Я навела идеальный порядок по методу Мари Кондо и расскажу, как выбрасывать вещи не жалея

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Мари Кондо — автор известной книги «Магическая уборка». Голубая книжечка завоевала расположение читателей по всему миру: люди бросились разбирать хлам, который хранился дома годами, и избавляться от ненужных вещей.

Меня зовут Мария и я решила навести дома порядок, следуя правилам из книги. Специально для AdMe.ru я сфоткала процесс уборки и конечный результат. Вот что вышло.

По своей природе я не самый аккуратный в мире человек. Сейчас много работаю, занимаюсь семьей и времени на уборку почти нет. Вот и решила: пора как следует расхламиться. Оказалось, это не так просто. С уверенностью скажу: чтобы убраться по методу Мари, нужно много сил и времени. Несколько раз мне хотелось бросить и оставить все как есть. Иногда я мухлевала и складывала одежду не так тщательно. Надеюсь, читатели меня простят.

Правила, которых я придерживалась

В книге описывается несколько базовых принципов уборки. Я старалась придерживаться их, но подгоняла под себя и свои привычки. В общем, делала так, как мне удобно. Вот эти принципы: Уборка всегда в 2 этапа: сначала выбрасываем ненужное и только потом расставляем все по местам.

Если не знаете, нужна ли вам вещь, возьмите ее в руки и спросите себя, делает ли она вас счастливым. Не стоит держаться за старые воспоминания — освободите место для новых.

Убирайтесь по категориям, а не по комнатам.

Старайтесь хранить предметы вертикально.

Оптимальный порядок уборки такой: одежда, книги, бумаги, разное, сентиментальные вещи. Я поставила себе цель: убраться за 1 неделю.

Одежда

У меня в комнате шкаф с полками, комод и шкаф с вешалкой. В книге автор рассказывает, что люди недооценивают складывание и стараются все повесить. Это действительно так. Поэтому я сложила большинство платьев и оставила на вешалках только те, что ношу чаще всего. Мари советует развешивать их от тяжелого к легкому. Я также старалась развесить одежду по цветам.

У Мари есть канал, где она рассказывает, как правильно складывать вещи. У меня получалось не всегда.

Всю одежду я вывалила на кровать — получилась приличная гора. Из этого комода одежда буквально выпадала, и это видно на фото. Внимательный читатель заметит, что одежда сложена неидеально. Честно признаюсь, что на это у меня не было сил.

Еще я поняла, что, когда буду делать ремонт, не буду покупать шкафы с глубокими полками — там неудобно хранить вещи. Только комоды, только хардкор. Этот шкаф — моя боль. Мне стыдно за первое фото. Фото «после» тоже неидеально, некоторые вещи лежат горизонтально. Особенно сложно хранить вертикально шелковые блузки. Зато с обувью мне повезло. Я разбирала ее не так давно и нашла идеальный способ хранения — в коробках в нижней части шкафа.

Хранить обувь в коробках действительно удобно. Она не деформируется и не пылится, нужную пару найти легко.

Книги

Мари советует избавиться от книг, которые вам не нужны или которые вы так и не прочитали за много лет. Пока я убиралась, выяснилось, что у меня дома есть целая коллекция Пушкина и «Война и мир», а я и не знала. Книги рассортировала так: снизу те, что нужны мне по работе, или те, что я читаю сейчас. Сверху — художественная литература. Всего я избавилась от 40 книг: часть сдала в макулатуру, часть отдала младшей сестре.

Разное и бумаги

Сложнее всего было с бумагами. Я разобрала стол и выбросила все старые инструкции, ненужные провода и тетрадки, которые остались еще с университета, — всего 2 пакета с мусором. Сначала шкафчики даже не открывались. Вот, все было плохо.

На этот раздел я потратила больше всего сил. Сложно было расстаться с вещами, которые я собирала столько лет. Скрепя сердце выбросила старый блокнот. Бумаги сортировала так: важные и сентиментальные. Самые главные документы убрала в пакет ziploc и положила ближе к краю, чтобы проще было найти.

Я и не знала, сколько мусора хранится в моем письменном столе. Шпаклевка. Откуда? Зачем она мне?

Также Мари советует не хранить старые фотографии в шкафу. Лучше сделать альбом и поставить на полку, чтобы их можно было рассматривать. Мне никогда не нравилось показывать фотки с телефона или компьютера, поэтому эта рекомендация мне по душе. Из снимков, сделанных во время последнего путешествия, я сделала фотокнигу. Ее приятно показывать гостям.

Косметика

Для меня это была самая легкая часть уборки. 2 месяца назад я уже проводила ревизию и выбросила все старые баночки. Моя главная задача состояла в том, чтобы придумать удобную систему хранения. Я убрала в шкаф средства, которыми пользуюсь не каждый день, и оставила только необходимое. Меньше вещей — меньше беспорядка.

В шкафчиках тоже порядок. Контейнеры купила в магазине для посуды. По идее, в них нужно складывать ложки, но я использую их так. На этом моменте я устала и за порцией вдохновения пошла в инстаграм Мари. Красота.

Также в этот день я разобралась с кондиционером. Это оказалось не так сложно, как я представляла.

Я протерла его сверху и почистила фильтры. Они достаются легко, достаточно открыть крышку и промыть их водой. Снизу — результат.

Вывод

Это был мой первый опыт такой большой уборки. Получилось неидеально, на что-то не хватило сил. Дольше всего разбиралась с бумагами и сентиментальными предметами — фотографиями и билетиками из кино. Уборку я проводила 2 недели назад. Порядок сохранился на 90 %, и для меня это очень высокий результат. А еще на Netflix есть сериал, где Мари Кондо наводит порядок в домах у людей. Вот несколько советов, которые я добавлю от себя: Самый действенный совет: никаких вещей «на всякий случай». Я 4 года хранила в шкафу скакалку, чтобы однажды начать прыгать. Выбросила ее — решила, что, если соберусь заниматься прыжками, куплю снова.

Меньше вещей — легче поддерживать порядок. Выбрасывайте все, что не приколочено.

Не стоит хранить вещи из сентиментальности. Если что-то можно перевести в цифровой формат, сделайте это.