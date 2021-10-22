10 изделий, чей срок годности значительно превышает дату на упаковке

Срок годности — очень важная информация для покупателя. Так производитель дает гарантию, что в течение этого периода товар можно использовать, не опасаясь, что он испортится. Но в некоторых случаях изделие способно сохранять свои свойства, даже если цифры на упаковке говорят об обратном.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же можно хранить дома долгое время и не переживать об истечении срока годности.

Солнцезащитные средства

Средство от загара не испортится и через 2 года с момента его первого использования, хотя большинство производителей указывают гораздо меньший срок хранения. Чтобы любимый солнцезащитный крем не терял своих свойств как можно дольше, берегите его от влаги и отдавайте предпочтение упаковке с дозатором. Она убережет средство от попадания бактерий и частиц грязи.

Прокладки и тампоны

Прокладками и тампонами можно смело запасаться впрок, ведь они хранятся 5 лет с момента производства. Но имейте в виду, что впитывающая основа склонна к воздействию сырости и является благоприятной средой для развития бактерий. Поэтому свои средства гигиены лучше держать не в ванной комнате, а в сухом помещении.

Тени для век

Эксперты утверждают, что сухие тени могут храниться годами, не теряя своих косметических свойств и не нанося вреда коже. Но важно следить за состоянием аппликаторов и кисточек для нанесения макияжа. Почаще мойте их или меняйте на новые.

Молоко

Пастеризованное молоко хранится дольше, чем указывают на упаковке, и способно оставаться свежим даже спустя неделю после истечения срока годности. Если оно не пахнет кислым и не свернулось, можете совершенно спокойно употреблять его.

Яйца

Яйца остаются безопасными для приема в пищу от 3 до 5 недель с момента покупки. Все, что для этого нужно, — найти им укромный уголок в холодильнике.

Йогурт

При условии, что йогурт пастеризован и хранится в холодильнике в закрытом виде, его можно употреблять в пищу даже спустя 2–3 недели после истечения срока годности. А если вы его заморозите, то сможете побаловать себя вкусным молочным продуктом даже через пару месяцев.

Шоколад

Качественная шоколадная плитка может на несколько недель пережить срок годности, если хранить ее в сухом темном месте при температуре не выше 20 ⁰С. Даже если на поверхности шоколада появился белый налет, это не значит, что продукт испортился. Такая реакция вызывается перепадами температур (например, если шоколад хранили в холодильнике) и не несет опасности для здоровья.

Чипсы

Картофельные чипсы — это не самый полезный перекус, зато они прекрасно хранятся. Все дело в соли, которая является прекрасным консервантом и препятствует развитию бактерий. Можно смело ими хрустеть, даже если с момента окончания срока годности прошло 2–3 месяца.

Горчица

Горчица останется пригодной к употреблению даже спустя год после того, как вы вскрыли тару. Просто храните ее в холодильнике и перед тем, как приправить еду, обратите внимание на ее цвет и запах.

Специи

Сухие специи не потеряют своих вкусовых и ароматических свойств даже через 2–3 года после того, как поступили в продажу. Храните ваши пряности в плотно закрытой посуде и подальше от влаги, так они значительно переживут свой срок годности.

А у вас есть примеры вещей или продуктов, чей срок годности больше, чем указывают на упаковке?