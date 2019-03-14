Мужчина нашел 100 способов забыть об измене жены и случайно прославился на весь мир

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44-летний Йен Ашер работал в магазине ковров в австралийском городе Перт. Все в его жизни было спокойно, пока однажды от него не ушла жена Лаура, с которой они прожили 12 лет. Мужчина был подавлен разводом и находился в глубокой депрессии. Он решился на отчаянный шаг и выставил на интернет-аукцион самый необычный лот всего за $ 1, но уже через неделю этот поступок перевернул жизнь Ашера.

Мы в AdMe.ru вдохновились историей находчивого мужчины и узнали, благодаря чему он стал знаменитостью и что придумал, чтобы пережить тяжелое расставание с супругой.

Йен Ашер родился в Англии, но в 38 лет решил переехать в Австралию вместе со своей супругой, где они построили уютное семейное гнездышко. И все было отлично, пока его жена не нашла себе другого мужчину и не оставила Ашера в доме, где каждая вещь напоминала об их супружеской жизни. После двух лет одиночества и тяжелой депрессии мужчина решился на отчаянный шаг.

Йен запустил личный блог, в котором рассказал, что собирается выставить на аукционе eBay все имущество и свою жизнь всего за $ 1. В необычный лот вошли: одноэтажный дом Ашера со всеми личными вещами, автомобиль, мотоцикл и гидроцикл. Мужчина был также готов познакомить покупателя с друзьями, родственниками и даже уступить свое рабочее место. Себе Йен собирался оставить только паспорт и список желаний из 100 пунктов, которые помогли бы ему навсегда забыть о тяжелом разводе и начать новую жизнь.

Необычный поступок Ашера вызвал большой интерес со стороны СМИ, и он начал раздавать интервью различным австралийским телеканалам, а вскоре о его невероятных планах узнали журналисты из других стран. Всего за несколько недель он стал местной знаменитостью. Прессе Йен признался, что просто хочет таким образом избавиться от всех воспоминаний, которые связывают его с бывшей женой. После совершения сделки Ашер планировал просто отправиться в аэропорт, купить билет на ближайший рейс и посмотреть, куда его приведет новая жизнь.

К концу первого дня электронного аукциона ставки поднялись до $ 300 000, а на следующее утро цена лота была уже 2,2 млн. Однако оказалось, что все высокие ставки приходили от незарегистрированных участников, поэтому Ашер решил их честно удалить. В конце торгов окончательная стоимость «жизни Йена» составила $ 399 300, что оказалось даже меньше рыночной стоимости только одного дома Ашера. Но еще один неприятный сюрприз ждал мужчину впереди.

Как оказалось, человек, указавший самую высокую ставку за неоднозначный лот, не смог за него заплатить и отказался от предложения. После этого Ашер связался с другими участниками аукциона, которые предлагали меньшую стоимость, но они также передумали участвовать в этой авантюре. Казалось, что оригинальный план мужчины на новую жизнь потерпел крах, но Ашер не отчаялся. Он решил выставить дом на продажу с помощью агента по недвижимости, все свои вещи он отвез в гараж к друзьям, продал машину, взял кредит и решил попытаться воплотить все поставленные цели за 100 недель. Как Йен и обещал, с собой в путешествие он взял только паспорт и кошелек.

Во время своего путешествия Ашер познакомился с удивительными людьми. Так, он добился встречи со своим кумиром Ричардом Брэнсоном — британским миллиардером, основателем корпорации Virgin Group. Йен просто написал письмо по контактам, которые нашел на сайте компании, и ему ответили, что встреча возможна. Ашер рассказал знаменитому предпринимателю о своем путешествии, а также о личном благотворительном проекте, в котором Брэнсон согласился принять участие.

Йен во время путешествия не только исполнял мечты, но и занимался своим благотворительным проектом, о котором упоминал практически в каждом интервью, чтобы привлечь больше внимания простых людей к сбору средств. Он продавал снимки, сделанные в разных уголках света, а все вырученные деньги отправлял в Фонд поддержки Института рака кишечника и органов пищеварения.

Ашер побывал на всех континентах, посетил более 30 стран, и в каждом новом месте находил добрых людей, которые предоставляли ему бесплатный ночлег, еду и помогали в осуществлении его заветных желаний.

Ашер прыгал на тарзанке с моста, занимался подводным плаванием и парашютизмом, летал на параплане, управлял самолетом, вертолетом и истребителем, сплавлялся на плотах по горной реке, ночевал в доме с привидениями, забирался на действующий вулкан и даже увидел Эверест, но это были далеко не самые смелые мечты, которые он смог исполнить.

Избавившись от вещей, которые его окружали, Ашер также решил стереть все воспоминания о прошлом и с собственного тела. Снял пирсинг с языка, который носил еще с молодости, и набил новую татуировку поверх старой.

Единственное светлое воспоминание из прошлой жизни Йена было связано с его отцом, который любил жонглировать. А теперь Ашер осуществил еще одну свою мечту и научился ловко перекидывать горящие булавы.

Ашер уже несколько раз плавал с акулами в открытом океане, но больше всего он мечтал увидеть китов в естественной среде. Когда он был в Японии, ему удалось осуществить и это заветное желание.

Йен в своем путешествии старался помогать другим людям. Так, в канун Рождества он работал волонтером в столовой, где бесплатно кормили бездомных.

Не все желания Ашера были связаны только с путешествиями. Например, он задался целью научиться играть на диджериду (духовой музыкальный инструмент аборигенов Австралии) и еще овладел французским и испанским языками, а также с легкостью освоил езду на одном колесе.

Пожалуй, самым экстремальным желанием Ашера из всех стал полет на крыле самолета.

Мужчина смог осуществить и совсем немыслимую мечту и «слетал в космос», точнее, побывал в невесомости в специальном военном самолете.

Йен во время своего кругосветного путешествия принимал участие в различных смешных и порой опасных соревнованиях. Прыгал с вышки в воду в костюме страуса в рамках международного состязания «Человек-птица». Бегал от разъяренных быков на испанском празднике Сан-Фермин в Памплоне и еще участвовал в Куперсхилдской сырной гонке в Англии.

Новый активный образ жизни помог Ашеру залечить душевные раны и обрести отличную физическую форму.

Во время своего путешествия по Северной Америке Ашер познакомился с Мо и ее двумя детьми, Финном и Мейбл. Вскоре отношения пары перестали быть только дружескими, и Йен остался жить вместе с новой семьей в небольшом канадском городке Уайтхорс.

В Канаде Ашер написал и опубликовал книгу «Проданная жизнь», где описал все детали своего отчаянного поступка и кругосветного приключения, в котором ему посчастливилось встретить новую любовь и создать семью. На историю обратила внимание кинокомпания «Уолт Дисней Пикчерз» и выкупила у Ашера права на экранизацию.

Позже Йен, уставший от канадских холодов, решил купить на вырученные от продажи книги деньги небольшой остров в Карибском море недалеко от Панамы.

Там он построил небольшой домик для своей новой семьи. Но жизнь на острове оказалась намного сложнее, чем он себе представлял, и ему пришлось расстаться с Мо и ее детьми, о чем он написал еще одну книгу «Отложенный рай».

Некоторое время Йен жил на острове как настоящий отшельник, пока к нему не приехала его хорошая знакомая из Англии Ванесса. Она хотела поддержать друга и планировала погостить всего пару недель, но потом решила остаться. Так Ашер на шестом десятке лет смог обрести любовь и вновь стать счастливым.

Вскоре пара решила продать свой остров и потратить вырученные деньги на путешествие по миру.

Ашер и Ванесса так привыкли, что у них нет собственного дома и каждый месяц они проводят в новом месте, что решили превратить свое увлечение в способ заработка. Несколько раз друзья и знакомые на время своего отсутствия предлагали им бесплатно останавливаться в их домах, чтобы присмотреть за животными. Пара создала свой сайт, где предлагала людям в разных уголках света ухаживать за питомцами и домами, пока владельцы в отпуске или командировке. Сегодня Ашер и Ванесса являются профессиональными смотрителями за животными и продолжают открывать для себя новые страны.