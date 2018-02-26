13 сообщений от людей, которым лучше было бы вообще не брать в руки телефон

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Облажаться: отправить что-то не по адресу, перепутать имя собеседника или сморозить какую-то чепуху — может каждый. Но именно в СМС вам уже не отвертеться от написанного, что добавляет подобным сообщениям остроты и курьезности. Участники этих переписок уж точно их не забудут, а заодно дадут повод интернет-пользователям посмеяться от души.