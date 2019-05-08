Знаменитости, которые стали родителями в 2019 году

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2019-й еще только приближается к своему экватору, а его уже смело можно считать годом звездного беби-бума. Кто-то впервые испытал счастье родительства, как Меган Маркл и принц Гарри, а кто-то уже в 5-й раз получил «посылку от аиста», например Софи Эллис-Бекстор.

AdMe.ru от души поздравляет новоиспеченных родителей — как уже опытных, так и новичков в этом деле. А из этой подборки вы, наши дорогие читатели, сможете узнать, в каких звездных семьях в этом году появилось маленькое, но долгожданное чудо.

Меган Маркл и принц Гарри

6 мая у любимчиков британцев, герцога и герцогини Сассекских, появился на свет первенец. Радостная новость была опубликована в официальном инстаграме пары. Малыш родился с весом 3 600 г, с ним, как и с его мамой, все хорошо, оба чувствуют себя прекрасно. Принц Гарри присутствовал на родах и поддерживал Меган в такой важный для молодой мамы момент.

Их королевские высочества поблагодарили поклонников за поддержку и совсем скоро представят миру маленького принца, назвав его имя. Сын Гарри и Меган стал 8-м правнуком королевы Елизаветы, заняв в очереди на престол 7-е место.

Эми Шумер

Практически одновременно с Меган Маркл стала мамой и 37-летняя комедийная актриса Эми Шумер. Это первый ребенок в семье Эми и ее супруга Криса Фишера.

Гордон Рамзи

4 апреля у знаменитого британского шеф-повара и многодетного отца Гордона Рамзи родился 5-й ребенок. Кулинар выложил в свой инстаграм трогательные фото с женой и новорожденным сыном, сделанные прямо в палате после родов, написав, что после 3 премий BAFTA и 1 «Эмми» они с супругой наконец выиграли «Оскар». Оскар Джеймс Рамзи — именно так счастливые родители назвали малыша.

Том Харди

В январе 2019-го у Тома Харди и его супруги Шарлотты Райли родился второй сын, который, по словам близких, похож на своего звездного папу как две капли воды. Малыша назвали Форрестом в честь героя любимого вдохновляющего фильма пары — «Форрест Гамп». Интересно, как отреагировал на такую приятную новость Том Хэнкс? Кроме двух общих детей с Шарлоттой, у Тома есть старший сын Луи от бывшей возлюбленной актера, Рэйчел Спид.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

19 апреля 52-летний Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Его молодая жена, 22-летняя модель Тина Кунаки, подарила актеру дочь, которую пара назвала необычным именем — Амазони. Новоиспеченный дядя и по совместительству брат Тины, Закари, уже придумал для племянницы ласковое прозвище — Зозо. Это первый ребенок в тандеме Кассель — Кунаки, старшие дочери актера родились в браке с Моникой Беллуччи.

Джессика Симпсон

19 марта Джессика Симпсон и ее супруг Эрик Джонсон в третий раз стали родителями. После 9 месяцев тяжелой беременности у пары родилась долгожданная дочь, Берди Мэй, весом 4 500 г! На ранних сроках Джессика скрывала свое положение, зато потом, когда ситуация стабилизировалась, охотно рассказывала поклонникам в своем инстаграме о курьезных случаях и проблемах, связанных с беременностью.

Ричард Гир и Алехандра Сильва

69-летний актер во второй раз стал отцом. В феврале 35-летняя супруга Гира Алехандра Сильва родила ему сына. У Ричарда есть старший сын, Гомер, от брака с Кэри Лоуэлл, а у Алехандры — от предыдущих отношений 6-летний Альберт. Новорожденный малыш стал первым общим ребенком звездной пары.

Софи Эллис-Бекстор

В многодетной семье Софи Эллис-Бекстор и бас-гитариста группы The Feeling Ричарда Джонса уже растут 4 сыновей, а 7 января у пары родился 5-й малыш! Несмотря на то что поклонники неустанно давали паре советы на тему того, как завести дочку, в крепком звездном семействе снова появился мальчик, которого назвали Микки.

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

В феврале Константин Хабенский в третий раз стал отцом. В браке с Ольгой Литвиновой у актера уже есть дочь, и новорожденная малышка стала вторым общим ребенком звездной пары. Старший, 11-летний сын Хабенского от первой супруги, которая умерла от рака головного мозга, живет на данный момент с бабушкой в Барселоне.

Саша Савельева и Кирилл Сафронов

27 марта солистка группы «Фабрика» Саша Савельева и ее супруг, актер Кирилл Сафронов, впервые стали родителями: в звездной семье родился сын. Певица старательно скрывала от общественности свою беременность на протяжении всего срока, но когда малыш появился на свет, она подтвердила догадки поклонников, опубликовав трогательное фото с сыном в инстаграме.

Игорь Петренко и Кристина Бродская

20 января российский актер и многодетный отец Игорь Петренко стал папой в 5-й раз. Маленькая Ева стала 3-й дочерью в семье Петренко и Кристины Бродской. Пара скрывала беременность вплоть до 9-го месяца, после чего актер выложил счастливое фото из роддома в их общий с женой инстаграм.

Виктория Лопырева

5 февраля «Мисс Россия — 2003», модель и телеведущая Виктория Лопырева родила первенца. Словно по иронии судьбы, малыш, чья мама являлась послом ФИФА на чемпионате мира по футболу, родился в тот же день, что и одни из лучших футболистов мира Неймар и Роналду.

Дарья Сагалова

Любимая многими за роль Светы Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» актриса Даша Сагалова 1 апреля в 3-й раз стала мамой. Имя и пол ребенка она пока не рассекретила, но зато поделилась в своем инстаграме теплым фото маленьких ножек.

Анастасия Трегубова

17 апреля ведущая программы «Доброе утро» на Первом Анастасия Трегубова в 4-й раз стала мамой. Она опубликовала в своем инстаграме фото с мужем, новорожденным сыном и доктором, который помог маленькому счастью появиться на свет. Дома младшего братика ждали 12-летняя Лиза, 8-летний Миша и малышка Ника, которая родилась в том же роддоме в январе 2018 года.

Мария Порошина

11 января многодетная мама Мария Порошина в 5-й раз испытала счастье материнства. У актрисы 4 дочери: старшая Полина, отцом которой является Гоша Куценко, и рожденные в браке с Ильей Древновым, известным по фильму «Ворошиловский стрелок», Серафима, Агрефена и Глафира. В 5-й раз судьба подарила Марии долгожданного сына. Актриса тщательно скрывает пока имя отца мальчика, известно только, что он живет за пределами России.

Бонус: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

В этом году к лагерю звездного беби-бума присоединятся и любимчики миллионов, Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли, которые совсем скоро ждут появления на свет 3-го малыша.

Кира Найтли

Готовится во второй раз стать мамой и Кира Найтли. Актриса попала в объективы папарацци на вечеринке Chanel J12 в Париже, и было сложно не заметить существенно округлившийся животик.

Миранда Керр

Супермодель Миранда Керр наконец-то подтвердила подозрения своих очень наблюдательных поклонников и вышла на красную дорожку премии Gruner & Jahr Spa Awards в платье, подчеркивающем ее интересное положение. Звезда воспитывает старшего сына от брака с Орландо Блумом, а менее года назад родила еще одного мальчика своему второму мужу, основателю Snapchat Эвану Шпигелю. Уже очевидно, что в этом году ангел Victoria’s Secret готовится стать мамой в третий раз.

А вы знаете, кого еще из знаменитостей стоило бы включить в эту подборку?