10+ человек, которые с треском провалили миссию «Лучший работник месяца»

Мой босс был настоящим донжуаном, который мог взять на работу любую женщину независимо от уровня подготовки и того, что написано в ее резюме. Однажды он нанял на временную работу девушку 16–17 лет. Я попросил ее переставить коробки в алфавитном порядке и увидел, как она изменилась в лице, глядя в стену, и, судя по бормотанию, пыталась вспомнить детскую песенку про алфавит. © MastaMind599 / Reddit

В нашем офисе работала невероятно странная девушка, которая каждый день приходила с мокрыми волосами, в пижаме и тапочках. Продержалась около недели. © astrokade / Reddit

Это продлилось 5 дней. Мой босс нанял «шеф-повара». Парень даже не знал, как приготовить кесадилью. © jbiggs107 / Reddit