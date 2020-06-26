AdMe

14 метких твитов о сокрушительной детской логике

27-1512
2k

Вы наверняка хотя бы раз становились свидетелями того, как ребенок на ваших глазах проявлял чудеса сообразительности, но уже буквально через пять минут творил что-то необъяснимо глупое. Все из-за непосредственности, прямолинейности и любознательности — качеств, которые делают детей неиссякаемым источником и нелепых ситуаций, и впечатляющей находчивости.

Мы в AdMe.ru обожаем истории о непостижимой детской логике за то, что они всегда пропитаны светлым юмором и вызывают исключительно умиление. Надеемся, что вам наша подборка тоже поднимет настроение.

14.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© jennmgreenberg / Twitter

13.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© itsmadimay / Twitter

12.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© sportsguymarv / Twitter

11.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© mmilhouse / Tumblr

10.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© emmaaraphael / Twitter

9.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© jbfan911 / Twitter

8.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© laurbehr / Twitter

«Прости, не смог доесть, это было отвратительно».

7.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© mic22ken / Twitter

6.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© hallierb / Twitter

5.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© daltoncrabb_ / Twitter

4.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© richhomiewen / Twitter

3.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© kitchikishangout / Tumblr

2.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© ahmadizhamomar / Twitter

1.

14 метких твитов о сокрушительной детской логике
© JenniDraws / Twitter

Какие запоминающиеся перлы выдавали дети при вас?

27-1512
2k