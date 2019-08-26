Как выглядят жены популярных отечественных телеведущих

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Этих популярных в России телеведущих-мужчин, пожалуй, знает каждый, кто хоть иногда включает телевизор. И в то же время зрители почти ничего не знают об их вторых половинках. А ведь некоторые из ведущих находятся в браке не один десяток лет, например Леонид Якубович и Гарик Мартиросян.

AdMe.ru решил познакомить вас с женами звезд российского телевидения.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева

В 2011 году известный телеведущий женился на Наталье Шкулевой — дочери журналиста и издателя газет и журналов Виктора Шкулева, издательнице российской версии журнала Elle. Свадьба Андрея и Натальи прошла в Версальском дворце в Париже. В ноябре 2017 года у них родился сын Александр.

Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева

Популярный телеведущий Александр Гордон в 2014 году женился в 4-й раз. Его супругой стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, пара живет счастливо и воспитывает двух сыновей — Александра и Федора.

Константин и Мария Ивлевы

Константин Ивлев — не только ведущий популярных телепередач «На ножах» и «Адская кухня», но и известнейший повар, член Французской гильдии гастрономов Chaine des Rotissers. Уже больше 20 лет он женат на Марии, с которой воспитывает двоих детей — сына Матвея и дочь Марию.

Александр и Светлана Масляковы

Александр Васильевич женился один раз и навсегда. В 1971 году его официальной избранницей стала Светлана Семенова, режиссер КВН. У них родился сын Александр, который также стал ведущим КВН (Премьер-лиги).

Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Известный юморист и певец сейчас ведет Comedy Club и шоу «Импровизация» на канале ТНТ. С ноября 2012 года Павел женат на гимнастке Ляйсан Утяшевой. У пары двое детей: сын Роберт и дочь София.

Леонид и Марина Якубович

Марина Видо стала 3-й женой популярного телеведущего. Женщина работала в рекламном отделе студии «ВИД». Во время одной из совместных командировок на теплоходе по Средиземному морю между ней и известным ведущим капитал-шоу «Поле чудес» вспыхнули чувства. В 1998 году Марина родила Леониду дочь Варвару.

Гарик Мартиросян и Жанна Левина

Гарик Мартиросян известен не только как резидент Comedy Club, но и как ведущий шоу «Прожекторпэрисхилтон» (Первый канал), «Главная сцена», «Танцы со звездами» («Россия-1»). С 1998 года юморист состоит в браке с Жанной Левиной, с которой познакомился годом ранее во время фестиваля КВН в Сочи. Гарик и Жанна воспитывают двоих детей — дочь Жасмин и сына Даниэля.

Дмитрий и Мария Киселевы

Известный журналист, ведущий программы «Вести недели» («Россия-1») уже к 23 годам успел трижды развестись. Сейчас Дмитрий официально женат в 7-й раз. Со своей супругой Марией он познакомился в 2004 году на джазовом фестивале, и уже в следующем году они обручились.

Алексей Пиманов и Ольга Погодина

В 2014 году известный ведущий телепередачи «Человек и закон» Алексей Пиманов женился на актрисе театра и кино Ольге Погодиной.

Дмитрий и Полина Дибровы

4-я жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полина младше мужа на 30 лет. Но эта разница в возрасте нисколько не мешает им быть счастливыми. В этом году пара отметила 10-летие свадьбы. Они воспитывают троих сыновей.

Эрнест Мацкявичюс и Алина Ахметова

Российский журналист уже много лет является ведущим программы «Вести» на канале «Россия-1». Со своей женой Алиной Эрнест познакомился в то время, когда работал в Государственной думе. Пара воспитывает дочь Далию.

Оскар и Юлия Кучера

Юлия и Оскар женаты уже 12 лет и воспитывают четверых детей. Самый младший ребенок родился 9 июля 2019 года.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

В 2018 году у актера, продюсера и телеведущего Александра Цекало начались отношения с моделью, актрисой и художницей Дариной Эрвин. В 2019 году они официально зарегистрировали брак: Дарина стала 4-й женой Цекало. До этого Александр 10 лет прожил в браке с младшей сестрой Веры Брежневой — Викторией Галушкой.

Азамат и Виктория Мусагалиевы

Популярный кавээнщик, участник шоу «Однажды в России» и ведущий шоу «Где логика?» Азамат Мусагалиев женат на Виктории с 2008 года. Они познакомились 2 годами ранее во время прогулки по городскому парку. Сейчас пара воспитывает двух дочерей — Лейсан и Милану.

Александр и Татьяна Пушные

Александр и Татьяна познакомились в 1996 году, когда оба работали во Дворце культуры Новосибирского Академгородка. Через 2 года они сыграли свадьбу, на которой присутствовали собственно они сами, свидетели, родители жениха и несколько знакомых. Татьяна увлекается живописью и рисованием. Ее работы можно увидеть на выставках современного художественного искусства. Сейчас семья воспитывает трех сыновей.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Дмитрий Комаров — украинский журналист, фотограф, автор и ведущий популярной телепередачи «Мир наизнанку». В мае 2019 года он женился на «Мисс Украина — 2016» и партнерше по «Танцам со звездами» Александре Кучеренко.

Евгений Попов и Ольга Скабеева

Известный российский тележурналист и ведущий программы «60 минут» («Россия-1») с 2013 года женат на Ольге Скабеевой. В 2014 году у пары родился сын Захар. Сейчас Ольга является соведущей своего мужа в политическом ток-шоу «60 минут».

Валдис Пельш и Светлана Пельше

Валдис Пельш — бессменный ведущий передачи «Угадай мелодию» — в 2006 году женился во 2-й раз. Его избранницей стала Светлана Пельше. У пары трое детей: дочь Илва и сыновья Эйнер и Ивар.

Леонид Парфенов и Елена Чекалова

Известный журналист и автор популярных телепроектов «Намедни» и «Российская империя» с 1987 года женат на Елене Чекаловой. Елена работала журналистом, ведущей программы «Первого канала» «Счастье есть!». В газете «Коммерсантъ» она ведет рубрику о еде. У пары двое взрослых детей и внук.

Юрий и Елена Стояновы

Популярный актер театра и кино, а также автор юмористической телепередачи «Городок» Юрий Стоянов счастливо женат на Елене. В 2003 году у пары родилась дочь Екатерина.

Леонид и Оксана Ярмольник

Леонид Ярмольник известен не только как актер театра и кино и продюсер, но также и как в прошлом ведущий телепередач «Золотая лихорадка», «Форт Боярд» и других. С 1983 года он женат на театральном художнике по костюмам и актрисе Оксане Афанасьевой. Оксана увлекается изготовлением коллекционных кукол и игрушек, у нее есть своя мастерская на Арбате, которую ей подарил Леонид. Дочь пары — Александра — художник по стеклу, изготавливает стеклянные скульптуры.