Как выглядят и чем занимаются внуки Елизаветы II

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У королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа 4 детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. И каждый из них произвел на свет 2 наследников, таким образом, у королевской четы 8 внуков. В СМИ в основном мелькают имена только 2: Уильяма и Гарри. Об остальных в печати упоминают гораздо реже, хотя личности они весьма неординарные. Например, старшая внучка королевы может похвастаться серебряной медалью по конному спорту, завоеванной на Олимпиаде в Лондоне.