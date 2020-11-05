10+ человек, которые с треском провалили миссию «Лучший работник месяца»
Добиться трудовых успехов мечтают многие. Но для того, чтобы стать мастером в своем деле и увидеть собственное фото на доске почета, нужно проделать большой путь. Правда, карьера некоторых людей заканчивается, так и не успев толком начаться.
Мы в AdMe.ru наткнулись на тред в Reddit, посвященный тем, кто ожидал, что близок к работе мечты, а на деле оказался близок к увольнению.
- Одного парня уволили спустя 3 часа после начала его первой смены в продуктовом. Он обслуживал надоедливого покупателя и в конце концов запустил в него кочаном капусты. Когда пришел менеджер и попросил его уйти, он вообще не удивился. Все это время я стоял рядом. И могу сказать, что день прошел занимательно. © Revolutionary_Oil897 / Reddit
- Работаю в магазине морепродуктов. У нас 19-летний парень как-то раз выходил из магазина после окончания смены, и на выходе у него из штанов вывалилось 2 кг крабовых ножек. Прямо перед менеджером. © wanderin_fool / Reddit
- Парень спал на 2 встречах в свой первый день. Вторую он начал, похрапывая. © xsited1 / Reddit
- Коллега бросил отличную работу с хорошей зарплатой и устроился в радиомонтажный отдел. Его уволили в тот же день за кражу деталей для собственного радиоприемника. Прошло чуть больше года, и он вернулся. Удивительно, что его снова взяли. Примерно через год он был уволен за угрозу безопасности. © PresidentStone / Reddit
- Работал в служебном лифте в доме для богатых людей. Мы сказали новенькому молчать, пока к нему не обратятся, потому что богачи бывают себе на уме. И что же он сделал? Сразу завел разговор и спросил одного из жильцов: «Сколько вы зарабатываете?» © giancarlox21 / Reddit
- Я работал в баре, и пришла новая сотрудница. По отношению к клиентам она была грубовата. Однажды после смены она заказала в баре лимонад со льдом. Пришел ее парень. Они громко выясняли отношения перед нашим менеджером и несколькими клиентами, и новенькая вылила содержимое бокала на своего бойфренда и драматично удалилась. © lejolipamplemousse / Reddit
- В первый день работы этот парень сказал «Что это еще такое?» тому, кто припарковался рядом с его новым автомобилем (который он и пальцем не трогал), купленным, когда его наняли на работу. Оказалось, что это был генеральный директор нашей компании. Буквально через 10 минут парень подписывал документы на увольнение. © NinthReever / Reddit
- Я работаю в строительной сфере. В один день у нас появилось 2 новых сотрудника, которые дружили между собой. Босс попросил одного из них сходить за кофе и вернуться. Тот собрал со всех деньги и сказал, что ему нужно, чтобы с ним пошел его друг, потому что заказ был большим. Больше они не вернулись. © Dendad1218 / Reddit
- Раньше я работал на буровой установке. Нового инженера направили на объект и назначили в ночную смену. Через 5 ночей он звонит в офис и говорит, что хочет уехать домой, потому что ему холодно и плохо. Я так и не выяснил, уволился он или нет, но было понятно, что эта работа не для него. Спросил бурильщиков, чем занимается этот парень. Оказалось, что у них был обогреватель в задней части фургона, но, несмотря на неоднократные приглашения сесть туда, парень просто сидел в своем грузовике всю ночь и дрожал. В середине февраля. © Red_AtNight / Reddit
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Мой босс был настоящим донжуаном, который мог взять на работу любую женщину независимо от уровня подготовки и того, что написано в ее резюме. Однажды он нанял на временную работу девушку 16–17 лет. Я попросил ее переставить коробки в алфавитном порядке и увидел, как она изменилась в лице, глядя в стену, и, судя по бормотанию, пыталась вспомнить детскую песенку про алфавит. © MastaMind599 / Reddit
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В нашем офисе работала невероятно странная девушка, которая каждый день приходила с мокрыми волосами, в пижаме и тапочках. Продержалась около недели. © astrokade / Reddit
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Это продлилось 5 дней. Мой босс нанял «шеф-повара». Парень даже не знал, как приготовить кесадилью. © jbiggs107 / Reddit
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Мой специалист по работе с документацией собирался жениться и уезжать в медовый месяц, так что я нанял временного сотрудника. Когда я сказал «Дайте мне знать, если что-нибудь понадобится», он ответил «Эта мышка давит мне на запястье». © pienoceros / Reddit
А вы встречали людей, чья карьера так же стремительно угасла?