Тест для заядлых эрудитов: Сможете ли вы угадать страну по фото вещи из нее?

34 5 20 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждой страны есть символ — национальное блюдо, кулинарный продукт или вещь, по которой сразу узнаешь ее среди других государств. Часто эти символы находят отражение в популярных сувенирах, которые путешественники привозят домой из поездок.

Редакция AdMe.ru составила фототест. Попробуйте пройти его и угадать, какая страна скрывается за изображением конкретной вещи. Ответы можно найти сразу под фото.

1.

На фото красная телефонная будка — один из главных символов Лондона, столицы Великобритании.

2.

Париж — столица не только Франции, но и мировой моды. В город отовсюду съезжаются модницы за люксовой одеждой, обувью и сумками знаменитых брендов. Например, от Chanel.

3.

Украшения из граната станут отличным сувениром из поездки в Чехию. Здесь добывают самую яркую разновидность этого камня — пироп.

4.

Архитектура Португалии имеет особый колорит. А все потому, что часть зданий отделана глиняной плиткой голубого цвета — азулежу.

5.

У нас кактус — украшение подоконника, а в Мексике — часть национальной кухни и любимый местными ингредиент для свежего салата.

6.

Деревянные башмаки кломпы — такой же популярный сувенир из Нидерландов, как и знаменитые тюльпаны.

7.

Бумеранг у коренных жителей Австралии издревле считался боевым и охотничьим оружием. Сейчас это средство развлечения и памятный сувенир из далекой страны.

8.

Клен — неизменный символ Канады. Он есть и на флаге страны, и на гербе, и в сиропе — традиционном продукте, которым щедро поливают блинчики на завтрак.

9.

Восточные базары Турции немыслимы без прилавков с этим амулетом. Он называется «Глаз Фатимы». По легенде, дочь пророка Мухаммеда Фатима подарила жениху кусочек синего стекла, который помог ему вернуться живым из похода.

10.

В Юго-Восточной Азии популярен особый фрукт — дуриан. Он имеет весьма специфичный вкус и запах. Но и у такого фрукта есть поклонники, для которых в Таиланде производят конфеты из дуриана.

11.

Коническая соломенная шляпа — традиционный аксессуар жителей Вьетнама и популярный сувенир для туристов.

12.

Кардамон, куркума, душистый перец, бадьян, гвоздика и другие специи попадают к нам на стол из Индии.

13.

Швейцария славится вкусным шоколадом, нежными сырами, надежными банками и качественными наручными часами.

14.

По сей день в городах Японии можно встретить девушек в традиционном наряде — кимоно. Его надевают на праздники и особые события, а в повседневной жизни предпочитают практичную западную одежду.

15.

Марокко славится своей керамикой. Некоторую производят для конкретных блюд. Например, тажин — это особый вид посуды с конусообразной крышкой и ароматное мясное блюдо, которое в этой посуде готовят.

16.

В Калининградской области сосредоточено 90 % мировых запасов янтаря. Украшения из этого камня — популярный сувенир среди тех, кто приезжает в Россию.

17.

Моцарт — не только фамилия знаменитого композитора, но и название конфет, которые можно купить на его родине, в Австрии.

18.

Каждый, кто побывал в Испании, несомненно, заряжается мотивами национального танца фламенко. Для его исполнения пригодится маленький аксессуар — кастаньеты.