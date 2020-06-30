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14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет

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Сложно найти человека, который не гордится своей мамой и не считает ее лучшей в мире. А некоторые пользователи сети еще и показывают своих красавиц и собирают заслуженные лайки. Их мамы доказывают, что и в 40, и в 50, и в 60 можно выглядеть так, что никто не угадает твой настоящий возраст.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая мама заслужила славу, а еще восхищение от своей семьи. А в конце статьи вас ждет бонус, который докажет, что в любом возрасте есть место авантюрам с детьми, даже если они уже выросли.

«Кажется, моя мама в 44 выглядит свежее, чем я в 23»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Rityilka / Twitter

«Хочу похвастаться своей мамой. Ей 54!»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© LilFuniAZNBoi / Reddit

«Мне 32, и это моя мама сегодня. Вряд ли я унаследовала от нее эти „вампирские“ гены»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© GallowBoob / Reddit

Когда с возрастом только хорошеешь

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Unknown author / Reddit

«Моей маме, на секундочку, уже 50 лет»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© g-reg0623 / Reddit

«Кажется, она просто не стареет»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© alyssian / Imgur

«Сегодня исполнилось 50 лет женщине, которая терпит меня уже 17-й год»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© _tomato_hater / Twitter

«Надеюсь, я буду выглядеть как моя мама, когда мне будет 48»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Manayam7 / Reddit

«Я с мамой. Ей 43»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Comfyy_killa / Reddit

«Моя мама — справа»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© WebbyGA / Reddit

«Маме 42, дочери 22»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© ion_citat / Reddit

«С Днем матери мою сногсшибательную маму»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Unknown author / Reddit

«Мама в отпуске в прошлом году»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© Unknown author / Imgur

Бонус: «Мама сказала, что если мы подбросим ее достаточно высоко, то она сможет сделать сальто назад. Ей 52!»

14 человек похвастались своими сногсшибательными мамами и всколыхнули интернет
© r8rbruin / Imgur

Прикрепляйте фотографии своих мам или ваши общие селфи, и, возможно, мы включим их в нашу следующую подборку!

Фото на превью Comfyy_killa / Reddit
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