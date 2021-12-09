Я работаю в кино 11 лет и расскажу о том, что обычно остается за кадром
Чаще всего съемочный процесс оказывается тайной за семью печатями от простого зрителя, нам остается только видеть финальный результат на экранах. Но у съемочной группы есть свои секреты и традиции. И только непосредственные участники знают, что там происходит.
Меня зовут Маша, я работаю в кино 11 лет, и специально для AdMe.ru я приоткрою завесу тайны и поведаю об особенностях происходящего на съемочной площадке.
- На съемочной площадке нельзя грызть семечки. Это считается плохой приметой и может привести к провалу фильма. Объяснение этому дается такое: в то время, когда снимали все на пленку и количество дублей было ограничено, шелуха от семечек попадала на пленку, царапала ее и оставляла фильм без важного кадра.
- Если во время съемок становится пасмурно и вот-вот может пойти дождь, а снимаемая сцена предполагает солнце, могут прибегнуть к «магическому обряду». Нужно взять керамическую тарелку, на нее положить скрещенные металлические вилку и нож и спрятать под что-нибудь на съемочной площадке. Всерьез в это не верят, но киношники — ребята веселые, так что иногда делают.
- Это суеверие известно нам по многим другим областям — избегать слова «последний». Всегда только «крайняя» сцена, «крайний» дубль, «крайний» кадр.
- Если у любого члена съемочной группы упадет сценарий, то перед тем, как поднять его, этот человек должен на него сесть. Тут не имеет значения, упал сценарий на пол, на снег или в лужу, — придется садиться.
- Сейчас от этого уже отходят для экономии времени, но раньше считалось плохой приметой во время съемок дубля писать на кинохлопушке следующий номер дубля, а то «накличут» пересъемки. То же самое касается просто случайных хлопков кинохлопушкой. И в целом лучше ее лишний раз в руки не брать, чтобы избежать огромного количества дублей.
- При съемках кино сейчас кинохлопушка почти не используется. Первоначально ее назначение было именно в самом хлопке — чтобы при рассинхронизации звука и картинки в отснятом материале можно было ориентироваться именно на записанный звук хлопка. Но современные камеры уже автоматически синхронизируют звук и видео, поэтому хлопок не обладает своим первоначальным значением и если используется, то скорее как дань традиции.
- Фокусник, дольщик, хлопушка — название должностей на съемочной площадке. Хлопушкой называют сотрудника, который перед съемкой дубля хлопушкой-нумератором обозначает начало съемки. Фокусник — другое название «фокус-пуллер» — наводит фокус камеры на нужное место в сцене, определяя, что будет резким в кадре, а что — размытым. Дольщиком называют того, кто управляет операторской тележкой на рельсах, которую ласково называют Долли.
- Перед началом съемок нужно разбить тарелку. На ней будут написаны имена съемочной группы, разбивать ее будет режиссер о штатив камеры. Делают обычно это после первого кадра или дубля. И каждому члену съемочной группы раздается по осколку. Иногда еще и говорят принести их после съемок, чтобы попытаться «собрать» тарелку. А вот на индийских съемках вместо тарелки бьют кокос. И тут уже куски кокоса никому не достаются.
- Ни для кого не секрет, что ремесло актера тяжелое: иногда нужно в холодное время снимать сцену на «летнем пляже». И если пару минут актеры еще могут побыть на холоде одетыми не по погоде, то пар изо рта все равно выдаст. Для этого придумали хитрость — перед самыми съемками дубля актер выпивает стакан очень холодной воды, после чего на полминуты пар изо рта «выключается».
- Есть актеры, которые совершенно не запоминают текст. В таком случае стикеры с текстом могут быть расклеены прямо в локации, оператор будет снимать так, чтобы они не попали в кадр. А иногда недалеко от актера может стоять суфлер, который будет подсказывать текст прямо во время съемок, при монтаже это все равно вырежут.
- Если на съемках задействуют детей, которые должны поедать какой-то продукт, то аппетита у них, как правило, хватает всего на пару дублей. Поэтому, чтобы продлить «работоспособность» ребенка, его не кормят часов 5–6 до съемок. И как только во время дублей ребенок наедается, наступает снова перерыв от любой другой еды, чтобы доснять остальные дубли.
- Банкет после окончания съемок называется «шапкой». Раньше участники съемок пускали шапку в конце проекта, скидываясь на финальный банкет. Теперь его спонсируют продюсеры, но название осталось.
- Кино никогда не снимается по порядку. В один день могут снять сцену из начала, конца и середины фильма. Все будет зависеть от локации сцен, от графика актеров, от сценарных условий — день или ночь по сценарию, лето или зима.
- Очень часто съемочный процесс начинается тогда, когда сценарий еще не утвержден или даже не написан полностью. Он активно меняется прямо во время съемок, и поэтому иногда не избежать ошибок в повествовании.
- Никому, кроме режиссера, нельзя садиться на режиссерский стул. Считается, что от этого режиссера может покинуть вдохновение.
- На съемках очень часто используют бутафорскую кровь, она есть разная — и венозная, и артериальная. Но к настоящей она не имеет никакого отношения. Бутафорская кровь на вкус как очень приторное варенье.
- Очень часто в фильмах и сериалах снимается кто-то из съемочной группы. Такое бывает, если не оказывается нужного количества актеров массовки, иногда — чтобы это было «тайной фишкой» фильма.
- Если в кадре показывают пса, то хозяин собаки присутствует на съемочной площадке и передвигается за кадром так, чтобы всегда быть на линии взгляда собаки.
- Бывает, что в публичном месте снимается очень известный актер, и рядом оказывается много прохожих, которые постоянно задают вопросы, отвлекают, просят сфотографироваться. И актеру, и съемочной группе это доставляет много неудобств, но актеру непозволительно грубить своим фанатам. За него это делает съемочная группа, они специально могут вести себя очень некорректно по отношению к зрителям, чтобы негатив от этого попал на них, а не на актера.
- Если съемки проходят на улице в городе, то прохожие очень часто спрашивают, что снимают, и зачастую это очень отвлекает съемочную группу. Если отвечать, что фильм или сериал, вопросов становится все больше. А вот если отвечать, например, что это реклама макарон, то это прохожим не интересно.
- Если для съемок нужен пустой двор без машин, то за несколько часов или даже за несколько дней в этот двор отправляются люди, которые просто день и ночь будут там дежурить и не давать людям парковаться в этом дворе. Такая у них работа — просто стоять на парковочном месте и не давать машинам туда встать.
- Зачастую киноляпы — это не оплошность. Нередко съемочная группа знает, что в кадре будет ляп, но не может этого избежать по техническим причинам: например, нужные туфли героини просто потерялись или меняется расположение каких-то объектов, чтобы камера поместилась для съемки крупного плана. И тогда в готовой сцене, когда чередуются кадры крупного плана и общего, объекты вокруг героев расположены по-разному.
А какие есть традиции и суеверия, связанные с вашей работой?
Фото на превью Depositphotos.com, Depositphotos.com
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