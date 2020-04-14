14 доказательств того, что и простые фото могут вызвать мурашки по телу. От восторга
Мечта перфекциониста — это не только ровно сложенные книги или идеально подогнанные плитки на полу. А что, если визуальное удовольствие можно получить и от горизонтальной радуги, шикарных видов Англии и даже труб?
Мы в AdMe.ru получили истинное наслаждение при работе над этой статьей. Надеемся, его разделите и вы.
«Сегодня на озере Саммамиш наблюдала довольно крутое природное явление — горизонтальную радугу!»
Этот лук кажется слишком красивым. Даже не хочется его готовить
Эту фотографию не видишь, а чувствуешь
«Идеальная вафелька, которую я приготовила сегодня»
Солнечный свет превращает дым от аромапалочки в нечто волшебное
Когда работники магазина — сплошь перфекционисты
Капли дождя на крыше автомобиля
Витраж из нарезанного агата
«От вида этих трубы и клапанов мой внутренний перфекционист скачет от восторга»
Окаменелый ствол дерева, которому 225 млн лет, Аризона
Сыр на этом бургере выглядит божественно
«Мой брат сделал эту фотографию в Харвиче, Англия»
«Я связал крючком проволоку, чтобы сделать этот браслет из лунного камня»
«Мой сливочный бисквит получился идеальных цвета и формы»
Согласитесь, на такие фото можно смотреть бесконечно, а у вас есть подобные шедевры?