Как живет самый загадочный народ в мире, обитающий в Японии, но больше похожий на цыган

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Айны — коренное население Японии, но их мужчины больше похожи внешне на Льва Толстого, чем на Харуки Мураками, а женщины украшали губы странной татуировкой, делающей их похожими на Джокера. Этот народ обожает медведей и подарил миру культуру самураев. Он настолько древний, что даже китайцы по сравнению с ним довольно молодой этнос. А ученые до сих пор ломают головы, откуда появились айны.