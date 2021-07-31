10+ человек рассказали о ситуациях на работе, из-за которых они ее обожают

У любой работы есть свои достоинства и недостатки. Чаще, конечно, нам приходится выслушивать жалобы знакомых на надоевший офис, маленькую зарплату или несправедливое начальство. К счастью, есть люди, которые по-настоящему кайфуют от своей работы, даже если иногда она утомляет или преподносит неприятные сюрпризы.

Мы в AdMe.ru любим слушать вдохновляющие истории. Герои нашей публикации рассказали о самых крутых рабочих моментах, которые не дают им заскучать. Почитайте и убедитесь сами. А в конце статьи вас ждет бонус.

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Работаю педиатрической медсестрой. Когда я заканчиваю с обследованиями, раздачей лекарств и составлением графиков, могу потратить свободное время на сборку Lego и видеоигры с пациентами. © Lord_Chud / Reddit

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Моя коллега-гид (работает с испанским языком) была на 6-м месяце, живот заметный уже. И когда ей надоело, что каждый турист из группы спрашивает, уж не беременна ли она, решила при знакомстве с новой группой так и объявить в микрофон: «Здравствуйте, меня зовут Таня. И да, я беременна». Все посмеялись, а одна бабушка-испанка подходит к ней и спрашивает: «Сколько в России длится беременность?» А Таня — девушка с юмором, отвечает: «2 года. Срок беременности зависит от размера страны. Вот Россия — страна большая, у нас 2 года. А у вас в Испании, мне говорили, что-то около 9 месяцев?» Бабуся ахает: «А ведь и правда» — и, счастливая, удаляется. Я обожаю свою работу именно за такие истории. © Подслушано / VK

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«Работал в Питере программистом в 2 конторах. В первой были бесплатные обеды, а во второй — просторные кухни с мощными кофемашинами».

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Я воспитатель. Свою работу обожаю. «Здравствуйте, мы в вашу группу попали, пришли познакомиться... Это мой сын Лева». Я говорю: «Привет, Лева, что ты умеешь делать лучше всего?» Ответ ошарашил: «Я умею колготки через шорты снимать...» © Подслушано / VK

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Когда я была ребенком, моим любимым местом в мире была библиотека. Наконец, когда мне исполнилось 19, меня взяли туда на работу. Мне нужно было открывать коробки, полные новых книг. Запах новых книг на полке божественный, но запах целой коробки со свежеотпечатанными книгами — чистый рай. А однажды в коробке на мой стол попала долгожданная последняя книга о Гарри Поттере. Первым делом я открыла ее и прочитала последние 2 страницы. Я помню, как молча злорадствовала весь день, потому что я была единственной в библиотеке, кто знал, чем все закончится. © Michelle Hozey / Quora

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Самое крутое преимущество работы моряком — это то, что вы можете путешествовать по миру бесплатно. Да-да, бесплатно. Добавляет перчинки то, что наше место назначения всегда оставалось для нас загадкой, пока мы ждали подтверждение. Во время работы я встретил много людей и познакомился с разными культурами. Как-то мы прибыли в Японию раньше срока, и, к сожалению, корабль оказался не готов к первому плаванию. Днем мы работали на верфи, а после работы и по воскресеньям делали все, что захотим. Так мы пробыли в Японии почти месяц. © Jhon Robert Crebillo / Quora

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Я работаю в штаб-квартире суперизвестной компании по производству различных сладостей. Во всех наших конференц-залах стоят большие стеклянные чаши, наполненные всевозможными конфетами. Есть даже специальные люди, которые каждое утро ходят по офисам, наполняя опустевшую ​​миску. Но вишенка на торте — это то, что компания постоянно проводит тесты своего продукта, на которые любой сотрудник может записаться, а затем провести время, критикуя вкусовые качества и текстуру шоколада. © Sahil Aggarwal / Quora

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Ольга была постоянной клиенткой салона, и ей не нравилось все. В тот раз я сделала ей педикюр и передала ее парикмахеру. Закончив со следующей посетительницей, я услышала недовольный визг Ольги. Парикмахер был на грани обморока. Моя клиентка посмотрела на эту картину и как крикнет на весь салон: «Милая, так это кислое лицо — оно портит стрижку! И делает кресло неудобным!» Все пытались подавить смех. Ольга не смеялась. Сейчас Ольга посещает соседний салон. Ее очень ценят как пунктуального и неконфликтного клиента. © Yanina13 / Pikabu

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Сестра работает мастером по маникюру. Как-то ее новая клиентка всю процедуру была недовольна. Поэтому на вопрос: «Сколько с меня?» — сестра ответила: «Вам все не нравится, платить не нужно. И записываться тоже». Клиентка ушла, а вечером моей сестре прилетает на счет сумма немного больше той, что должна была клиентка. Сестра отправила ее обратно. Я спрашиваю: «И чем же все закончилось?» Она отвечает: «Пока не знаю, 2 недели назад дело было, у нее ногти еще не отросли». © OleGuNn/ Pikabu

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Работаю мастером по шугарингу. Пришла постоянная клиентка. Спрашивает, можно ли ее дочери (той 16) делать эпиляцию зоны бикини для бассейна. Записали ее ко мне. А дальше начинается треш: девочка приходит с ПАПОЙ и тот серьезно говорит, что будет присутствовать при процедуре. Ему надо знать, что с дитяткой все будет хорошо. В абсолютном шоке смотрю на девушку, она стоит, смотрит в пол и молчит. В общем, на его условия я не согласилась. Позвонила маме девочки, обрисовала ситуацию. Она попросила передать трубку отцу. Полторы минуты — и он как шелковый садится на диванчик и соглашается терпеливо ждать. Все прошло хорошо, а мама девочки потом извинялась за «мужа-перестраховщика». © xoma1 / Pikabu

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Я занимаюсь выгулом собак и люблю проводить весь день на улице с забавными и очаровательными песелями всевозможных пород. Они каждый раз рады меня видеть и счастливы гулять. И что самое удивительное, мне еще и платят за это. © SameConversation369 / Reddit

Бонус: урок троллинга от продавца с юмором

Покупал надувную плюшку для катания с горок. Продавец как раз мне ее накачивал и в тот момент смотрел на манометр. Подходит женщина и довольно напористо спрашивает:

— А у вас есть коляски детские в продаже?

Продавец, не отрывая взгляда от манометра:

— Нет.

— А почему, когда вы отвечаете, мне в глаза не смотрите?

— Стыдно, что колясок нет. © Montenegro7 / Pikabu