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Как выглядят потомки великих народов, которые когда-то перекроили мировые карты

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Египтяне, ассирийцы, ацтеки, инки — все эти народы ассоциируются у нас с глубокой древностью, и многие считают, что они безвозвратно ушли в прошлое. Однако они продолжают жить и сейчас. Более того, в далекой Мексике живет прямой потомок Монтесумы, а в Сибири и на Алтае нашли множество жителей, которые могут претендовать на родство с самим Чингисханом.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый народ достоин называться великим, но есть те, кто особенно прочно укрепился на страницах учебников по истории. И мы узнали, как сегодня выглядят их потомки. А в бонусе расскажем вам, где больше всего шансов встретить тех, у кого в жилах течет кровь Чингисхана.

Кечуа — потомки инков

© quinet / Wikipedia

Народ кечуа был самым могущественным и высокоразвитым в обеих Америках до прихода испанцев. Именно они основали на всей территории Анд государство Тауантинсуйу, более известное как Империя инков.

Сейчас на территории Перу, Эквадора, Боливии, Чили, Аргентины и Колумбии проживает от 10 до 11 млн индейцев кечуа. Их основными занятиями остаются земледелие и скотоводство, также они часто работают на рудниках. Многие из них живут общинами, объединенными общей территорией, кровным родством и культом общего предка.

Понтийские греки — потомки аргонавтов

© Macukali / Wikipedia

Более 3 тыс. лет назад аргонавты из Эллады отправились покорять Причерноморье и осели там. У них даже появился собственный понтийский язык, правда, сейчас его носителей почти не осталось: понтийцы перешли или на новогреческий, или на язык страны, в которой проживают в данный момент. Сейчас в мире насчитывается около 2,5 млн представителей этой народности.

Ногайцы

© Ногай Китапханасы / YouTube

Под влиянием ногайцев некогда были половина Европы и практически вся территория современной России. Сейчас представители этого народа проживают в основном на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. От этого этнонима происходит название Ногайская степь — район компактного поселения ногайцев на территории Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики.

За последние десятилетия крупные ногайские общины образовались в других регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе. В Турции и Румынии проживают потомки переселившихся туда в XVIII–XIX веках ногайцев.

Мальтийцы — потомки финикийцев

© akg-images / Mel Longhurst / EAST NEWS

Примерно 4 тыс. лет назад финикийцы были главным мореплавателями и торговцами Средиземного моря. Они основали множество колоний, среди которых знаменитый Карфаген. Они придумали письменность не на основе иероглифов, а на основе букв.

Одни из прямых потомков этого народа — жители Ливана, расположенного на территории древней Финикии. Но ученые выяснили, что есть и другие претенденты на таких знаменитых предков. Например, 30 % образцов ДНК, взятых у жителей Мальты, имеют общий с финикийской цивилизацией генетический маркер, известный как гаплогруппа J2. Кстати, Мальту даже предлагали переименовать в Республику Финикия.

Ясы — потомки скифов и сарматов

© Ныхас / YouTube

Некогда скифы господствовали в Передней Азии, Причерноморье и на территории современной Украины. Они совершали набеги на Балканы и держали в страхе греков, но потом их завоевали сарматы. Одно из сарматских племен — племя аланов — занимало территорию Приазовья и Прикавказья, откуда совершали набеги на Крым, Закавказье, Малую Азию, Мидию.

Прямые потомки аланов — осетины, которые намерены вернуть себе историческое самоназвание. Однако часть наследников гордого кочевого народа сейчас живет в Венгрии и называет себя ясами (кстати, так осетин называли на Руси). Их предки в XIII веке расселились на равнине к востоку от Дуная. Ясы полностью утратили язык еще в XVIII веке, но в последние годы среди них наблюдается рост национального самосознания: регулярно проводятся фестивали ясской культуры, повышается интерес к собственной истории, налаживаются связи с осетинами.

Башкирский род Унлар — потомки гуннов

© Bashkirica / YouTube

Гунны вторглись в Европу в IV веке и положили начало Великому переселению народов. Некоторые ученые считают, что прямыми потомками воителей является башкирский род Унлар. Его представители проживают в основном в Караидельском районе Башкортостана, частично в Бураевском районе и двух-трех деревнях Балтачевского района.

Название «Унлар» состоит из самоназвания гуннов «ун», зафиксированного античной литературой, и тюркского форманта множественности «лар». Представители этого рода — потомки тех кочевников, которые не смогли пойти в Европу. Зато позже они породнились с самим Чингисханом.

Копты — потомки древних египтян

© Pchin / Wikimedia

Копты — прямые потомки древних египтян. Такое название народу дали арабы, вторгшиеся в VII веке на территорию Египта. От своих предков этот народ сохранил календарь. Коптский календарный год состоит из 13 месяцев: 12 месяцев по 30 дней и дополнительный месяц из 5 или 6 дней, в зависимости от того, високосный год или простой. Год начинается 29 августа по юлианскому календарю или 30 августа, если следующий год високосный.

Ацтеки

© Tepoxteco / Wikimedia

Народ нуатуа, представителей которого называют ацтеками, создал сильнейшую империю в Центральной Америке, но ее уничтожили испанские завоеватели во главе с конкистадором Эрнаном Кортесом. Сейчас потомками этого великого народа считаются носители языка науатль, и большинство их носителей приходится на мексиканские штаты Пуэбла, Веракрус, Идальго, Сан-Луис-Потоси и Герреро. Также в результате эмиграции в США диаспоры нуатуа образовались в Нью-Йорке и Калифорнии.

Кстати, в ноябре 2019 года мексиканец Федерико Акоста, который оказался потомком ацтекского императора Монтесумы Второго, познакомился с итальянцем Асканио Пиньятелли, чей род идет от Эрнана Кортеса. Потомок конкистадора извинился перед Федерико, но тот ответил, что не имеет претензий к испанским завоевателям.

Ассирийцы

© Unknown author / Wikipedia

Потомки создателей одной из первых цивилизаций в мире и основатели Вавилона в наши дни проживают в основном в Иране, Северном Ираке, Сирии, Турции. Их общины есть также в Ливане, России, США, Швеции, Грузии, Армении, Германии, Великобритании и других странах. Язык современных ассирийцев восходит к арамейским диалектам населения Передней Азии, однако многие представители этого народа уже не владеют им.

Гагаузы — потомки печенегов

© Федя Кузнецов:) / Wikipedia

Гагаузы — тюркская народность, обосновавшаяся в основном в Бессарабии, хотя представителей этого этноса можно встретить в Болгарии, Румынии, России, Греции. В их крови смешалось наследие сразу нескольких великих народов прошлого: половцы, печенеги, волжские булгары и турки-сельджуки.

Несмотря на свое тюркское происхождение, гагаузы внешне не отличаются от своих соседей-европейцев. Большинство представителей этого народа исповедует христианство, но до сих пор особое значение сохраняет культ волка. Голова животного изображена на первом флаге независимой Гагаузии.

Бонус: как нашли потомков Чингисхана

© Laika ac / Wikipedia

Статуя Чингисхана в Цонжин-Болдоге (Монголия).

Чингисхан жил приблизительно 800 лет назад, имел официально признанных только 5 сыновей, а непризнанных могло быть на порядок больше. По расчетам ученых, уже через 300 лет великий хан мог иметь 5 млн потомков.

Российские исследователи решили найти их с помощью генетической экспертизы. Они изучили гены 1 437 мужчин. Среди них алтайские казахи, телеуты, хакасы, тувинцы, таджики, буряты, эвенки, монголы, калмыки, курды, персы, русские и другие. Генетический материал брали преимущественно у школьников и студентов мужского пола.

Как выяснилось, более трети предполагаемых потомков Чингисхана населяет территорию исторической Монголии. Среди населения России больше всего «крови чингизидов» содержится в генофонде алтайских казахов (8,3 %). От 1,7 до 3,4 % генетического влияния Чингисхана найдено у жителей Алтая, Бурятии, Тувы и Калмыкии.

Фото на превью quinet / Wikipedia, Tepoxteco / Wikimedia
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