Встречайте Кальмара — собачку, у которой в инстаграме больше подписчиков, чем у некоторых звезд Голливуда
В Австралии живет бельгийский гриффон по кличке Кальмар (Squid). В конце 2017 года его хозяева завели инстаграм-аккаунт, в котором стали публиковать фотографии этого причудливого шерстяного комочка и все его выходки. Благодаря своей запоминающейся внешности и непревзойденному чувству стиля Кальмар завоевал любовь более 271 тыс. подписчиков в инстаграме. Кстати, даже некоторые голливудские звезды не могут похвастаться таким количеством подписчиков (например, Эдвард Нортон или Джон Кьюсак). Как говорят его хозяева, их любимец на 70 % состоит из любви, 20 % — дерзости и 10 % — бороды.
Когда редакция AdMe.ru увидела фотографии этой крошечной собачки, мы поняли, почему она вызывает улыбки на лицах своих последователей. Итак, встречайте новую звезду инстаграма — Кальмара.
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Эта милая собачонка покорила сердца тысяч людей. Они даже стали рисовать Кальмара. Вот лишь некоторые творения
А вот и счастливые владельцы Кальмара
А какие питомцы живут в вашем доме? И есть ли у них собственные странички в соцсетях?
Фото на превью squidthegriff / instagram