Канадец учит русский язык и рассказывает, почему наша речь иногда звучит грубо, когда мы говорим на английском

Слово what

Did вместо have

Я замечал, что русскоговорящие часто употребляют did , когда лучше сказать have . Эта ошибка возникает, если вы путаете времена past simple (did) и present perfect (have). Например, в ситуации, когда вы попросили кого-то сделать что-то, а потом уточняете, выполнил ли он это, не нужно спрашивать «Did you already do your homework today?». Лучше «Have you already done your homework today?». Это звучит мягче, а не так, будто вы пытаетесь контролировать человека. Когда вы используете did вместо have, это всегда звучит слишком прямолинейно и требовательно.

Звук «мм»

Глагол to want

Вам нужно знать, что глагол to want очень опасный. Если человек употребляет его слишком часто: «I want this, I want that, I want, I want», мы считаем, что перед нами жадный и эгоистичный человек. Вместо этого лучше говорить «I would like» — «Я хотел бы».

Повелительное наклонение

Повелительное наклонение часто употребляется в русском и очень редко — в английском языке. Наверное, именно поэтому вы используете его, когда говорите по-английски, но для нашего уха это слишком жестко и резко. Например, «Дайте мне, пожалуйста, воды» по-русски звучит нормально. Но если буквально сказать это по-английски: «Give me water, please», то получается ну очень-очень плохо. Даже слово please не спасает ситуацию. А спрашивать следует так: «Could you please pass me the water?» или «May I have the water, please?». Да, это намного длиннее вашего варианта, но мы именно так и говорим.

Также я часто слышу ваш буквальный перевод предложения «Скажите мне, пожалуйста» — «Tell me, please». Не говорите так, не говорите, ребята. Правильно будет «Do you mind telling me...» или «Do you know how...?». А чтобы звучало максимально вежливо, можете добавить в начале предложения excuse me или sorry: «Hey, excuse me / sorry, do you mind telling me how to get to the store?»