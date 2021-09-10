Посмотрите, как выглядели бы наши любимые мультики, если бы их снимали как обычные фильмы

Индонезийский художник Андхика Муксин решил представить, как выглядел бы процесс создания знаменитых мультфильмов, если бы их снимали как обычные кинокартины. С помощью капли фантазии и щепотки Photoshop автор воплотил эти взрывные идеи в реальность и теперь делится работами на своей странице в Instagram и YouTube-канале.