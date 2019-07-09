Роберт Дауни — младший собирается очистить Землю за 10 лет и доказать, что он настоящий Тони Старк

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Можно подумать, что только какой-нибудь супергерой Marvel может спасти нашу планету от экологического кризиса. Но в этот раз актер Роберт Дауни — младший пришел на помощь с планом, который, по его убеждению, очистит Землю от загрязнений через 10 лет. И самое приятное: он планирует использовать технологии, заимствованные прямо из фантастических фильмов.

Редакция AdMe.ru рада поделиться этой новостью с вами! Приготовьтесь узнать кое-что интересное об этом мире.

Если вы любите фильмы Marvel, то вы уже знаете, что персонаж Роберта Дауни — младшего, Тони Старк, является гением, стремящимся спасти мир с помощью передовых технологий. И, очевидно, актер готов последовать примеру Железного Человека. Недавно он объявил, что в 2020 году создаст новую организацию под названием The Footprint Coalition. В чем его план? Очистить всю планету, используя искусственный интеллект (ИИ), за 10 лет.

Актер сделал это заявление во время своего выступления на конференции Amazon re: Mars (машинное обучение, автоматизация, робототехника и космос), на которой обсуждались преимущества передовой робототехники и машин, особенно искусственного интеллекта. Дауни-младший не распространялся о проекте подробно. Однако, понимая, что книги и фильмы продвигают идею об опасности ИИ и его потенциальном зле, он дал понять, что на самом деле ИИ может быть полезен для людей, если его использовать для благих целей.

Актер убежден: «Благодаря робототехнике и нанотехнологиям, мы [человечество] можем в значительной степени, если не полностью очистить планету за 10 лет». Он также выразил восхищение учеными и исследователями, которые вложили в проект весь свой талант. «Боже, я обожаю экспертов, — сказал он в духе Тони Старка. — Они как Википедия, только с недостатками характера».

Дауни-младший даже взял на себя вину за состояние нашей планеты: актер заметил, что считает себя причастным к устрашающей проблеме углеродного следа и внес в нее значительный вклад. Хорошая новость в том, что его сожаления поддерживаются планом решения экологической катастрофы. Нам еще предстоит дождаться апреля 2020 года, чтобы увидеть, что собой представляет весь проект. А пока за развитием и обновлениями Footprint Coalition можно наблюдать на сайте организации.