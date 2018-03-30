12 историй о неожиданностях, к которым жизнь людей не готовила

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Люди то и дело удивляют друг друга, и порой оказывается, что мы не слишком хорошо знаем даже своих близких, что уж говорить о незнакомцах. А если вы, как автор одной из этих историй, собираетесь за границу, то забудьте все, что слышали об иностранцах. Реальность наверняка окажется совсем не такой, как вы себе представляли.