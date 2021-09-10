Посмотрите, как выглядели бы наши любимые мультики, если бы их снимали как обычные фильмы
Индонезийский художник Андхика Муксин решил представить, как выглядел бы процесс создания знаменитых мультфильмов, если бы их снимали как обычные кинокартины. С помощью капли фантазии и щепотки Photoshop автор воплотил эти взрывные идеи в реальность и теперь делится работами на своей странице в Instagram и YouTube-канале.
На странички художника уже подписалось огромное количество людей по всему миру. И мы в AdMe.ru с разрешения автора решили показать вам 15 его работ.
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«Съемочную площадку» какого еще мультфильма вы хотели бы увидеть у этого автора?
Фото на превью Pocahontas / Walt Disney Pictures, andhikamuksin / Instagram
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