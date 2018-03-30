12 историй о неожиданностях, к которым жизнь людей не готовила
Люди то и дело удивляют друг друга, и порой оказывается, что мы не слишком хорошо знаем даже своих близких, что уж говорить о незнакомцах. А если вы, как автор одной из этих историй, собираетесь за границу, то забудьте все, что слышали об иностранцах. Реальность наверняка окажется совсем не такой, как вы себе представляли.
AdMe.ru собрал для вас 12 историй от пользователей Pikabu и Палаты № 6, которые убедительно доказывают, что в этой жизни нужно быть готовым ко всему.
- Ездила на две недели во Францию. Затаив дыхание, приготовилась узреть красоту француженок, их неповторимый стиль и хлещущее через край обаяние. Реальность была сурова: никто не пользуется косметикой, все в простецких джинсах и тапочках, в общем, совсем не то, чего ожидала. И тут вижу Ее — идеал француженки: парит на каблучках, изящное платье, прекрасная укладка — одним словом, фея. Тут «фея» спотыкается, ломает каблук и кричит на всю улицу на великом и могучем: «Да твою ж мать!» А, все ясно, понятно.
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Добиралась в соседний город на попутках, так как не было автобусов. Приехали, мужик солидного вида робко сообщил, мол, денег не нужно, ведь всегда есть другой способ расплатиться. Я совершенно спокойно соглашаюсь, беру сумочку, говорю: «Сейчас только достану защиту» и вытягиваю из сумки острый аварский кинжал, который везла знакомому в подарок. Мужик, бледнея: «Я имел в виду, что иногда полезно делать что-то безвозмездно...» Совершенно согласна, хорошо, что вокруг так много добрых людей!
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Со мной работала женщина, у которой дома жили кот и крыса. Когда крыса умерла, кот очень тосковал и везде ее искал. Хозяйка решила купить ему новую крысу, и что вы думаете? Кот ее сожрал и продолжил тосковать по старой.
- Местные гопники внезапно стали очень милыми людьми. Сидят на скамейке попой, а не на кортах, бросают шелуху от семечек не на тротуар, а в кулечек, вежливо здороваются с соседями — мата от них не услышишь! А все потому, что к одному из них приехала мама, сидит на балконе второго этажа и смотрит во двор за своим сынишкой.
- Недавно решила заняться своей растяжкой, скачала видео из интернета, стараюсь заниматься каждое утро. Сегодня занимаюсь и вижу, что в окно моей комнаты (живу на первом этаже) смотрит какой-то бомж, внимательно так. Разозлилась и ору: «Чего вылупился?» А он: «Смотри!» — и — опа! — на шпагат садится. «Даже я могу, а ты нет, корова!» Ну спасибо тебе, занимаюсь теперь вдвое больше — от злости.
- Лет в 5 мама отвела меня на новогодний спектакль «Снежная королева». Во время антракта организаторы проводили конкурсы для детей. Одним из заданий было поднять гирю, стоящую посередине сцены. За такое сложное задание полагался достойный приз. Разочарованные дети один за другим покидали сцену. И вот выхожу я, маленькая худенькая девочка в розовом платьице, и резким движением отрываю от земли пластмассовую гирю вместе с куском ковролина, к которому она была приклеена.
- Я врач. Поступил вызов, что у ребенка высокая температура и кашель. Поехала. Звоню — мне открывает дверь двухметровый амбал, заросший щетиной. Говорю: «Отсюда вызов поступил, где ребенок?» Покашливая, тот отвечает баском: «Ребенок — это я, я болею, и мне всего 12». Первый раз слушала ребенка, попросив того на низенькую табуреточку сесть, а то не достаю. Акселерация, чтоб ее.
- Когда учила правила дорожного движения, был там такой пункт: если на автомобиле перестают работать поворотники, водитель должен высунуть руку в окно и указывать остальным участникам движения свое дальнейшее направление. Пригодилось. На оживленном участке трассы собираюсь поворачивать влево. По правилам высовываю левую руку, но тут меня догоняет мотоциклист, которого я сразу не заметила, приостанавливается возле меня, нежно целует мою руку и уезжает...
- У меня отпуск, муж — на больничном (почки простудил). Сидит дома и ничего не делает: спит, ест и за компом играет. Приехала сестра в гости с дочкой (4 года). Оставила племянницу, а сама ушла по делам часа на 3. Сидим мы с племяшей в комнате, играем с куклами. Тут муж встает и идет в туалет. Ребенок испугался, прибежала ко мне и прошептала: «Почему ты не сказала, что он шевелится?»
- С мужем познакомились на сайте знакомств. Потом оказалось, что встречались ранее, он у меня билеты выписывал. Я его даже запомнила, потому что фамилия смешная. А вот он меня нет, что было немного странно: авиакасса в районе одна, народ меня хорошо знает в лицо, особенно военнослужащие. В общем, не понимала я, как это он меня еще тогда не заметил. А однажды, будучи в легком подпитии, супруг признался: «У тебя, — говорит, — декольте тогда было ух! Не смотрел я на лицо, а вот грудь потом узнал».
- Приходит жена с работы счастливая, как никогда. Даже торт купила и вино открыла. Что случилось — не говорит. Попраздновали, посмеялись. Потом говорит, что бывшего бросила девушка, украла у него много налички и смылась в другую страну. Сначала психанул, но потом улыбнулся, уложил спать 5-летнюю дочку и поцеловал на ночь любимую. Женская сущность неисправима, пусть радуется.
- В воскресенье рано утром муж залетает в комнату, кричит, мол, вставай, собирайся, нам пора. Я в панике: мало ли что случилось, не задаю вопросов, одеваюсь. Садимся в поезд, не совсем понимаю, что происходит. Но вижу, что муж веселый, значит, ничего плохого. Через два часа выходим на странной и маленькой станции одного приморского городка, и муж сразу же ведет меня на пляж, а там — красотища. Муж открывает вино, достает сыр, выпили по бокальчику, потом он говорит: все, нам пора. И ведет меня в маленький местный кинотеатр. В зале только мы, поэтому сели на самый задний ряд и весь сеанс целовались, будто только что познакомились... После кино пошли в ресторанчик, поужинали, потом еще раз прогулялись по пляжу, а ночью сели на поезд и вернулись в город. Вроде ничего необычного, но это было так неожиданно, что я считаю этот день лучшим в своей жизни.