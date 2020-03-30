14 случаев из жизни небогатых людей, которые ошеломили их состоятельных супругов

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Люди среднего и высокого достатка чаще всего воспринимают свои финансовые возможности как данность. Но когда они связывают свою жизнь с кем-то, для кого роскошь — кока-кола или пара кусков мяса в сэндвиче, они словно обухом получают по голове.