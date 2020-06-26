14 метких твитов о сокрушительной детской логике

Вы наверняка хотя бы раз становились свидетелями того, как ребенок на ваших глазах проявлял чудеса сообразительности, но уже буквально через пять минут творил что-то необъяснимо глупое. Все из-за непосредственности, прямолинейности и любознательности — качеств, которые делают детей неиссякаемым источником и нелепых ситуаций, и впечатляющей находчивости.