Как за 5 минут стать знатоком живописи и научиться отличать Моне от Мане

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Зачастую даже самый образованный человек, попав в музей, может распознать лишь «Мону Лизу» Леонардо да Винчи и «Черный квадрат» Казимира Малевича. Но мировая история живописи насчитывает десятки имен гениальных художников, запомнить которые кажется нереальным.

Мы в AdMe.ru подготовили краткий ликбез по самым известным мастерам изобразительного искусства.

1.

Если картины выглядят как ваш альбом по ИЗО за 4-й класс — это работы Анри Матисса.

2.

Если на картине происходит нечто, напоминающее соревнования по бодибилдингу, — автор точно Микеланджело Буонарроти.

3.

Если перед вами русский дух и Русью пахнет — это картины Виктора Васнецова.

4.

Люди на картинах явно наслаждаются жизнью, едят и выпивают — это творение Пьера Ренуара.

5.

Если тоненькие березки на нечетком пейзаже готовы пуститься в пляс — это Исаак Левитан.

6.

Смотреть на других людей, которые работают, пока ты отдыхаешь, можно бесконечно: такую возможность нам подарил Камиль Писсарро.

7.

Если люди на картине обзавелись лишними частями тела, отрастили длинные шеи, научились летать или вообще похожи на куклу Билли из «Пилы» — это неповторимый стиль Марка Шагала.

8.

Видите на картине суперлюдей, которые не тонут в воде, но еще не успели сшить себе геройские костюмы, — это работа Франсуа Буше.

9.

Все сине-голубое и похоже на советскую мозаику — это определенно Михаил Врубель.

10.

Перед вами манящий пейзаж и люди, которые наслаждаются природой и плевать хотели на все мирское, — это картины Клода Моне.

11.

Если же у людей на картине в жизни явно черная полоса, о чем говорят их безрадостные лица и мрачные цвета, — это Эдуард Мане.

12.

Люди с круглыми от ужаса глазами, а позади них происходит какая-то вакханалия с линией горизонта — это узнаваемый стиль Эдварда Мунка.

13.

Если люди на картине выглядят как совет Братства кольца в XVIII веке — это работы Антуана Ватто.

14.

Если на мрачной картине видно лишь угрюмое лицо, а туловище затерялось в текстурах — не ошибетесь: это Рембрандт Харменс ван Рейн.

15.

Видите море — спокойное, бушующее, на рассвете, на закате, с кораблями и без — не раздумывайте ни секунды: это Иван Айвазовский.

16.

Если на картине геометрия возведена в абсолют и вы видите людей с круглыми лысыми головами в остроконечных юбках или разноцветных комбинезонах — это творчество Казимира Малевича.

17.

Темнокожие босые девушки на фоне ярких пейзажей — это картины любителя экзотики Поля Гогена.

18.

На картине реалистичный лес, который отзывается в душе любовью к России-матушке, — это творчество Ивана Шишкина.

19.

Если у художника два любимых цвета: синий и желтый, а рисует он кистью огромного размера — это точно Винсент Ван Гог.

20.

Круглолицые женщины, познавшие дзен, с высокими лбами и тонкими носами, позади которых пейзажи из «Игры престолов», — это точно Леонардо да Винчи.

21.

Если у людей нет глаз и крохотные рты, а саму картину будто растянули по вертикали — это работа Амедео Модильяни.

22.

Если люди на портретах похожи на команду «Летучего голландца», с лицами из фруктов, рыбы и других подручных материалов, — это работы оригинального Джузеппе Арчимбольдо.

23.

Вы наблюдаете яростное сражение, с которым по накалу страстей не сравнится даже последняя битва с Волан-де-Мортом, — значит, перед вами картина Эжена Делакруа.

24.

Если серьезные люди с картины смотрят вам прямо в душу и будто подозревают в чем-то — их нарисовал Грант Вуд.

Теперь-то вы точно сможете блеснуть знаниями в обществе и никогда не перепутаете Моне и Мане, не так ли?