13 пользователей рассказали, в какие несуразные истории они попадали из-за своих имен

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Имя — одно из первых слов, которое мы слышим при рождении. Но это важное слово выбираем не мы, а взрослые, многие из которых обращаются к списку редких имен. Иногда их решение, хорошее или плохое, впоследствии может вызвать много вопросов. Случается и так, что самое обычное имя преподносит человеку много сюрпризов.