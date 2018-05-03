11 историй, которые наглядно иллюстрируют поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло»

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Иногда в жизни случаются такие провалы, после которых не знаешь, плакать или смеяться. Такое ощущение, что судьба та еще шутница. Ну а как тогда объяснить все те ситуации, что случились с героями нашей подборки?

AdMe.ru собрал истории пользователей «Подслушано», где полное фиаско обернулось чуть ли не удачей.

Наш сосед — нудист. И так получилось, что его балкон находится прямо под нашим. Так что, когда выходишь на балкон, видишь, как голый сосед сидит на своем балконе и пьет кофе. Недавно ко мне в гости зашла подруга. Решила показать ей красивый вид с балкона. Выходим, и тут сосед снизу приветливо машет газетой, обнажив перед нами все свои прелести. Я спокойно здороваюсь в ответ. Тут подруга выдает: «Да, вид у вас и правда необычный! Прям каждую мелочь видно!» Теперь сосед носит плавки. Наверное, обиделся.

Потеряла мобильный телефон. Стоил прилично, было обидно, но все же не повод сильно расстраиваться. Гуляю по улице, вижу на пустой лавке свой телефон, но разряжен, очень удивилась. Пришла домой, включила — все нормально, приложения расставлены в том же порядке, но... они все другого человека, по фото — парня лет двадцати пяти. Позвонила с его телефона на свой, оказалось, он точно так же увидел «свой» телефон в парке, до этого посеяв свой. Так и познакомились, теперь хорошие друзья.

Шла я как-то из магаза и увидела, как объемная тетя в халате выгуливает у подъезда чихуахуа в офигенном фиолетовом комбезе с кучей страз на спине. Пока я грустила о том, что даже собаки одеваются лучше, чем я, подлетела большая ворона, цапнула собаку за комбез и невысоко, но без напряга потащила ее в неизвестном направлении. Я так и застыла со своим пакетом и обалдевшим ликом. Тетя с криками: «Зося! Зосенька!» — бежала за похитительницей, пуляя в нее снятыми на ходу тапочками. Спасла-таки...

Работала у одного оператора из «большой тройки» в салоне. Часто приходили конфликтные клиенты, у которых то телефон сломался, то деньги списали. Всегда старалась всем помочь и успокоить, но, понятное дело, сама нервничала сильно. И вот пришел очередной конфликтный клиент — женщина чуть за 40, с порога начала на всех орать, потом на меня посмотрела, взяла за руку и говорит: «Милая, не волнуйтесь вы так, а то надолго вас не хватит», — и продолжила на всех орать.

Всегда, на протяжении всей жизни, мою фамилию коверкали всеми возможными способами. Я к этому привык и перестал обращать на это внимание. Но самый топовый случай произошел на днях на почте. Посылке оставалось лежать 3 дня, а извещения все нет. Пришел к ним, нашли посылку, заполняю извещение, а сотрудник почты и говорит: «Мы получателей всегда по фамилии ищем, и вам бы извещение ну никак не пришло, вы же знаете, как китайцы извращаются в написании, вот смотрите!» Читаю, а там все верно...

Моя подруга — обладатель довольно длинного носа. На операцию не решалась, сама всегда с юмором относилась к нему. Но мы просто плакали со смеху, когда она рассказала, что в Болгарии ей лифт ударил дверьми по носу! По носу, блин, лифт! Нос сломан, она сделала операцию, уменьшив заодно его. И пропала изюминка во внешности, причем она и сама жалеет, говорит, что хоть наращивай. Ну хоть чувство юмора никуда не пропало.

Я, вдохновившись произведением «Тимур и его команда», будучи в гостях у бабушки в Грузии, организовала и сплотила своих двоюродных братьев и сестер, убедив их творить добрые дела. Мы работали в поле, убирались в доме, мыли наших коров и свиней, которые просто сияли на солнце. Но всему пришел конец, когда мы из добрых побуждений побрызгали коровник дихлофосом от клопов. Дед вовремя учуял запах, и ему пришлось ставить новый коровник. Кроме нашей задницы, никто не пострадал.

С детства не покидало ощущение, что живу не в своей квартире. Спрашивала у родителей, но они отшучивались. Недавно выяснилось, что, пока я гостила у бабушки (примерно в 4 года), мы и правда переехали в квартиру в том же доме и родители сделали максимально похожий ремонт, а про какие-то новые вещи и еще одну комнату (!) говорили, что я просто забыла! Травму они не хотели ребенку нанести, блин! А то, что я 20 лет считала себя сумасшедшей, — это не, не травма.

Искала новый тональный крем, продавец решила мне помочь с выбором и начала выдавливать мне различные образцы на руку. Вдруг с одним из тюбиков пошло что-то не так, и мне огромной струей прямо на белую штанину вылетел ярко-оранжевый крем. Конечно же, салфетками это пятно было уже не оттереть, слишком жидкий был крем. В качестве извинения продавец дала мне полный пакет различных пробников. Брюки так и не отстирала до конца, но зато косметику можно теперь долго не покупать.

Была знакомая, раздражала меня жутко. Наглая и самоуверенная, но даже пьянющая была шикарной. Пока не напились вдвоем... Я поняла, что завидую. Завидую ее уверенности и манере вести себя открыто, не боясь чужих мнений. Это я ей и сказала, а она мне: «Ты спокойная как скала, хорошая жена и мама, а я красивый сорняк...» Этот разговор изменил нас обеих, теперь у меня есть лучшая подруга. Она стала спокойнее, а я увереннее — мы дополняем друг друга.

В позапрошлый Новый год загадала желание: начать новую жизнь. В начале января меня сбила машина. Травма головы, операции, реанимации, восстановление. Результат: частичная амнезия и провалы в памяти. Заново знакомилась со своей семьей, родителями, парня своего не признавала, расстались. Изменились вкусы, предпочтения, хобби. Как следствие, обучение на кондитера, новая работа, переезд. Сейчас я беременна от бывшего шефа, которого раньше ненавидела.

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