Посмотрите, как преобразились 14 красивейших городов мира в ожидании Рождества
До новогодних праздников остается совсем немного, и улицы городов мира принаряжаются в ожидании чудес. Огромные подвесные елки, стойкие оловянные солдатики, летящие по небу санки, нарядные витрины — и все это для того, чтобы мы с вами улыбнулись и хоть на миг погрузились в сказочную атмосферу. И если лично объездить нарядные мировые столицы у вас не получится, ничего страшного, в этой статье вы найдете все самое крутое и креативное.
Мы в AdMe.ru уже пропитались духом Рождества, пока делали эту статью, и надеемся, что и вы почувствуете прикосновение волшебства.
Прага
Копенгаген
Лондон
Москва
Вена
Варшава
Будапешт
Вильнюс
Барселона
Мадрид
Брюссель
Нью-Йорк
Париж
Берлин
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Невозможно оторваться, правда? А вам нравится, как ваш город украшен к празднику?
Фото на превью Sputnik Беларусь / youtube