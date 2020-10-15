Как выглядят потомки великих народов, которые когда-то перекроили мировые карты

Египтяне, ассирийцы, ацтеки, инки — все эти народы ассоциируются у нас с глубокой древностью, и многие считают, что они безвозвратно ушли в прошлое. Однако они продолжают жить и сейчас. Более того, в далекой Мексике живет прямой потомок Монтесумы, а в Сибири и на Алтае нашли множество жителей, которые могут претендовать на родство с самим Чингисханом.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый народ достоин называться великим, но есть те, кто особенно прочно укрепился на страницах учебников по истории. И мы узнали, как сегодня выглядят их потомки. А в бонусе расскажем вам, где больше всего шансов встретить тех, у кого в жилах течет кровь Чингисхана.

Кечуа — потомки инков

Народ кечуа был самым могущественным и высокоразвитым в обеих Америках до прихода испанцев. Именно они основали на всей территории Анд государство Тауантинсуйу, более известное как Империя инков. Сейчас на территории Перу, Эквадора, Боливии, Чили, Аргентины и Колумбии проживает от 10 до 11 млн индейцев кечуа. Их основными занятиями остаются земледелие и скотоводство, также они часто работают на рудниках. Многие из них живут общинами, объединенными общей территорией, кровным родством и культом общего предка.

Понтийские греки — потомки аргонавтов

Более 3 тыс. лет назад аргонавты из Эллады отправились покорять Причерноморье и осели там. У них даже появился собственный понтийский язык, правда, сейчас его носителей почти не осталось: понтийцы перешли или на новогреческий, или на язык страны, в которой проживают в данный момент. Сейчас в мире насчитывается около 2,5 млн представителей этой народности.

Ногайцы

Под влиянием ногайцев некогда были половина Европы и практически вся территория современной России. Сейчас представители этого народа проживают в основном на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. От этого этнонима происходит название Ногайская степь — район компактного поселения ногайцев на территории Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики. За последние десятилетия крупные ногайские общины образовались в других регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе. В Турции и Румынии проживают потомки переселившихся туда в XVIII–XIX веках ногайцев.

Мальтийцы — потомки финикийцев

Примерно 4 тыс. лет назад финикийцы были главным мореплавателями и торговцами Средиземного моря. Они основали множество колоний, среди которых знаменитый Карфаген. Они придумали письменность не на основе иероглифов, а на основе букв. Одни из прямых потомков этого народа — жители Ливана, расположенного на территории древней Финикии. Но ученые выяснили, что есть и другие претенденты на таких знаменитых предков. Например, 30 % образцов ДНК, взятых у жителей Мальты, имеют общий с финикийской цивилизацией генетический маркер, известный как гаплогруппа J2. Кстати, Мальту даже предлагали переименовать в Республику Финикия.

Ясы — потомки скифов и сарматов

Некогда скифы господствовали в Передней Азии, Причерноморье и на территории современной Украины. Они совершали набеги на Балканы и держали в страхе греков, но потом их завоевали сарматы. Одно из сарматских племен — племя аланов — занимало территорию Приазовья и Прикавказья, откуда совершали набеги на Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию. Прямые потомки аланов — осетины, которые намерены вернуть себе историческое самоназвание. Однако часть наследников гордого кочевого народа сейчас живет в Венгрии и называет себя ясами (кстати, так осетин называли на Руси). Их предки в XIII веке расселились на равнине к востоку от Дуная. Ясы полностью утратили язык еще в XVIII веке, но в последние годы среди них наблюдается рост национального самосознания: регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес к собственной истории, налаживаются связи с осетинами.

Башкирский род Унлар — потомки гуннов

Гунны вторглись в Европу в IV веке и положили начало Великому переселению народов. Некоторые ученые считают, что прямыми потомками воителей является башкирский род Унлар. Его представители проживают в основном в Караидельском районе Башкортостана, частично в Бураевском районе и двух-трех деревнях Балтачевского района. Название «Унлар» состоит из самоназвания гуннов «ун», зафиксированного античной литературой, и тюркского форманта множественности «лар». Представители этого рода — потомки тех кочевников, которые не смогли пойти в Европу. Зато позже они породнились с самим Чингисханом.

Копты — потомки древних египтян

Копты — прямые потомки древних египтян. Такое название народу дали арабы, вторгшиеся в VII веке на территорию Египта. От своих предков этот народ сохранил календарь. Коптский календарный год состоит из 13 месяцев: 12 месяцев по 30 дней и дополнительный месяц из 5 или 6 дней, в зависимости от того, високосный год или простой. Год начинается 29 августа по юлианскому календарю или 30 августа, если следующий год високосный.

Ацтеки

Народ нуатуа, представителей которого называют ацтеками, создал сильнейшую империю в Центральной Америке, но ее уничтожили испанские завоеватели во главе с конкистадором Эрнаном Кортесом. Сейчас потомками этого великого народа считаются носители языка науатль, и большинство их носителей приходится на мексиканские штаты Пуэбла, Веракрус, Идальго, Сан-Луис-Потоси и Герреро. Также в результате эмиграции в США диаспоры нуатуа образовались в Нью-Йорке и Калифорнии. Кстати, в ноябре 2019 года мексиканец Федерико Акоста, который оказался потомком ацтекского императора Монтесумы Второго, познакомился с итальянцем Асканио Пиньятелли, чей род идет от Эрнана Кортеса. Потомок конкистадора извинился перед Федерико, но тот ответил, что не имеет претензий к испанским завоевателям.

Ассирийцы

Потомки создателей одной из первых цивилизаций в мире и основатели Вавилона в наши дни проживают в основном в Иране, Северном Ираке, Сирии, Турции. Их общины есть также в Ливане, России, США, Швеции, Грузии, Армении, Германии, Великобритании и других странах. Язык современных ассирийцев восходит к арамейским диалектам населения Передней Азии, однако многие представители этого народа уже не владеют им.

Гагаузы — потомки печенегов

Гагаузы — тюркская народность, обосновавшаяся в основном в Бессарабии, хотя представителей этого этноса можно встретить в Болгарии, Румынии, России, Греции. В их крови смешалось наследие сразу нескольких великих народов прошлого: половцы, печенеги, волжские булгары и турки-сельджуки. Несмотря на свое тюркское происхождение, гагаузы внешне не отличаются от своих соседей-европейцев. Большинство представителей этого народа исповедует христианство, но до сих пор особое значение сохраняет культ волка. Голова животного изображена на первом флаге независимой Гагаузии.

Бонус: как нашли потомков Чингисхана

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге (Монголия).