian / Reddit
- Я, конечно, далеко не богачка, но мой муж и вовсе рос в бедной мексиканской деревне. Мылся он на улице, потому что в доме не было водопровода, а вместо туалетной бумаги использовал листья. Когда мы впервые встретились, мне было так интересно смотреть на мир его наивными детскими глазами. Поход в кино для него был огромным событием, подогрев еды в микроволновке казался странным, симпатичные отели, где мы останавливаемся во время отпуска, для него просто «вау». Я до сих пор вижу, как он удивляется некоторым вещам, и это напоминает мне о том, как часто я воспринимаю свой средний класс как должное. © uselessartsdegree / Reddit
- Мой муж сказал, что его всегда удивлял тот факт, что я не знала, как выглядит шпинат и какой он на вкус, до того как мы с ним стали встречаться. © unknown / Reddit
- Когда мы поженились, я узнал, что, дожив до 23 лет и замужества, она ни разу не наполняла себе ванну больше чем на 5 см. Я набрал ей воды в ванну и помог помыться. А она плакала. © noeljb / Reddit
Что вы думаете насчет туфель за $ 19? Приходилось ли вам встречаться с кем-то, чей социальный статус сильно отличался от вашего? Расскажите об этом опыте.
Фото на превью singlewhitewolf / reddit