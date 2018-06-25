Все мы делаем одни и те же странные вещи, но никто не знает зачем
Все мы странные. Все делаем одинаковые странные вещи, совершаем странные поступки и думаем, что одни такие. Поэтому редко в этом признаемся. Но, оказывается, одни и те же привычки есть у многих людей, а когда мы все-таки решаемся о них рассказать, то получаем простой ответ: «Эй, а я думал, что один такой!»
AdMe.ru собрал признания пользователей про странные привычки и действия, которые делают все люди. И вы тоже, не притворяйтесь.
«Если я понял, что иду не туда, то сначала посмотрю на часы или телефон и только потом меняю направление. Чтобы никто не подумал, что я странный»
«Я не начинаю есть свою еду, пока не найду подходящее видео на YouTube или какой-нибудь фильм»
«Я чувствую, что спас Вселенную, когда успеваю выключить микроволновку за 1 секунду до того, как она подаст сигнал»
«Порой я надеваю наушники без музыки в них, просто чтобы со мной никто не разговаривал»
«Я открываю холодильник, понимаю, что там ничего нет. Закрываю холодильник. И открываю его снова через пару минут, чтобы убедиться, что ничего нового не появилось»
«Когда никто не видит, я практикую навык телекинеза, чтобы попытаться сдвинуть пульт или напиток, стоящий на столе»
«Я не выбрасываю мусор, пока ведро не превратится в мусорную башню, которая вот-вот обвалится»
«Иногда я обращаюсь с котом как с маленьким ребенком, качая его на руках и заматывая в покрывало»
«По непонятной причине, когда я лежу на кровати, я иногда поднимаю одну руку вверх»
«Когда я должен позвонить на неизвестный номер, то молюсь, чтобы никто не взял трубку и можно было бы просто оставить сообщение»
«Когда мне становится скучно и я не могу просто уйти, то беру свой телефон и листаю странички туда-сюда, чтобы выглядеть серьезным»
«Когда соус случайно капает на мою одежду, я быстро его слизываю, пока никто не видит»
«Когда в шкафу заканчиваются чистые вещи, я беру самую чистую из грязных»
Фото на превью Aimée Jo Weaver / @quora