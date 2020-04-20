15 новых слов, значения которых мы постоянно путаем

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Наша речь меняется так же стремительно, как и мир вокруг нас. Каждый год появляются новые слова и понятия. Уследить за всеми трендами в языке невозможно, поэтому нередко мы сталкиваемся с неизвестными выражениями. Их непонимание часто вводит в ступор и заставляет чувствовать себя неловко.

Мы в AdMe.ru сделали подборку новых слов, которые все чаще встречаются в современной речи, но многим их смысл понятен не до конца.

1. Аутфит

Английское слово outfit переводится как «наряд» или «костюм» и обозначает комплект одежды, обуви и аксессуаров для конкретного события или активности. Например, городской аутфит подойдет для легких прогулок по набережной, а деловой — для переговоров.

2. Вайб

Vibe на английском означает настроение или характер какого-либо места, ситуации, музыкального трека. Хороший вайб может иметь не только уютная кафешка, как в сериале «Друзья», но и ламповый инстаграм-аккаунт с красивыми фото.

3. Волатильность

«Волатильность» — финансовый термин, перекочевавший в разговорную речь. У экономистов он обозначает изменчивость и нестабильность курсов акций, валют и других инструментов. В обычной жизни так говорят о непостоянстве отношений, моды и многого другого.

4. Дисс

Diss — это сокращение от английского слова disrespect, переводится как «неуважение». В неформальной речи сохраняет свое значение и употребляется во фразах вроде «Что за дисс, приятель?».

5. Драмеди

Когда во время просмотра фильма не знаешь, что делать: плакать или смеяться, можно быть уверенным — это драмеди. Как нетрудно догадаться, слово означает смешение жанров драмы и комедии. Типичных примеров много среди сериалов: это популярные хиты вроде «Оранжевый — хит сезона», «Отчаянные домохозяйки», «Бесстыдники» и «Форс-мажоры».

6. Ит-бэг

Так называют дорогую сумку известного бренда. Например, из простроченной кожи с ремешком от Chanel, прямоугольную с массивным брелком от Dior или коричневую с узнаваемым принтом от Louis Vuitton.

7. Ит-гёрл

It-girl — это не девушка-программист, как может показаться на первый взгляд. Так называют поклонницу известных брендов, звезду инстаграма и модного инфлюэнсера. Ит-гёрл часто посещает гламурные тусовки, работает в кино или фешен-индустрии и непременно носит статусную ит-бэг. Пожалуй, самая известная ит-гёрл — Кайли Дженнер.

8. Кастом

Одно из значений слова custom в английском — «вещь, выпущенная в единственном экземпляре или в ограниченном количестве». Такими вещами любят хвастаться продвинутые модники. Они же нередко занимаются кастомизацией одежды и аксессуаров, то есть преображают их самостоятельно, нанося уникальный декор. Самая простая кастомизация — превращение старых джинсов в летние шорты. Уровень выше — дополнение их росписью или нашивками.

9. Мурал

Словом mural в английском обозначают настенный рисунок на здании или в помещении. Мурал часто путают с граффити, однако это совершенно разные стили уличного искусства. Граффити — это яркие надписи, а мурал — полноценное изображение. Именно муралы, а не граффити рисует знаменитый английский художник стрит-арта Бэнкси.

10. Фирмач

Фирмачом в русском сленге называют представителя или главу фирмы, корпоративной организации. Обычно употребляется в контексте общения с клиентом: «Я написал в твиттере негативный отзыв, и со мной сразу связался фирмач».

11. Фуди

Фуди — это человек, который любит еду во всех ее проявлениях. От гурмана он отличается непредвзятостью и любовью к экспериментам. Фуди с одинаковым аппетитом поглощает азиатский уличный фастфуд и изысканный ростбиф под бокал молодого шардоне. Причем в сфере интересов у него не только само блюдо, но и процесс его производства: от места происхождения ингредиентов до способа приготовления.

12. Флюидность

Слово fluid в английском имеет несколько значений. Оно переводится как «жидкость», а также как «изменчивый», «неустойчивый», «гибкий». В современном языке флюидностью обозначают размывание гендерных границ. В это понятие входит как изменение социальных ролей мужчин и женщин, так и гибкое отношение к определению собственного пола.

13. Херитаж

Происходит от английского heritage — «наследие». Херитажем называют вещь, при производстве которой учитывались традиции. От винтажа отличается тем, что последний изготовлен несколько лет или даже десятилетий назад, а херитаж — совсем недавно. Херитажем можно назвать вещь, если она: изготовлена на винтажном оборудовании;

произведена традиционным способом, передающимся из поколения в поколение;

имеет дизайн под старину или в манере прошлых десятилетий. Как, например, туника в традиционном арабском стиле.

14. Шаут

Как и многие современные слова, «шаут» пришло из английского и в оригинале звучит как shout-out и переводится как «выкрик». Шаутом называют упоминание какого-либо бренда или человека в соцсетях, на телевидении, в блоге или в видеоролике на YouTube. Оно может быть безвозмездным, в качестве благодарности или бесплатного пиара, или бартерным. В последнем случае шаут партнера должна сделать и другая сторона.

15. Эджайл

«Эджайл» — термин из мира бизнеса, означающий поэтапную разработку продукта. В основном им пользуются программисты, которые начинают маленькие стартапы дома за своим компьютером и вносят изменения в продукт постепенно, по необходимости. Такую модель менеджмента вполне можно перенести и на другие сферы. Например, героини сериала «Две девицы на мели» сначала копили деньги на стартап, потом начали печь капкейки дома, а затем открыли маленький ларек, где стали их продавать.