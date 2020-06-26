14 метких твитов о сокрушительной детской логике
Вы наверняка хотя бы раз становились свидетелями того, как ребенок на ваших глазах проявлял чудеса сообразительности, но уже буквально через пять минут творил что-то необъяснимо глупое. Все из-за непосредственности, прямолинейности и любознательности — качеств, которые делают детей неиссякаемым источником и нелепых ситуаций, и впечатляющей находчивости.
Мы в AdMe.ru обожаем истории о непостижимой детской логике за то, что они всегда пропитаны светлым юмором и вызывают исключительно умиление. Надеемся, что вам наша подборка тоже поднимет настроение.
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«Прости, не смог доесть, это было отвратительно».
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Какие запоминающиеся перлы выдавали дети при вас?