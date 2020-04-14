14 доказательств того, что и простые фото могут вызвать мурашки по телу. От восторга

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Мечта перфекциониста — это не только ровно сложенные книги или идеально подогнанные плитки на полу. А что, если визуальное удовольствие можно получить и от горизонтальной радуги, шикарных видов Англии и даже труб?

Мы в AdMe.ru получили истинное наслаждение при работе над этой статьей. Надеемся, его разделите и вы.

«Сегодня на озере Саммамиш наблюдала довольно крутое природное явление — горизонтальную радугу!»

Этот лук кажется слишком красивым. Даже не хочется его готовить

Эту фотографию не видишь, а чувствуешь

«Идеальная вафелька, которую я приготовила сегодня»

Солнечный свет превращает дым от аромапалочки в нечто волшебное

Когда работники магазина — сплошь перфекционисты

Капли дождя на крыше автомобиля

Витраж из нарезанного агата

«От вида этих трубы и клапанов мой внутренний перфекционист скачет от восторга»

Окаменелый ствол дерева, которому 225 млн лет, Аризона

Сыр на этом бургере выглядит божественно

«Мой брат сделал эту фотографию в Харвиче, Англия»

«Я связал крючком проволоку, чтобы сделать этот браслет из лунного камня»

«Мой сливочный бисквит получился идеальных цвета и формы»