Тест для заядлых эрудитов: Сможете ли вы угадать страну по фото вещи из нее?
У каждой страны есть символ — национальное блюдо, кулинарный продукт или вещь, по которой сразу узнаешь ее среди других государств. Часто эти символы находят отражение в популярных сувенирах, которые путешественники привозят домой из поездок.
Редакция AdMe.ru составила фототест. Попробуйте пройти его и угадать, какая страна скрывается за изображением конкретной вещи. Ответы можно найти сразу под фото.
1.
На фото красная телефонная будка — один из главных символов Лондона, столицы Великобритании.
2.
Париж — столица не только Франции, но и мировой моды. В город отовсюду съезжаются модницы за люксовой одеждой, обувью и сумками знаменитых брендов. Например, от Chanel.
3.
Украшения из граната станут отличным сувениром из поездки в Чехию. Здесь добывают самую яркую разновидность этого камня — пироп.
4.
Архитектура Португалии имеет особый колорит. А все потому, что часть зданий отделана глиняной плиткой голубого цвета — азулежу.
5.
У нас кактус — украшение подоконника, а в Мексике — часть национальной кухни и любимый местными ингредиент для свежего салата.
6.
Деревянные башмаки кломпы — такой же популярный сувенир из Нидерландов, как и знаменитые тюльпаны.
7.
Бумеранг у коренных жителей Австралии издревле считался боевым и охотничьим оружием. Сейчас это средство развлечения и памятный сувенир из далекой страны.
8.
Клен — неизменный символ Канады. Он есть и на флаге страны, и на гербе, и в сиропе — традиционном продукте, которым щедро поливают блинчики на завтрак.
9.
Восточные базары Турции немыслимы без прилавков с этим амулетом. Он называется «Глаз Фатимы». По легенде, дочь пророка Мухаммеда Фатима подарила жениху кусочек синего стекла, который помог ему вернуться живым из похода.
10.
В Юго-Восточной Азии популярен особый фрукт — дуриан. Он имеет весьма специфичный вкус и запах. Но и у такого фрукта есть поклонники, для которых в Таиланде производят конфеты из дуриана.
11.
Коническая соломенная шляпа — традиционный аксессуар жителей Вьетнама и популярный сувенир для туристов.
12.
Кардамон, куркума, душистый перец, бадьян, гвоздика и другие специи попадают к нам на стол из Индии.
13.
Швейцария славится вкусным шоколадом, нежными сырами, надежными банками и качественными наручными часами.
14.
По сей день в городах Японии можно встретить девушек в традиционном наряде — кимоно. Его надевают на праздники и особые события, а в повседневной жизни предпочитают практичную западную одежду.
15.
Марокко славится своей керамикой. Некоторую производят для конкретных блюд. Например, тажин — это особый вид посуды с конусообразной крышкой и ароматное мясное блюдо, которое в этой посуде готовят.
16.
В Калининградской области сосредоточено 90 % мировых запасов янтаря. Украшения из этого камня — популярный сувенир среди тех, кто приезжает в Россию.
17.
Моцарт — не только фамилия знаменитого композитора, но и название конфет, которые можно купить на его родине, в Австрии.
18.
Каждый, кто побывал в Испании, несомненно, заряжается мотивами национального танца фламенко. Для его исполнения пригодится маленький аксессуар — кастаньеты.
Какие сувениры вы любите привозить из путешествий?