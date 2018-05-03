11 историй, которые наглядно иллюстрируют поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Иногда в жизни случаются такие провалы, после которых не знаешь, плакать или смеяться. Такое ощущение, что судьба та еще шутница. Ну а как тогда объяснить все те ситуации, что случились с героями нашей подборки?
AdMe.ru собрал истории пользователей «Подслушано», где полное фиаско обернулось чуть ли не удачей.
- Наш сосед — нудист. И так получилось, что его балкон находится прямо под нашим. Так что, когда выходишь на балкон, видишь, как голый сосед сидит на своем балконе и пьет кофе. Недавно ко мне в гости зашла подруга. Решила показать ей красивый вид с балкона. Выходим, и тут сосед снизу приветливо машет газетой, обнажив перед нами все свои прелести. Я спокойно здороваюсь в ответ. Тут подруга выдает: «Да, вид у вас и правда необычный! Прям каждую мелочь видно!» Теперь сосед носит плавки. Наверное, обиделся.
- Потеряла мобильный телефон. Стоил прилично, было обидно, но все же не повод сильно расстраиваться. Гуляю по улице, вижу на пустой лавке свой телефон, но разряжен, очень удивилась. Пришла домой, включила — все нормально, приложения расставлены в том же порядке, но... они все другого человека, по фото — парня лет двадцати пяти. Позвонила с его телефона на свой, оказалось, он точно так же увидел «свой» телефон в парке, до этого посеяв свой. Так и познакомились, теперь хорошие друзья.
- Шла я как-то из магаза и увидела, как объемная тетя в халате выгуливает у подъезда чихуахуа в офигенном фиолетовом комбезе с кучей страз на спине. Пока я грустила о том, что даже собаки одеваются лучше, чем я, подлетела большая ворона, цапнула собаку за комбез и невысоко, но без напряга потащила ее в неизвестном направлении. Я так и застыла со своим пакетом и обалдевшим ликом. Тетя с криками: «Зося! Зосенька!» — бежала за похитительницей, пуляя в нее снятыми на ходу тапочками. Спасла-таки...
- Работала у одного оператора из «большой тройки» в салоне. Часто приходили конфликтные клиенты, у которых то телефон сломался, то деньги списали. Всегда старалась всем помочь и успокоить, но, понятное дело, сама нервничала сильно. И вот пришел очередной конфликтный клиент — женщина чуть за 40, с порога начала на всех орать, потом на меня посмотрела, взяла за руку и говорит: «Милая, не волнуйтесь вы так, а то надолго вас не хватит», — и продолжила на всех орать.
- Всегда, на протяжении всей жизни, мою фамилию коверкали всеми возможными способами. Я к этому привык и перестал обращать на это внимание. Но самый топовый случай произошел на днях на почте. Посылке оставалось лежать 3 дня, а извещения все нет. Пришел к ним, нашли посылку, заполняю извещение, а сотрудник почты и говорит: «Мы получателей всегда по фамилии ищем, и вам бы извещение ну никак не пришло, вы же знаете, как китайцы извращаются в написании, вот смотрите!» Читаю, а там все верно...
- Моя подруга — обладатель довольно длинного носа. На операцию не решалась, сама всегда с юмором относилась к нему. Но мы просто плакали со смеху, когда она рассказала, что в Болгарии ей лифт ударил дверьми по носу! По носу, блин, лифт! Нос сломан, она сделала операцию, уменьшив заодно его. И пропала изюминка во внешности, причем она и сама жалеет, говорит, что хоть наращивай. Ну хоть чувство юмора никуда не пропало.
- Я, вдохновившись произведением «Тимур и его команда», будучи в гостях у бабушки в Грузии, организовала и сплотила своих двоюродных братьев и сестер, убедив их творить добрые дела. Мы работали в поле, убирались в доме, мыли наших коров и свиней, которые просто сияли на солнце. Но всему пришел конец, когда мы из добрых побуждений побрызгали коровник дихлофосом от клопов. Дед вовремя учуял запах, и ему пришлось ставить новый коровник. Кроме нашей задницы, никто не пострадал.
- С детства не покидало ощущение, что живу не в своей квартире. Спрашивала у родителей, но они отшучивались. Недавно выяснилось, что, пока я гостила у бабушки (примерно в 4 года), мы и правда переехали в квартиру в том же доме и родители сделали максимально похожий ремонт, а про какие-то новые вещи и еще одну комнату (!) говорили, что я просто забыла! Травму они не хотели ребенку нанести, блин! А то, что я 20 лет считала себя сумасшедшей, — это не, не травма.
- Искала новый тональный крем, продавец решила мне помочь с выбором и начала выдавливать мне различные образцы на руку. Вдруг с одним из тюбиков пошло что-то не так, и мне огромной струей прямо на белую штанину вылетел ярко-оранжевый крем. Конечно же, салфетками это пятно было уже не оттереть, слишком жидкий был крем. В качестве извинения продавец дала мне полный пакет различных пробников. Брюки так и не отстирала до конца, но зато косметику можно теперь долго не покупать.
- Была знакомая, раздражала меня жутко. Наглая и самоуверенная, но даже пьянющая была шикарной. Пока не напились вдвоем... Я поняла, что завидую. Завидую ее уверенности и манере вести себя открыто, не боясь чужих мнений. Это я ей и сказала, а она мне: «Ты спокойная как скала, хорошая жена и мама, а я красивый сорняк...» Этот разговор изменил нас обеих, теперь у меня есть лучшая подруга. Она стала спокойнее, а я увереннее — мы дополняем друг друга.
- В позапрошлый Новый год загадала желание: начать новую жизнь. В начале января меня сбила машина. Травма головы, операции, реанимации, восстановление. Результат: частичная амнезия и провалы в памяти. Заново знакомилась со своей семьей, родителями, парня своего не признавала, расстались. Изменились вкусы, предпочтения, хобби. Как следствие, обучение на кондитера, новая работа, переезд. Сейчас я беременна от бывшего шефа, которого раньше ненавидела.
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Фото на превью ideer