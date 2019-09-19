13 пользователей рассказали, в какие несуразные истории они попадали из-за своих имен
Имя — одно из первых слов, которое мы слышим при рождении. Но это важное слово выбираем не мы, а взрослые, многие из которых обращаются к списку редких имен. Иногда их решение, хорошее или плохое, впоследствии может вызвать много вопросов. Случается и так, что самое обычное имя преподносит человеку много сюрпризов.
AdMe.ru собрал истории людей, живущих с уникальными именами.
- Вот скажите, какое имя наиболее русское? Иван, Володя, а может, Саша?! Самое русское — это Руслан. Так считают во многих странах Запада. Когда я знакомился с немцами, датчанами, шведами, норвежцами, мне всегда говорили, какое красивое у меня имя и как оно гармонично коррелирует с названием страны, откуда я родом. Понять их можно, ведь на их языках Россия — это Russland (Rußland, Ryssland), произносится как [Руслан], только с ударением на первый слог и без «д» на конце. Но вот почему многие англосаксы в отелях, на стойках регистрации, паспортном контроле обращаются ко мне Рашн Иванов? © hideka / Pikabu
- Меня зовут Мстислава. Порой мне бывает обидно из-за того, как люди искажают мое имя. В школе меня называли Миксером и Мстей. Кое-кто продолжал повторять: «Отомсти мне». Учителя, забывая имя, могли назвать меня Светой или как-то иначе. Сейчас чаще всего вставляют лишнюю букву. Вот недавно я посещала врача, который написал в направлении Мстеслава, а в рецепте — Мистислава.
C поступлением в институт это изменилось. Многие просто удивлялись моему имени. Предполагали, что меня назвали в честь Мстислава Ростроповича. Странно, что русских князей с именем Мстислав не вспоминали. А как же дрессировщик Мстислав Запашный? Правда, ничего из этого неверно.
Несмотря на прозвища и ошибки, я научилась жить со своим именем.
- Мое имя Сай (Cy). Я люблю его. Так здорово наблюдать за тем, как каждый кассир в Starbucks нахмуривается, затем оглядывается и спрашивает о том, как это пишется. Мое любимое: когда никто не спрашивает, я получаю по-настоящему креативные варианты. Это Sai, Sigh, Si, Cuy (как это вообще возможно?), Cai, Zai (может, если только я бормотал), Sky (№ 1 по популярности) и далее в таком же роде. © SighJayAtWork / Reddit
- Меня зовут Ия. Это полная форма имени. Имя греческое, переводится как «фиалка». Насколько мне известно, есть город Ия в Греции на Санторини. Как мне повезло с таким именем? Спасибо папе. Он очень хотел дочку и полностью взял на себя ответственность по выбору имени. Долго листал справочник и нашел самый необычный вариант. Все уговоры и мольбы родственников не помогли. Так я стала Ией. С подобным именем жить довольно весело. С детства мне пели песенки «И я того же мнения» и вспоминали ослика Иа (по иронии судьбы Пяточка в этом прекрасном мультфильме озвучивает моя тезка). Ну и, конечно, ступор и непонимание собеседника при каждом втором знакомстве, постоянные ошибки при склонении имени в документах и много еще чего. Но я все равно искренне люблю свое имя. © Estrovita / Pikabu
- Знакомый живет за границей. Зовут Кирилл. Оказывается, очень нетипичное и сложное для произношения имя. Коверкают как могут. Был случай в кафешке, где заказ забираешь, когда объявляют твое имя. Объявляют: «Killer», и знакомый при полной тишине в зале идет за заказом. © Qasya / Pikabu
- Близкие люди называют меня Бриллиант, друзья — Брилл. Я представляюсь полным именем, но иногда мне не верят до тех пор, пока не покажу документы. Примерно лет в 5 я начал задумываться о том, что мое имя отличается от других, потому что заметил, что ребята, с которыми я играл во дворе, были несколько в шоке. Но я не горевал и не радовался особо, так как принимал свое имя как должное. © Бриллиант Базуев / Tass
- Представляясь незнакомцу:
— Привет! Меня зовут Арc’ (Aarth).
— Как матушка Земля (от англ. Earth)?
— Нет, А-Р-С’.
Все усложнялось в разговоре с оператором:
— Здравствуйте. Назовите ваше имя, чтобы продолжить.
— Арc’.
— Окей, Хаш. © Aarth Tandel / Quora
- У меня самая обыкновенная фамилия — Павлова. Но живу я в Аргентине (испанский язык), где «б» и «в» звучат практически одинаково, поэтому написание Pablova или Pavloba вижу часто, а ударение по правилам испанского переместилось на букву «о», уже так и говорю фамилию. Но один раз по телефону меня записали как Pablo Loba. Когда я пришла в компанию лично, меняла не только имя в записях, но и пол. Имя же мое там считается редким. Его сокращают до Iri, потому что ira по-испански «гнев». © Irina Pavlova / Zen.yandex
- Мое полное имя — Арсений. Сам живу в Казахстане. Имя греческого происхождения, широко известно на просторах России и Украины. Но не в Казахстане. Меня тут часто называют Арыстан (что переводится с казахского как «лев»), Арсен, Афоня (да, я тоже не понимал, почему люди могут быть такими неразборчивыми), Арсентий. Для простоты общения представляюсь в последнее время как Сеня (уменьшительно-ласкательная версия имени), но и тут меня начинают путать с Семеном. © Сеня Ахов / The question
- Именем Медея меня назвал отец. Он был греком по национальности, и детей решил называть соответствующе. Сейчас-то я уже с ним свыклась и иногда даже им горжусь, но вот в детстве пришлось несладко. Начиная с того, что никто и никогда его не запоминает с первого раза, и заканчивая ответами на вопросы, настоящее ли имя, откуда оно и так далее. Да и произносят его редко правильно. Больше всего забавных историй пришлось на пору детских лагерей. Один раз, помню, весь поток меня дружно решил называть Миринда — так им проще запомнить было. А еще было забавно диктовать свое ФИО для графика дежурств какого-нибудь.
Дело в том, что от любимого папы у меня еще и фамилия Попандопуло. И вот я диктую по слогам: По-пан-до-пу-ло Ме-дея... Облегченно выдыхали все на отчестве Владимировна только... © Medusenok / Pikabu
- Факт № 1: Люди улыбаются, когда узнают мое имя.
Факт № 2: При знакомстве я повторяю свое имя дважды.
Факт № 3: Некоторые умудряются сокращать мое имя при написании: «Я». Хотя, чтобы поставить точку, надо совершить больше действий.
Факт № 4: Фамилия тоже доставляет. Коверкают как могут. Домодуш и Долгодум — самые частые варианты.
Факт № 5:
— Представьтесь.
— Долгодуш Ян.
— А имя?
— Ян.
— Долгодушьян Ян? © Ян Долгодуш / The question
- Шэнэй Мукул Доктор (Shanay Mukul Doctor). Я чудесно провожу время с каждым новым знакомым. Сначала мне нужно произнести свое имя несколько раз, прежде чем его освоят. Иначе меня назовут Сэни (Saney) или Сэнджи (Sanjay). Чтобы было легче, я прошу запомнить мою фамилию. Не слишком сложно вспомнить Доктора, верно?
У такой фамилии есть плюсы и минусы. Я инженер, и мне часто говорят: «Да, но... ты ведь инженер». Или же: «Почему ты не стал доктором? Было бы здорово быть доктором Доктором!»
Многие предполагают, что мой папа — врач, отсюда и фамилия. Большинство друзей по колледжу просто называет меня Доктором.
Facebook не верит, что моя фамилия Доктор. У меня потребовали настоящее имя. Я должен был отправить им удостоверение личности.
Друзья в шутку предлагают мне получить докторскую степень (PhD) просто ради забавы. Честно говоря, мне тоже этого хочется, а имя — это бонус и мотивация. © Shanay Mukul Doctor / Quora
- Мое полное имя — Юлиан, но обычно меня называют Юлий, а друзья зовут Юлик. Еще в детстве мне говорили, что у меня редкое и странное имя, часто называли Юлием Цезарем. В школе меня недолюбливали из-за имени, дразнили Юлькой или Юлией. Я даже хотел его сменить. Мне больше нравилось имя Олег, и какое-то время меня так даже называли во дворе. Со временем шутки ушли, и я понял, что у меня на самом деле особенное имя. Я уверен, что характер человека формируют многие вещи, и имя — одна из них. © Юлиан / Mel
Бонус
- Никогда не был зарегистрирован в соцсетях. Однако часто помогал регистрировать других. Но только в наших. И вот звонит один пожилой знакомый и говорит, что не может зарегистрироваться на Facebook. Объяснил почему, но я не поверил. Дело в том, что знакомого зовут Иванов Иван. При попытке ввести при регистрации это имя, выдает, что «пользователи Facebook должны использовать свое обычное имя, которое известно их друзьям». Друзьям, врагам и родной маме он известен как Иванов Иван. Я улыбнулся на это и сказал: «Не пугайся это просто предупреждение». Но нет! Предупреждение не убирается и дальше не пускает. Зарегистрироваться на это имя не смог и я. Почитали правила: там по этому поводу лишь указано, что требуется вводить настоящее имя. И видимо администрация Facebook считает, что Ивановых Иванов в России нет и быть не может. Такие дела... P. S. В общем, регистрироваться вследствие дискриминации по имени Иван передумал. © estolato / Pikabu
А часто ли ваше имя становится предметом для шутки?