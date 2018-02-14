Посмотрите на 13 главных красавчиков зимней Олимпиады: старые знакомые стали еще горячее

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С 9 по 25 февраля 2018 года проходят зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея). 7 зимних видов спорта и 15 дисциплин — на Олимпиаде можно найти зрелище по вкусу. А если вы не слишком разбираетесь в спорте, откровенно скучаете и не успеваете следить за происходящим, просто сосредоточьтесь на этих волнующих воображение спортсменах и получайте эстетическое удовольствие.

Женская половина AdMe.ru сделала свой выбор и спешит показать вам самых жарких спортсменов проходящих игр.

1. Гас Кенуорти, фристайл, США

Помните парня, который забрал с собой в Штаты бездомных песиков из Сочи после прошлой Олимпиады?

Так вот песики выросли и возмужали, похорошел и их хозяин.

2. Алекс Ханссен, скелетон, Норвегия

От взгляда на этого парня сердце невольно пропускает удар. Еще бы: 30-летний Алекс выглядит как настоящий викинг, суровый и в то же время невероятно привлекательный.

3. Тристан Уокер, санный спорт, Канада

Тристану 26 лет. Когда он не занят санным спортом, то проводит время за книгой, катается на горном велосипеде или играет на гитаре. Разносторонний молодой человек, нам нравится!

4. Тарьей Бе, биатлон, Норвегия

29-летний Тарьей — олимпийский чемпион 2010 года и 8-кратный чемпион мира. А еще — безумно притягательный молодой человек.

5. Стивен Лэнгтон, бобслей, США

Стивен — бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи. Спортсмен, кстати, может стать отличным поводом расширить кругозор и разобраться, что же такое бобслей.

6. Симон Фуркад, биатлон, Франция

Если 33-летний Симон и уступает своему младшему брату Мартену по части титулов в биатлоне, то уж точно берет свое, когда речь идет о мужской привлекательности.

7. Влад Хадарин, сноуборд, Россия

Владу всего 19 лет, и это его первые Олимпийские игры. Мы думаем, большие победы у молодого человека впереди: как на спортивном поприще, так и на стезе покорения женских сердец.

8. Джоуи Мантия, конькобежный спорт, США

При взгляде на Джоуи язык не повернется сказать, что конькобежный спорт скучный. Спортсмену 32 года, и он любит собак. Этого достаточно, чтобы, затаив дыхание, следить за его выступлениями.

9. Столе Сандбек, сноуборд, Норвегия

Столе 24 года. В 20 лет он стал серебряным призером сочинской Олимпиады в слоупстайле — технически сложном виде, который даже включен в программу всемирных экстремальных игр. В общем, рисковый парень!

10. Аксель Юнг, скелетон, Германия

Аксель — двукратный чемпион мира в смешанных командах. Скелетон бывает симпатичным, между прочим.

11. Марк Макморрис, сноуборд, Канада

Марк — человек огромной силы воли. Год назад он едва не погиб, влетев на сноуборде в дерево. Врачи вытащили его с того света, чтобы спустя 11 месяцев на играх в Южной Корее Макморрис завоевал бронзу Олимпиады.

12. Кевин Роллан, фристайл, Франция

В 2014-м французский фристайлист смог завоевать олимпийскую бронзу. Он специализируется на дисциплине хафпайп — спуске на горных лыжах в специальной вогнутой конструкции. В общем, при случае посмотрите: это довольно зрелищно.

13. Пита Тауфатофуа, лыжные гонки, Тонга

Еще один наш старый знакомый. Пита произвел фурор на летней Олимпиаде в Рио, когда вынес флаг своей страны, обмазав свое тело маслом. Тогда он отобрался на игры как тхэквондист. В этот раз Тауфатофуа приехал соревноваться в лыжных гонках. И снова мы могли лицезреть горячего мачо с голым торсом. Вот уж действительно, талантливый человек талантлив во всем!

А какой спортсмен пришелся вам по душе больше остальных? Расскажите в комментариях.