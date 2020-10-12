Канадец учит русский язык и рассказывает, почему наша речь иногда звучит грубо, когда мы говорим на английском

«Всем привет! Я Джастин. Я носитель английского языка, но несколько лет назад сошел с ума и начал учить русский», — примерно так всегда представляется канадец Джастин Хаммонд в своих роликах на YouTube. На своем канале он рассказывает о том, каково это для иностранца — учить «великий и могучий», и заодно помогает всем, кто пытается овладеть его родным языком.

Редакции AdMe.ru показались особенно важными и полезными его видеоролики о том, почему речь русскоговорящих звучит грубо, когда они переходят на английский язык, и как с этим можно бороться. С разрешения автора мы публикуем его наблюдения и советы.

Слово what

Нас с самого детства учат не переспрашивать, используя слово what («что»). Например, когда вы не расслышали или не поняли, что вам сказали. Я часто слышу, что русскоговорящие отвечают так. У вас это считается нормальным, но когда вы говорите по-английски, так делать не стоит, ведь это звучит очень грубо. Вместо этого лучше сказать: Sorry, one more time please. Could you please repeat that? I didn’t catch that. One more time, please. Sorry, can you say that again, please?

Did вместо have

Я замечал, что русскоговорящие часто употребляют did, когда лучше сказать have. Эта ошибка возникает, если вы путаете времена past simple (did) и present perfect (have). Например, в ситуации, когда вы попросили кого-то сделать что-то, а потом уточняете, выполнил ли он это, не нужно спрашивать «Did you already do your homework today?». Лучше «Have you already done your homework today?». Это звучит мягче, а не так, будто вы пытаетесь контролировать человека. Когда вы используете did вместо have, это всегда звучит слишком прямолинейно и требовательно.

Звук «мм»

Русский звук «мм». Я даже не знаю, как его правильно произнести. Часто я слышу его в русской речи, например в конце предложения: «Вы сошли с ума, что ли, мм?» Или иногда этот звук появляется отдельно как знак того, что человек что-то не расслышал: «Мм?» Я замечаю, что русскоговорящие его издают, и когда переходят на английский язык. Поскольку он нам незнаком, мы считаем его странным и грубым. Просто имейте это в виду, пожалуйста, и все.

Глагол to want

Вам нужно знать, что глагол to want очень опасный. Если человек употребляет его слишком часто: «I want this, I want that, I want, I want», мы считаем, что перед нами жадный и эгоистичный человек. Вместо этого лучше говорить «I would like» — «Я хотел бы».

Повелительное наклонение

Повелительное наклонение часто употребляется в русском и очень редко — в английском языке. Наверное, именно поэтому вы используете его, когда говорите по-английски, но для нашего уха это слишком жестко и резко. Например, «Дайте мне, пожалуйста, воды» по-русски звучит нормально. Но если буквально сказать это по-английски: «Give me water, please», то получается ну очень-очень плохо. Даже слово please не спасает ситуацию. А спрашивать следует так: «Could you please pass me the water?» или «May I have the water, please?». Да, это намного длиннее вашего варианта, но мы именно так и говорим. Также я часто слышу ваш буквальный перевод предложения «Скажите мне, пожалуйста» — «Tell me, please». Не говорите так, не говорите, ребята. Правильно будет «Do you mind telling me...» или «Do you know how...?». А чтобы звучало максимально вежливо, можете добавить в начале предложения excuse me или sorry: «Hey, excuse me / sorry, do you mind telling me how to get to the store?»

Несколько советов тем, кто пытается покорить английский

Выучите артикли. Так ваша речь будет звучать намного-намного понятнее. Употребляйте глагол to rest («отдыхать») правильно. В английском он обозначает буквально «ничего не делать». Например, лежать в постели с закрытыми глазами. Поэтому безумно смешно, когда вы говорите, что у вас будет active rest («активный отдых»). Я даже не представляю, как это возможно. Лучше сказать «Я ухожу в отпуск» — «I’m going on vacation». Если вы хотите сказать что-то вроде «Мне нравятся такие люди», не нужно говорить «I like such people». Лучше скажите «I like people like that». Слово such («такой») мы употребляем перед прилагательными. Например, «He is such a good guy» — «Он такой хороший». Вместо того чтобы спрашивать «Hello, how are you?» и отвечать на подобное «I’m fine, thank you. And you?» (так учат вас учебники, но мы почти никогда так не говорим), лучше спрашивать и отвечать так:

How’s it goin’? — Good / It’s goin’ good.

Hey, what’s up? — Not much / Not much, what’s up with you?

What’s goin’ on? — Nothing much.

What’s happening? — Nothing much. Чтобы подчеркнуть, что мы в чем-то не очень уверены, что знаем только примерно, приблизительно, мы используем неофициальный суффикс -ish. Например, «Я приду к тебе где-то в 6» — «I will come see you around 6-ish». Или «На вечеринке было примерно 30 человек» — «There were about thirty-ish people at the party».