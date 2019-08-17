Как выглядят и чем занимаются внуки Елизаветы II
У королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа 4 детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. И каждый из них произвел на свет 2 наследников, таким образом, у королевской четы 8 внуков. В СМИ в основном мелькают имена только 2: Уильяма и Гарри. Об остальных в печати упоминают гораздо реже, хотя личности они весьма неординарные. Например, старшая внучка королевы может похвастаться серебряной медалью по конному спорту, завоеванной на Олимпиаде в Лондоне.
AdMe.ru изучил биографии внуков королевы Елизаветы II и выбрал самые любопытные факты.
1. Питер Филлипс
- Питер Марк Эндрю Филлипс стал первым внуком королевы Елизаветы II.
- В день его рождения королева впервые опоздала на 10 минут на мероприятие, так как ей позвонил зять с радостной новостью о рождении малыша. Всем присутствовавшим она сообщила, что стала бабушкой.
- Когда Питер только появился на свет, он находился на 5-м месте престолонаследия, а сегодня сместился на 15-е.
- По решению матери, принцессы Анны, не имеет королевских титулов. Таким образом она хотела уберечь детей от чрезмерного внимания и ограничения их права на свободный выбор. Благодаря этому Питер может не следовать некоторым королевским правилам.
- Работал менеджером команды «Уильямс» «Формулы-1».
- Не рассказывал будущей жене Отэм Келли о своем происхождении. Об этом она узнала после того, как увидела Филлипса в документальном фильме про принца Уильяма.
- А познакомился Питер со своей суженой на Гран-при «Формулы-1» в Монреале. Супруги воспитывают 2 дочерей.
- Их дочь Саванна стала первой правнучкой королевы Елизаветы II.
2. Зара Тиндолл
- Зара Анна Елизавета Тиндолл (в девичестве Филлипс) — дочь королевской принцессы Анны, является старшей внучкой Елизаветы II. Так же как и брат, Питер Филлипс, по желанию матери лишена титула.
- Пошла по стопам родителей, занявшись профессионально конным спортом. Впервые стала чемпионкой мира по троеборью в Ахене. После чего в 2006 году по версии BBC признана спортивной личностью года, а в 2007-м была награждена орденом Британской империи за успехи в конном спорте.
- В 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне по конному троеборью в командном первенстве завоевала серебряную медаль. А на чемпионате Европы в 2005 году в этой же дисциплине заполучила золотые медали: в личном и командном первенстве.
- Стала первой в королевской семье, снявшейся в рекламе.
- С будущим мужем Майком Тиндоллом, бывшим в то время капитаном сборной Англии по регби, ее познакомил принц Гарри. Также он стал крестным отцом ее второй дочери.
- В 2010 году запустила собственную линию одежды для верховой езды под названием ZP176, под этим номером она впервые выступала на международных соревнованиях.
3. Принц Уильям, герцог Кембриджский
- В детстве у Уильяма Артура Филиппа Луиса (полное имя принца) было много прозвищ. Одно из них — Большой Уилли, оно объясняется его высоким ростом. Но было и другое, более колоритное: Принц Рыданий (wails в переводе с англ. — «рыдания») из-за созвучности с Prince of Wales («принц Уэльский»).
- Будучи подростком, фанател от группы Spice Girls, в особенности ему нравилась солистка Эмма Бантон. Затем его внимание сместилось на Памелу Андерсон, чей постер украшал дверь комнаты принца. Позже его сменил плакат с Синди Кроуфорд. C последней Уильям познакомился благодаря своей маме, леди Диане, которая пригласила топ-моделей на ужин в Букингемский дворец.
- После смерти матери посещал психоаналитика. В этот период испытывал большую неприязнь к папарацци, даже винил их в гибели принцессы Дианы.
- Трудился рабочим на английской молочной ферме на юго-западе Англии. Также работал добровольцем в Красном Кресте.
- Принял участие в одной из благотворительных программ организации Centrepoint, провел ночь на улицах Лондона, спал в мешке под мостом.
- Имеет диплом географа Сент-Эндрюсского университета.
- В 2009 году был переведен в Королевские военно-воздушные силы и повышен в звании до капитана.
- Уильям никак не мог решиться сделать предложение Кейт Миддлтон. Он 3 недели носил с собой обручальное кольцо.
- Свою последнюю ночь в качестве холостяка принц спал всего полчаса: толпа под окном никак не унималась с поздравлениями по поводу предстоящей свадьбы.
- Кстати, о свадьбе. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса с формулировкой «Самое большое количество просмотров события в прямом эфире». Ее посмотрело около 72 млн человек.
4. Принц Гарри, герцог Сассекский
- Имя Гарри не было дано ему при рождении. Полное официальное имя звучит так: Генри Чарльз Альберт Давид. Но с раннего детства его стали называть Гарри, а мама, леди Ди, и вовсе ласково называла маленьким Спенсером: это девичья фамилия принцессы. К тому же Гарри рыжий именно в ее родственников.
- Так же как и старший брат, был поклонником группы Spice Girls. Во время поездки в Африку в 1997-м вместе с Чарльзом ему посчастливилось с ними пообщаться. Впоследствии Гарри рассказывал, что это был один из самых ярких моментов в его жизни.
- Уже в 17 лет завоевал дурную славу у британских СМИ, которые быстро его окрестили «оторвой королевского двора» и дали прозвище Wild child. Не раз доставлял трудности своей семье из-за вольных поступков, которые потом бурно тиражировала пресса.
- Несколько месяцев жил в Африке, где снял документальный фильм «Забытое королевство: Принц Гарри в Лесото» о тяжелой судьбе сирот Королевства Лесото. Позже была основана благотворительная организация помощи детям и подросткам этой страны.
- Служил в Афганистане, где всегда принимал участие в боевых действиях, даже рискуя жизнью.
- Придумал соревнования «Игры непобежденных» для ветеранов армии, которые стали инвалидами.
- Стал первым членом королевской семьи, побывавшим на Северном полюсе.
- Сделал оригинальный сюрприз для Меган Маркл: организовал ночной поход в Музей естествознания в Лондоне.
- На церемонии в честь бриллиантового юбилея бабушки играл на тамбурине.
5. Принцесса Беатриса Йоркская
- Беатриса Елизавета Мария Йоркская — старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына Елизаветы II.
- С 1988-го по 2015 год была первой женщиной в престолонаследии. До тех пор, пока не родилась принцесса Шарлотта, дочь принца Уильяма.
- Будучи подростком, сделала публичное заявление о том, что страдает дислексией. Но это не помешало ей окончить и школу, и колледж со степенью бакалавра.
- Принцесса освобождена от многих обязательных официальных мероприятий, так как ее родители решили, что все свободное время она должна уделять учебе.
- В 19 лет начала работать в известном универмаге Selfridges в Лондоне. Но работа не была оплачена, она стала ее трудовой практикой, которую должны приобретать все члены королевской семьи.
- В 2007 году сыграла небольшую роль в киноленте «Молодая Виктория», рассказывающей о королеве Виктории. Принцесса является ее прямым потомком.
- Однажды на аукционе продала свою шляпку за 81 тыс. фунтов, а все вырученные средства отдала на благотворительность.
- В 2010 году пробежала Лондонский марафон, став первой представительницей Виндзорской династии, которая это сделала.
- «Последняя незамужняя принцесса» — такой неофициальный титул гордо носит Беатрис.
6. Принцесса Евгения Йоркская
- Евгения Виктория Елена Йоркская — младшая дочь Эндрю, сестра Беатрисы.
- Стала первым королевским ребенком, которого крестили публично.
- На нее не распространяется королевский протокол, она не обязана появляться на всех официальных мероприятиях, так как не является представителем королевской семьи. Вместо этого она может выбрать работу себе по душе и заниматься тем, чем хочет.
- В 12 лет перенесла сложную 8-часовую операцию по исправлению сколиоза. Длинный шрам, оставшийся после этого вмешательства, заметен на спине Евгении до сих пор.
- С 2015 года работает заместителем директора галереи современного искусства Hauser and Wirth в Лондоне.
- Не любит, когда ее называют принцессой.
- У ее мужа и собаки одинаковые имена, то есть в их семье 2 Джека.
- Официальным представителям королевской семьи запрещено вести личные аккаунты в социальных сетях, но поскольку к ним принцесса не относится, то у нее есть страница в инстаграме. Но однажды она опубликовала фото своего отца в коридоре Букингемского дворца, который является частной территорией и закрыт для туристов, а следовательно, его фотографии запрещены к публикации.
- Коллекционирует посадочные билеты на самолет. Как-то в шутку заявила, что когда-нибудь сделает из них обои.
7. Леди Луиза Виндзор
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- Леди Луиза Алиса Елизавета Мария Маунтбеттен-Виндзор — дочь принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II.
- Девочка родилась недоношенной, ей поставили диагноз «косоглазие». Чтобы исправить его, Луизе сделали несколько операций на глаза. А ее мать, вдохновленная результатами, стала покровителем Международного агентства по предотвращению слепоты.
- Долгое время младшая внучка Елизаветы II не подозревала, что ее бабушка — королева.
- Когда Луизе было 7 лет, она присутствовала на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в качестве подружки невесты.
- Самостоятельно управляла каретой на Виндзорском конном шоу.
8. Джеймс Виндзор
- Джеймс Александр Филипп Тео Маунтбеттен-Виндзор, виконт Северн — сын принца Эдварда, брат леди Луизы.
- Свой титул, виконт Северн, получил раньше, чем имя.
- Его крестильная рубашка была скопирована с одеяния старшей дочери королевы Виктории.
- В честь Джеймса и Луизы названы 2 озера на севере канадской провинции Манитоба. В 2008 году их отец посещал Канаду с официальным визитом.
Как вы считаете, тяжело ли приходится родственникам королевы из-за постоянного внимания со стороны прессы? Или же все тяготы с лихвой компенсируются привилегиями, которые есть у этих знатных особ?