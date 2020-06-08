Как живет самый загадочный народ в мире, обитающий в Японии, но больше похожий на цыган
Айны — коренное население Японии, но их мужчины больше похожи внешне на Льва Толстого, чем на Харуки Мураками, а женщины украшали губы странной татуировкой, делающей их похожими на Джокера. Этот народ обожает медведей и подарил миру культуру самураев. Он настолько древний, что даже китайцы по сравнению с ним довольно молодой этнос. А ученые до сих пор ломают головы, откуда появились айны.
Мы в AdMe.ru обожаем загадки, поэтому решили собрать наиболее впечатляющие факты про самый загадочный народ на планете.
- Айны появились на Японских островах, Курилах, Сахалине и Камчатке в XIII тысячелетии до н. э. В это время еще существовал сухопутный перешеек между Евразией и Америкой. Для сравнения: древнейшая египетская пирамида была построена в III тысячелетии до н. э.
- До XIX века айны почти ни с кем не контактировали и не ассимилировались, в отличие от других этносов, выделившихся с ними в одно время. То есть этот народ можно назвать самым древним в Евразии. Айны смогли пережить и шумеров, и римлян, и древних египтян.
- У чистокровных айнов скорее европеоидная внешность, чем монголоидная. Японцы только в XIX веке поняли, что айны и русские — разные народы. А первые исследователи из России отмечали, что японские аборигены похожи на цыган.
- Однако сейчас айны зачастую неотличимы от японцев. Все дело в том, что первые на протяжении истории Страны восходящего солнца часто подвергались дискриминации, поэтому старались заключать браки со вторыми, чтобы обезопасить потомков.
- Ученые до сих пор не могут дать точный ответ на вопрос о происхождении айнов. По одной версии, они родственны европеоидным народам Кавказа, по другой — коренным народам Сибири. Предполагают даже, что это ответвление австралоидной расы.
- В пользу «европейского» происхождения айнов приводилось сходство фотографий пожилых представителей этого этноса с портретами Льва Толстого.
- Мужчины-айны носили (а некоторые носят и сейчас) длинные волосы и длинные бороды, которые никогда не сбриваются.
- Кстати, у этого народа максимальная степень развития бороды, такая встречается лишь у аборигенов Австралии и некоторых народов Передней Азии и Закавказья.
- Лицо женщин украшала татуировка, которая наносилась постепенно. В возрасте 6–7 лет девочкам на верхнюю губу наносили пятно, которое со временем дорисовывали, в результате получалось что-то наподобие улыбки Джокера. Считалось, что ритуал подготовит девушку к родам, а тату защитит от злых духов, стремящихся попасть в тело через рот. Кроме того, «улыбка» указывала на то, что девушка готова к браку.
- В XIX веке такие тату были запрещены японскими властями, хотя некоторые делали «улыбки» тайно.
- Последняя представительница айнов с татуировкой на лице, нанесенной по всем правилам, умерла в 1998 году. Сейчас можно встретить девушек с «улыбками», но только нарисованными специально для культурного мероприятия.
- Помимо «улыбок» у женщин-айнов были и другие тату в виде геометрических узоров, напоминающих ленты, обвязывающие запястья и икры. Они тоже защищали от злых духов и болезней.
- С тех пор как айны появились на Японских островах, у них примерно один и тот же круг основных занятий: охота, рыболовство и собирательство. Он не менялся несколько тысячелетий.
- В японских письменных источниках было упоминание о том, что айны живут зимой в пещерах, а летом — в гнездах на деревьях. На самом деле их племена жили в землянках и полуземлянках.
- В жизни этого народа важную роль играли медведи. Бурые хищники по соседству охотились, рыбачили и собирали ягоды, поэтому сформировался культ животного. В виде медведя представляли бога гор — прародителя айну.
- Археологи предположили, что древние представители этноса привезли медведей с собой на Хоккайдо.
- Именно благодаря айнам в Японии появились самураи. Прибывшие на острова японцы постепенно образовали государство, а айны продолжали жить племенами, совершая набеги на более организованных соседей. Через несколько веков постоянных стычек из японских военных отрядов, охранявших свои северные границы, сформировалось то, что впоследствии получило наименование «самурайство».
- Кстати, самураи заимствовали свою технику боя именно у айнов. Более того, некоторые самурайские кланы имеют айнское происхождение, например клан Абэ.
- Еще не так давно айны занимали большую часть Хоккайдо, но в конце XIX века началась активная японизация острова. С одной стороны, айнам выделили земельные участки, освободив их от налогов, построили больницы и школы. С другой — многие ритуалы (особенно откровенно жестокие) были запрещены. В результате айны стали постепенно терять свою культурную идентичность. Народ, существовавший тысячелетия, оказался на грани полного исчезновения буквально за несколько десятилетий.
- Только в XXI веке айны получили возможность вернуть себе культурную идентичность. В 2008 году власти Японии приняли резолюцию с признанием этого народа коренным населением страны, призывающую положить конец дискриминации в отношении этой группы. А в 2019 году на основе резолюции был принят соответствующий закон.
- Несмотря на то что айнов активно японизировали, в Стране восходящего солнца осталось много топонимов, взятых из языка этого древнего народа: Цусима — туйма — «далекий», Фудзи — хуци — «бабушка» — камуй очага, Цукуба — ту ку па — «голова двух луков / двухлуковая гора», Яматай — Я ма та и — «место, где море рассекает сушу».
- Сейчас айны пытаются восстановить свою культурную идентичность. У них даже есть свой флаг. Голубой фон символизирует небо и море, а белая фигура — снег. Надо всем этим летит стрела айнского охотника, окрашенная в красный цвет ядом, использовать который запретили японские власти.
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Фото на превью Bronisław Piłsudski / Wikipedia