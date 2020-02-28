Мы поговорили с бывшими неформалами и узнали, как сейчас живут бунтари нулевых

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Социологи утверждают, что первые неформалы появились уже в 50-х годах ХХ века. Молодые люди противопоставляли себя устоявшимся общественным нормам и выступали против царившей социальной несправедливости. В 60–70-х появились хиппи, в 70–80-х — панки, в 80–90-х — готы, а в 2000-х — эмо. Но в один момент яркая эпатирующая молодежь практически исчезла с улиц городов, а все неформалы выросли и повзрослели.

AdMe.ru поговорил с представителями разных субкультур и выяснил, как неформальная юность повлияла на их жизнь.

Елизавета

Аниме мне нравилось еще с раннего возраста, покемоны — детская любовь. Потом кто-то из моих друзей посмотрел «Эльфийскую песнь», «Тетрадь смерти» — и понеслось. Было весело, много новых знакомств, аниме-пати, фестивали. Я даже делала несколько косплеев на любимых персонажей. Было ощущение драйва и какого-то отдельного общества, выделяющегося из серой массы. Интерес к аниме и к тяжелой музыке не покинул меня и по сей день. Мне кажется, что субкультуры и подобные увлечения следует переживать, пока ты юный и немножко безрассудный. Необязательно выглядеть как анимешник, обвешивать себя значками или нашивками. Важно то, как ты себя ощущаешь, делать то, что комфортно тебе.

Дарья

В далеком 2008 году субкультура для меня была больше модой. Но я искренне верила, что это то, что объединяет меня с такими же ЭМОциональными людьми. Я считала себя самым настоящим и трушным эмо, реально интересовалась философией этой субкультуры. Пришла достаточно просто — через группу Tokio Hotel. Сейчас для меня это веселые воспоминания, не более. Многие жизненные решения я приняла именно тогда, в период нефорской юности. Большинство ребят из тусовки пили, курили и вступали в ранние половые связи. Я повидала много всякого трешака. Мне было неприятно смотреть на пьяных неадекватных людей, которые теряют человеческий облик. С тех пор я решила, что в моей жизни нет места алкоголю. С ребятами из компании я не общаюсь. Это прошлое, о котором я не жалею.

Денис

История увлечения панком у меня довольно обыденная для того времени. Я учился в 9-м или 10-м классе, это было начало нулевых. Одноклассник дал послушать песни группы «Король и Шут», дальше завертелось: панк, нью-метал, блэк- и симфоник-метал, даже немного ска — тогда слушал все, что удавалось найти и называлось «рок». С панками я особо не тусовался, сходил на пару концертов. Вообще тусовка — это всегда было не мое. А идеалы панка мне были близки, как близки и сейчас. Я перестал выглядеть как панк лет в 20, но идеология осталась со мной: свобода, высокий уровень личной ответственности, отказ делать нечто противное своему естеству и пренебрежительное отношение к деньгам. Хотя с возрастом сложно соответствовать. Панки всегда выступали против любой рекламы, а я сейчас работаю в медиа и имею дело с рекламой.

Екатерина

Мне хотелось через внешний облик немного приблизиться к своим музыкальным кумирам. Кроме того, у меня с 6 лет сильный псориаз, который влиял на внешность. Я из маленького городка, и необычная внешность для меня стала шансом спрятаться, чтобы окружающие не тыкали пальцем и не обращали внимание на болезнь. Особо бесшабашной молодости-то и не было: не пила, не курила, левых компаний не искала, школу с золотой медалью окончила и в целом была образцово-показательным ребенком. Только выглядела нестандартно. Но этот период продлился недолго и естественным образом завершился. С возрастом я поняла, что за ярким образом прятаться нет смысла, большинство подростков должно перебеситься подобным способом (каждый за этим прячет свою проблему), а потом жизнь наладится — и все будет хорошо.

Людмила

Я никогда не была на 100 % в какой-либо субкультуре. Мне хотелось найти единомышленников, которые слушают такую же музыку, имеют схожее мировоззрение. Потому что лет в 15–17, как и у многих, был непростой переходный период, депрессивные мысли и т. д. Мне было бы сложно пойти другим путем. С детства в доме играла не Пугачева, а Led Zeppelin вместо колыбельной. А братья-музыканты впервые взяли меня на местный рок-концерт, когда мне было 12. Меня распирало от счастья и гордости. Сейчас остался неизменным только музыкальный вкус. Бурная молодость меня научила тому, что несмотря ни на что нужно выражать свою индивидуальность.

Белла

Все началось лет с 7. В этом возрасте я начала обвешивать себя цепями. Мне нравилась эстетика рокеров. Я познакомилась с ней в пионерском лагере. Там было много удивительного народа из разных городов СССР. По телевизору тогда мало что можно было увидеть такого. С возрастом мой музыкальный вкус предсказуемо сместился к року. В обычной жизни — максимум черная помада, а вот на концертах можно было оттянуться по полной, что я и делала.

Елизавета

Я не состояла в конкретной культуре никогда, видимо, потому что слишком люблю разную музыку. С 13 лет я каталась на скейте, много проводила времени с эмо, панками, позже влилась к ребятам по хип-хопу, растаманам и рейв-движению — в общем, была везде и всюду. Молодость моя была безбашенной, получила травму от доски. Жалею, что тогда плевала на защиту, уже 2 года не могу вернуться к скейту. Сейчас я не против пойти в клуб или на концерт. Но мне 27, я остепенилась (хотя по внешнему виду этого и не скажешь). Раньше я могла позволить себе выпить лишнего или употребить запрещенные вещества. Сейчас я повзрослела. Взрослая жизнь требует большой ответственности, а подобные занятия к этому не располагают.

Екатерина

Обстоятельства сложились так, что меня перевели в новую школу. И меня с первого же дня начали жестко гнобить. Меня толкали, били, в драке выбили зуб. В общем, все то, что сейчас называют буллингом. Это был ад. При всем этом я была ботаником и круглой отличницей. Класса с 8-го я решила идти против системы. И пока мои одноклассницы носили мини-юбки и декольте, я ходила только в джинсах и была пацанкой. Одевалась как мальчик, стриглась коротко. Я была единственным нефором на всю школу. Как-то меня пригласили на интеллектуальные игры, и там я познакомилась с кучей неформальных ребят в драных джинсах, косухах, в цепях и расточках. И их никто не бьет! Это вообще шок. Потом я пела в рок-группе, ездила на концерты, обзавелась кучей друзей. Сейчас я поняла, что нужно не стесняться самовыражаться и быть собой, даже если общество этого не понимает и не принимает. Нужно делать то, что по кайфу именно тебе.

Рамиль

Это, наверное, был один из периодов моего взросления. Если честно, я никогда не приписывал себя ни к какой субкультуре. У нас не было разделения: панки, эмо, скейтеры, металлисты, альтернативщики и т. д. Мы просто собирались вместе, веселились, обсуждали группы и их песни, обменивались дисками. Мое знакомство с панк-роком состоялось, когда мне исполнилось 14. На день рождения пришел друг моего друга — с цепью, свисающей сбоку, с ирокезом и в балахоне с группой «Пурген». Подарил диск со всеми альбомами группы «Король и Шут» — и началось. Меня не волновали политика, протесты против системы, шестеренки-рабы, антигламур. Главное — это свобода у тебя в голове. Делай что хочешь, путешествуй, знакомься с новыми людьми, твори добро! Мне почти 29, я работаю врачом в маленьком городе и получаю удовольствие от того, что помогаю людям. Я все еще ношу кеды, слушаю Nirvana и Игги Попа и спокойно могу прыгнуть в слэм на концерте.

Ирина

Мне хотелось найти себя. Искала... и нашла... нашла в панках. Не таких, которые обливаются пивом и ныряют в мусорки, а таких, которые уважают свою и чужую свободу. В молодости было много фестивалей, концертов, посиделки с гитарой в центре города теплым летом. Со многими ребятами из компании я общаюсь до сих пор. Было весело, и другого я не хочу. Жизнь меняется. Сейчас я на серьезной работе, но продолжаю ходить в кедах, красить волосы в разные цвета. Мои татуировки греют душу, мой муж носит бороду и длинные волосы. Мой панк никуда не ушел, он во мне. Для меня это прежде всего свобода и уважение себя и других людей. Ошибочно предполагать, что панки — это люди, которые обливаются пивом и шарят по мусорным бакам. Это дурацкий стереотип.

Станислав

В рок-метал-тусовку попал после того, как сходил несколько раз на концерты и познакомился там с ребятами. Субкультура для меня была клубом по интересам и приятной компанией, но меня никогда не интересовала идеологическая сторона. С годами интерес сместился в сторону музыки, и мой круг общения начали составлять музыканты. С годами я не изменил своему увлечению, даже наоборот. Играю в 2 группах, мы гоняем в туры и пишем альбомы. Я не стремлюсь превратить музыку в работу, в первую очередь мне важна свобода в творчестве. Вообще у меня есть нормальная профессия. Я UX-дизайнер в большой организации и недавно начал вести курсы. Я до сих пор изредка появляюсь на сходках, но совершенно не знаю, что происходит в мире неформальных движух. Тех же готов и эмо днем с огнем не сыщешь, а металлисты или байкеры существуют до сих пор. И даже есть те, кто ходит при полном параде. И это здорово!

Анна

Период неформальства был очень важен для меня. Думаю, главная причина того, почему оказалась в субкультуре, — нежелание быть как все. Считала, что проводить время в ночных клубах, на тусовках, сидеть с девочками в кафе и перетирать отношения с парнями — это прожигание жизни. В то время казалось, что жизнь — нелегкое испытание, где много страданий и несправедливости. Важно прожить ее так, чтобы в конце жизни не было мучительно больно. А если проводить выходные в клубе, то именно так оно и будет. Но жизнь круто повернулась. Семь лет я проработала редактором в глянцевых журналах. Потом объездила половину мира нон-стоп, жила в ашраме и кардинально сменила область деятельности — я преподаю йогу.

Диана

В 13 лет я полюбила музыку регги и постепенно прониклась культурой. У меня была огромная шапка цветов флага Эфиопии. Я сделала себе дреды вилкой, в школе все офигели. На самом же деле растафарианство — это серьезное движение с чертами религии, которое возникло на Ямайке. Так я поняла, что здесь мне не место, и пошла искать себя дальше. Сейчас мне 30, у меня творческая работа, я слушаю море разного. Но самая большая страсть — метал. Когда говорят, что это тупая музыка, мне хочется смеяться. Это красивый стиль с уймой направлений. Мнение, что тяжелая музыка пропагандирует лишь насилие и поклонение сатане, — тоже миф. Одни группы привлекают внимание к проблемам экологии, другие поют про Древний Египет. Отношу ли я себя к металлистам? Не знаю. Одеваюсь я по-разному. Что до идеологии, то у металлистов нет какой-то одной идеологии на всех. Многие думают, что если ты выглядишь как-то не так, увлекаешься чем-то не тем, ты просто не перебесился в юности. Я не согласна. Здорово, если человек нашел что-то, что дарит ему радость, и пронес свое увлечение через годы.