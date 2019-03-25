Как выглядят и чем занимаются супермодели «на пенсии»

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Верушка, Твигги, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Ева Герцигова — на них мечтали быть похожими миллионы девушек во всем мире, их фотографировали самые знаменитые фешен-фотографы, а имена и лица навсегда вошли в историю моды. Кто-то из них сегодня снимается в кино, занимается бизнесом или благотворительностью, некоторые посвятили себя семье, а другие ведут затворнический образ жизни.

AdMe.ru вспоминает знаменитых моделей прошлого столетия и рассказывает, как сложилась их судьба.

Верушка

Одна из знаменитых моделей 60–70-х годов Верушка — потомственная аристократка Вера Готлибе Анна фон Лендорф. Она родилась в 1939 году в Кенигсберге (ныне Калининград, Россия). Ее отец был казнен по обвинению в заговоре против Гитлера. Девочка была отправлена в детский концлагерь, где пробыла до конца Второй мировой войны. Решив делать модельную карьеру, Вера фон Лендорф сделала ставку на свою славянскую внешность — она назвалась русской и придумала себе псевдоним Верушка. Модель снялась в 5-минутном эпизоде в фильме «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, участвовала в перформансах Сальвадора Дали, активно снималась для журналов. Сегодня ей 79 лет, она живет в Берлине и иногда участвует в модных показах в качестве приглашенной звезды.

Твигги

Британская супермодель Лесли Лоусон известна под псевдонимом Твигги (буквально — «тоненькая, хрупкая», от англ. twig — «тростинка»). С нею работали лучшие фотографы, а девушки по всему миру копировали макияж, знаменитую стрижку модели и худели, чтобы выглядеть как Твигги. Она стала визитной карточкой 1960-х. В 1970 году Твигги неожиданно заканчивает карьеру модели. Впоследствии она снималась в кино (на ее счету два «Золотых глобуса»), участвовала в телевизионных шоу, выступала против использования натурального меха, записывала музыкальные альбомы. Сейчас Лесли Лоусон 69 лет. В марте 2019 года она получила титул дамы-командора Британской империи на церемонии в Букингемском дворце в Лондоне (фото справа).

Линда Евангелиста

Линда была музой Джанни Версаче и Карла Лагерфельда. За удивительную способность к перевоплощению и постоянную смену образов, цвета волос, причесок Евангелисту называли «хамелеоном». Именно ей принадлежит фраза, которая стала крылатой: «Меньше чем за $ 10 тыс. в день я даже с кровати не встану». Сегодня Линде 53 года, она воспитывает сына. Евангелиста редко появляется на публике и больше не выходит на подиум. В модном шоу Versace, куда были приглашены все легендарные модели 1990-х, принять участие она отказалась.

Кристи Тарлингтон

Еще одна легендарная супермодель 90-х. На счету Кристи съемки для 500 с лишним обложек журналов и миллионный контракт с брендом Maybelline. Сегодня Тарлингтон замужем, растит 2 детей, занимается благотворительностью и бизнесом. После более чем 20-летнего перерыва Кристи вновь вышла на подиум в феврале 2019 года и закрыла показ Marc Jacobs (фото справа). «Мне исполнилось 50 лет, и я прибыла в то место, где „Почему бы и нет?“ — это ответ, который возникает, когда я задаю вопросы самой себе», — так прокомментировала Кристи Тарлингтон участие в шоу в своем инстаграме.

Синди Кроуфорд

В свое время знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд сказал о Кроуфорд: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». Сегодня Синди 53 года. Она замужем, у нее 2 детей — сын Пресли Гербер и дочь Кайя Гербер, которые унаследовали красоту своей знаменитой матери и тоже пробуют себя в качестве моделей. Сама Синди занимается бизнесом и благотворительностью: у нее свой фонд Little Star Foundation, который помогает нуждающимся и брошенным детям. Кроме того, она иногда участвует в показах в качестве приглашенной звезды.

Клаудия Шиффер

В свои лучшие годы Клаудия Шиффер была самой высокооплачиваемой моделью мира — она зарабатывала в день около $ 50 тыс. Карл Лагерфельд называл ее своей музой и любил сравнивать с Брижит Бардо. Сегодня Шиффер 48 лет. С 2002 года немецкая модель замужем за британским кинорежиссером и продюсером Мэттью Воном. У супругов 3 детей. Клаудия не ведет активной социальной жизни, но на показе памяти Джанни Версаче в 2017 году появилась в качестве приглашенной звезды.

Стефани Сеймур

Стефани была одним из первых «ангелов» Victoria’s Secret. Она представляла многие модные бренды и появилась на обложках более чем 300 журналов. И конечно же, запомнилась своими роскошными волосами и образом в рекламе L’Oréal Elseve в 90-е годы. Сейчас Сеймур 50 лет, у нее 4 детей и она замужем. Стефани занимается развитием собственного бренда нижнего белья.

Хелена Кристенсен

В 18 лет Хелена завоевала титул «мисс Дания». В 1990-х она вошла в число супермоделей. На ее счету участие в показах известных брендов, съемки для календаря Pirelli, съемки в клипе Криса Айзека «Wicked Game», звание «ангела» Victoria’s Secret. Сегодня Хелене 50 лет. Она владеет антикварным магазином в Нью-Йорке, выпускает свою линию одежды и занимается фотографией — ее работы появлялись в Elle и Marie Claire.

Карла Бруни

Карьеру модели Карла начала в 19 лет с фотосессии для марки Guess. К началу 1990-х она вошла в топ-20 самых успешных моделей. В 1997 году неожиданно для всех Бруни оставляет модельный бизнес, чтобы попробовать себя в качестве певицы. Впоследствии она выпустила 3 музыкальных альбома. Один из них вышел, когда она уже была первой леди Франции, и разошелся рекордными тиражами. Сегодня Карле Бруни 51 год, она супруга экс-президента Франции Николя Саркози. Карла занимается благотворительностью, музыкой, пишет песни и иногда появляется на подиуме в качестве приглашенной звезды.

Карен Мюлдер

Фотомодель из Нидерландов и один из «ангелов» Victoria’s Secret. Известна как одна из самых успешных и скандальных моделей 90-х. В 2001 году она рассказала в интервью о том, что руководители агентства Elite домогаются моделей. Правдивость ее слов доказана не была, и все было списано на психическое расстройство. Затем последовал диагноз «хроническая депрессия» и лечение. Через год — попытка суицида. Модельный бизнес Карен оставила в 2000 году — на самом пике своей карьеры. Сегодня Мюлдер 48 лет. Она ведет преимущественно затворнический образ жизни, растит дочь, занимается благотворительностью.

Ева Герцигова

Настоящая слава к чешской модели пришла после подписания контракта с брендом нижнего белья Wonderbra. Ева позировала в белье, при этом кадр сопровождался надписью: «Смотри мне в глаза, я сказала — в глаза!» Сегодня ей 46 лет. Она иногда снимается в кино, растит 3 сыновей. Любит совершать конные прогулки с фотокамерой, лепить из глины и готовить блюда чешской национальной кухни.

Иман

Сомалийская и американская топ-модель Иман была музой Ива Сен-Лорана. Поработать с нею считали за честь такие гуру модной фотографии, как Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Энни Лейбовиц. Сегодня в свои 63 года Иман выглядит просто великолепно. Она вдова легендарного рок-музыканта Дэвида Боуи, в браке с которым прожила с 1992 года и родила ему дочь. У Иман своя косметическая компания и линия одежды, она пробовала себя в кино, ведет телевизионное шоу и занимается благотворительностью.

Татьяна Соловьева (Михалкова)

Татьяна Соловьева, которая сегодня известна под фамилией Михалкова, была одной из главных звезд подиума в СССР. Девушка окончила Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Потом случайно попала на кастинг в Общесоюзный дом моделей одежды, стала ведущей манекенщицей и любимицей Вячеслава Зайцева. После встречи с режиссером Никитой Михалковым и рождения второго ребенка Татьяна оставила подиум. Вернуться в мир моды она смогла, только когда уже выросли ее 3 детей: в 1997 году Михалкова основала и возглавила благотворительный фонд «Русский Силуэт». Он создан для поддержки молодых дизайнеров. Сегодня Татьяне Евгеньевне 72 года, она продолжает работу в фонде, занимается организацией и проведением показов мод.