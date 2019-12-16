Посмотрите, как преобразились 14 красивейших городов мира в ожидании Рождества

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До новогодних праздников остается совсем немного, и улицы городов мира принаряжаются в ожидании чудес. Огромные подвесные елки, стойкие оловянные солдатики, летящие по небу санки, нарядные витрины — и все это для того, чтобы мы с вами улыбнулись и хоть на миг погрузились в сказочную атмосферу. И если лично объездить нарядные мировые столицы у вас не получится, ничего страшного, в этой статье вы найдете все самое крутое и креативное.