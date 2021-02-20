14 романтиков среди мужчин, которые смогли поразить своих дам и без помощи купидонов

Кто-то говорит, что романтика устарела, кто-то — что ее вовсе нет. Но есть те, для кого букеты из 100 роз, оригинальные сюрпризы, самодельные подарки со смыслом — это реальность. И мы решили доказать, что не перевелись еще в мире мужчины, которые знают, как порадовать девушек.

AdMe.ru обнаружил в сети примеры мужских подарков дамам. Только будьте внимательны, при просмотре может возникнуть вопрос: «Так правда бывает?»

«Я не в курсе, где мой парень взял такие кристаллы, потому что он не хочет, чтобы я знала их цену»

«Муж ушел за витаминами в аптеку, но они закончились. Зато в цветочном были букеты»

«Муж захотел приготовить оладьи, но я слежу за калориями, поэтому он сделал мне крошечный панкейк»

«На 30-й неделе беременности я сказала мужу, что хочу пирог. Это победа»

«Муж подарил мне необычную клавиатуру на мой день рождения»

«Мне чертовски повезло с такими замечательными друзьями и невероятным мужем, который будет лгать до бесконечности, чтобы меня удивить»

«Не смейтесь, я никогда раньше не работал с помадкой, но моя жена хотела детский торт в виде Йоды на свой день рождения, так что вот мой маленький торт»

«Мое новое рабочее место, которое построил любимый муж»

«Когда муж пришел домой с новыми растениями для тебя»

«Только что закончил делать подарок для моей девушки»

«Мой парень подарил мне этого двустороннего осьминога, чтобы люди знали, в хорошем я или плохом настроении»

«Сделал подарок для подруги»

«Романтично и утилитарно»

«Будешь моей девушкой? Да или да?»