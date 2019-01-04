14 человек, находчивости которых остается только позавидовать

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Люди с нестандартным мышлением всегда знают, как найти применение старым вещам и как с легкостью решить возникающие проблемы. Они, например, вместо того чтобы выкинуть сломанный музыкальный инструмент, переделывают его в элегантную раковину. А хотите узнать, как с помощью ложки с мороженым спокойно постричь собаке когти?

AdMe.ru нашел 14 человек, которые состоят из смеси творчества, находчивости, знаний и опыта, что помогает им достойно выйти из любой ситуации.

Что делать со сломанной тубой? Превратить в раковину!

Когда улицы затопляет дождевой водой, можно установить такие мостики для пешеходов

Чтобы спутниковая тарелка смотрелась гармонично, закрепите за ней зеленое полотно с желтым ромбом. Получится флаг Бразилии

Гениальный способ отвлечь собаку

«Я нашел этот кусок фанеры в мусорном контейнере и подумал, что он идеально подходит для рисования на нем пейзажа. Вот результат»

У владельца этих двух автомобилей одно машино-место — и он решил эту проблему

Девушка-гид носит с собой приспособление для сбора выброшенных бутылок

Дизайнер выкрутился, когда заказчик этикетки не предоставил текст на французском

«Французский французский французский...»

Тату поклонника сразу троих Майклов

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Потрескалась плитка? Не беда: пара штрихов — и получаем произведение искусства

Как привлечь покупателей? Разложить рыбу в форме Санты

Этот парень — гений

«Мой папа каждое Рождество украшает дом такой игрушкой высотой 20 см»