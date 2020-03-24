Мы проверили 10 трюков, с которыми звезды приводят себя в порядок без лишних усилий

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Обычно над внешностью голливудских див трудится целая команда специалистов. Поэтому те в любой ситуации выглядят молодо и свежо. Однако некоторые звезды признаются, что в обычной жизни используют свои лайфхаки или «бабушкины методы», потому что те работают не хуже салонных процедур.

Авторы AdMe.ru решили проверить на себе странные и необычные методы, которые, по утверждению звезд, помогают им быстро привести себя в порядок. И вот что из этого получилось.

Кейт Хадсон использует ванночки со льдом для упругости кожи

Актриса Кейт Хадсон признается, что ледяные ванночки помогают ее коже преобразиться всего за несколько минут. «Если я чувствую, что мое лицо устало или слишком напряжено, я опускаю его в чашу со льдом и держусь, пока хватит сил», — говорит звезда. Кейт рассказывает, что этот метод помогает ей выглядеть хорошо даже после бессонной ночи.

Таисия: «Я придерживалась схемы „ледяная вода + кубики льда“ в течение 5 дней. После каждой процедуры чувствовала себя бодрее и отмечала, что кожа становится более свежей, мелкие морщинки убираются, хоть и незначительно. В отличие от обычного протирания льдом, при использовании этого метода лицо краснеет, но кожа ощутимо увлажняется. Вывод: я бы выбрала эту процедуру в качестве повседневной, несмотря на то что обычно протирание ледяным кубиком дает более быстрый эффект».

Ким Кардашьян перед важными мероприятиями практикует похудение на жидкой пище

Чтобы быстро избавиться от отеков, лишней воды в организме и экстренно похудеть, Ким Кардашьян на несколько дней убирает из рациона твердую пищу и употребляет только то, что можно пить. Звезда утверждает, что такой метод помог ей быстро похудеть перед Met Gala в 2018 году.

Алина: «Я поставила себе дополнительное ограничение в 1 200–1 500 калорий в день и начала этот трехдневный эксперимент с весом 64 кг при росте в 167 см и объемом талии в 74 см. Уже через 4 часа мне хотелось все бросить и пожевать хоть маленький кусочек булки. Я неосознанно приходила на кухню, открывала холодильник и тупо пялилась в него: есть хотелось постоянно. Утром второго дня я увидела на весах минус 1 кг, а после третьего — прибавку в 800 г. Утром четвертого дня я весила 63 кг и потеряла в талии 5 см, хотя в зеркале изменений так и не заметила. Вывод: если хотите резко похудеть на этой диете, приготовьтесь страдать мужественно держаться до конца и не рассчитывайте на заметные результаты».

Софи Лорен использует свежую мяту для избавления от припухлостей и синяков под глазами

В одном из выпусков Daily Mail рассказала, что для избавления от отеков и припухлостей под глазами Софи Лорен не использовала дорогостоящие средства. Она брала обыкновенную свежую мяту, разминала ее в ступке и наносила полученную пасту под глаза. Эффект был моментальным.

Ольга: «У меня нечасто бывают припухлости под глазами, но синева — дело обычное. Поэтому я решила попробовать избавиться от нее с помощью мятных патчей. Измельчила ножницами несколько веточек мяты, добавила пару капель воды, чтобы получилась кашица, и нанесла все это под глаза. Почти сразу почувствовался охлаждающий эффект, а потом и легкое пощипывание. После удаления мяты с лица мое отражение в зеркале не сильно изменилось. Но синевы будто бы стало немного меньше, а кожа под глазами стала мягкой, как после крема. Вывод: процедура освежает и немного бодрит, охлаждает кожу. Ярко выраженного эффекта я не увидела, возможно, при отеках этот метод работает лучше. В обычной жизни этот лайфхак я, скорее всего, использовать не буду. Привычные патчи — куда более удобная вещь, которая не рассыпается и не грозит попасть в глаза».

Зои Салдана делает майонезные маски для гладкости волос

Зои Салдана, которая выросла в Доминиканской Республике, рассказывает, что привыкла использовать обычные продукты для поддержания своей красоты. Кокосовая вода и ром были рецептами красоты ее волос еще в детстве. А еще актриса практикует майонезные маски, которые хорошо питают волосы.

Алина: «В первый день эксперимента я нанесла на влажные волосы примерно горсть майонеза, который тут же растворился и растекся, как молоко. Через 20 минут смыла состав, а когда волосы высохли, мне показалось, что они стали еще более сухими и ломкими, чем раньше. Расчесывать их было сложно. На второй день я повторила процедуру, только нанесла майонез на почти сухие волосы. Но он все равно растекся по рукам. В этот раз волосы высыхали небольшими слипшимися сосульками, которые хрустели, если их пытаться разделить. А еще я заметила, что корни после маски стали очень жирными. Пришлось срочно перемывать волосы. Вывод: продукты лучше использовать по назначению. Хотя, возможно, мне не подошел этот лайфхак из-за того, что у меня крашеные и довольно пористые, сухие волосы. Может, на здоровых волосах это действительно работает, но если будете проверять, то не делайте это перед выходом на работу».

Хайди Клум использует квашеную капусту для похудения

Супермодель Хайди Клум нередко прибегает к разгрузочным дням на квашеной капусте. В течение 3 дней она сидит на нехитрой диете, основой которой является капуста, и благодаря этому очищает свой организм. Меню простое: утром — овсянка на воде и нежирный йогурт, в обед — отварная картофелина и яйцо, капуста, кусочек слабокопченой ветчины, на ужин — капуста и рыба. При чувстве голода квашеная капуста разрешается в любом количестве.

Ольга: «В первый день до вечера я чувствовала себя отлично. Но после ужина, видимо, от большого количества капусты, у меня начался дикий метеоризм. По ощущениям я надувалась, как воздушный шар, и была дико голодной. На второй и третий день я чувствовала голод и вздутие живота постоянно. Утром четвертого дня, когда эксперимент закончился, я встала на весы и увидела, что избавилась от 3 кг веса. А когда измерила талию, поняла, что от газов в желудке и кишечнике та раздулась на 4 см. Вот такой парадокс. Вывод: этот метод похудения определенно на любителя. Визуально тело может измениться, причем не в лучшую сторону. Больше не рискну его использовать».

Бейонсе применяет бальзам для губ также и для ресниц

Когда-то визажисты научили Бейонсе использовать бальзам для губ в качестве увлажняющего средства для ресниц. С тех пор она применяет бальзамы не только по прямому назначению.

Фото до применения и после 5 применений.

Наталия: «Я решила чередовать сыворотку для губ с экстрактом алоэ и бальзам для губ с маслами в течение 5 дней. Процедура была не из приятных. В первый же раз, когда нанесла средство на ресницы щеточкой перед сном, оно немного попало в глаз, и его дико защипало. Потом я старалась наносить аккуратнее, но все равно приятного мало: ресницы липкие, нужно сразу закрыть глаза и постараться уснуть. Вывод: никакого эффекта от этого метода я не заметила. Ресницы как были негустые и коротенькие, такие и остались. Может быть, 5 раз недостаточно, но у меня желание мазать ресницы чем-либо, кроме туши, пропало».

Также иногда Бейонсе использует для бровей клей-карандаш вместо привычного геля

Визажист Бейонсе Сир Джон признался, что иногда использует для укладки ее бровей клей-карандаш: «В жаркую погоду я обожаю использовать клей-карандаш Elmer в качестве геля для бровей. Он не забивает поры и легко смывается водой».

Лиана: «У меня обычно брови сильно лохматятся, но этот странный способ сумел мне помочь. Когда наносила клей, думала, что кожу будет стягивать, когда клей высохнет, но ничего подобного не случилось. Волоски легли ровно и аккуратно. Вывод: я бы использовала этот метод, но не на постоянной основе: я не знаю, насколько вреден клей на волосах и что с ними будет со временем».

Леди Гага использует скотч, чтобы скорректировать форму лица

Леди Гага в интервью журналу Porter признавалась, что использует скотч для того, чтобы разгладить морщинки и придать лицу и шее определенную форму: «Я умываюсь, забираю волосы назад, надеваю парик и спрашиваю: какую форму я собираюсь придать моим глазам сегодня, используя клейкую ленту? Как мне подтянуть мою шею скотчем? Или, может быть, вообще ничего не менять?»

Алина: «Хорошо натянуть кожу шеи сзади, чтобы закрепить ее скотчем, у меня так и не получилось. То ли для этого нужна более тонкая, возрастная кожа, то ли сноровка. Я закрепила ленту как смогла, но результат эксперимента меня порадовал: шея после такой подтяжки действительно стала визуально изящнее. Вывод: это отличный вариант сделать шею тоньше за пару секунд, например для фотосессии. Но вряд ли я бы решилась носить скотч регулярно и постоянно переживать о том, не узнают ли о моей тайне окружающие».

Ким Кардашьян использует масло перед тренировкой для гладкости кожи

Ким Кардашьян говорит, что использование масла для тела перед тренировкой помогает коже долгое время оставаться гладкой и упругой.

Полина: «Я испробовала лайфхак с маслом и осталась им довольна. Перед интенсивной тренировкой, на которой я, естественно, вспотела, я нанесла на тело масло. В процессе самой тренировки никакого дискомфорта не чувствовала, но после заметила, что кожа стала более мягкой. А после душа поняла, что наносить молочко на кожу нет необходимости, она и так была увлажненной, а не сухой, как обычно. Вывод: хороший лайфхак, рекомендую».

Марго Робби использует мазь «Бепантен» вместо гигиенической помады

Актриса Марго Робби в интервью журналу Elle рассказала, что считает, будто бальзамы для губ содержат вещества, которые сушат кожу и вызывают привыкание. Поэтому вместо специальных средств девушка использует крем «Бепантен», которым обычно пользуются кормящие матери и маленькие дети.

Алена: «Я использовала детский „Бепантен“ вместо гигиенической помады, когда выходила на улицу. И эффект от мази мне понравился: мелкие трещинки на губах стали заживать, прекратилось шелушение. Но тем, кто готов использовать это средство на постоянной основе, нужно быть готовым к привкусу „Бепантена“ во рту и ощущению масла на губах. Вывод: эффект ощутим, если на губах есть трещины или заеды. Постоянно, вместо помады, кажется, можно использовать, но надо быть готовым к нюансам. И учесть, что тюбик с мазью таскать с собой не всегда удобно».

После нескольких экспериментов мы окончательно убедились, что пословица «Доверяй, но проверяй» сложилась не на пустом месте. Многое из того, что советуют использовать звезды, не имеет мгновенного эффекта и не будет работать в привычных нам условиях. Поэтому если вы решаетесь на подобные эксперименты, то запаситесь терпением и будьте готовы к отсутствию положительного результата.