Как выглядят и чем занимаются братья и сестры 15 знаменитостей

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Ничего удивительного в том, что у той или иной звезды есть родные братья и сестры, нет. Однако каждый раз, когда мы узнаем, что у нашего любимого исполнителя, актера или модели есть такой родственник, нас так и тянет если не навести о нем справки, то как минимум посмотреть на их совместное фото.

AdMe.ru считает, что настало время удовлетворить наше общее любопытство и узнать чуть больше о братьях и сестрах 15 звезд.

Тоби, брат Роузи Хантингтон-Уайтли

Младший брат британской топ-модели Рози Хантингтон-Уайтли достоин блистать на обложках глянцевых журналов не реже своей сестры. Впрочем, именно к этому он сейчас и стремится. Бывший фитнес-инструктор уже успел заключить контракт с известным агентством и заставить модный мир говорить о себе.

Келли, сестра Шэрон Стоун

Шэрон Стоун всегда умела поразить окружающих своей великолепной формой. Вот и сейчас, в 61 год, она выглядит если не младше, то уж точно не старше своей 58-летней сестры Келли. Их часто можно увидеть вдвоем на красных дорожках. Кроме того, сестра актрисы создала организацию Planet Hope, которая раздает одежду бездомным людям. У Келли также имеются камео в нескольких сериалах.

Финнеас О’Коннелл, брат Билли Айлиш

17-летняя исполнительница Билли Айлиш продолжает бить один музыкальный рекорд за другим. И немалая заслуга в этом ее брата Финнеаса О’Коннелла, который сам является певцом, а также композитором, продюсером и актером и пишет музыку для Билли. Он выступает под псевдонимом FINNEAS, а широкой публике известен благодаря роли в сериале «Хор».

Кимберли, Карриан и Кристин, сестры Карли Клосс

Американская супермодель, бывший «ангел» Victoria’s Secret знает о женском коллективе всяко больше вашего. Карли росла в окружении 3 сестер, чьи имена также начинаются на букву «К»: Кимберли, Карриан и Кристин. Топ-модель поддерживает близкие отношения со своими менее именитыми родственниками и нередко публикует фото с ними у себя в инстаграме.

Джейми Линн, сестра Бритни Спирс

Младшая сестра экс-поп-принцессы пошла по стопам Бритни и начала актерскую и музыкальную карьеру в шоу-бизнесе. Добиться таких же успехов, каких удалось достичь исполнительнице хита Baby One More Time, ей пока не удалось. Однако Джейми Линн всего 28, так что, вполне вероятно, у нее все еще впереди.

Люк и Эндрю, братья Оуэна Уилсона

У американского киноактера, комика и сценариста Оуэна Уилсона есть 2 брата: старший, Эндрю, и младший, Люк. Они также занимаются актерской деятельностью. Всех 3 братьев можно увидеть в одном фильме «Бутылочная ракета», где 2 из них (Оуэну и Люку) отведены главные роли.

Мишель Лавин, сестра Аврил Лавин

Мишель, младшая сестра канадской исполнительницы Аврил Лавин, нечасто появляется на страницах таблоидов. Однако не так давно ей представилась такая возможность: Аврил в своем Twitter поздравила сестру с бракосочетанием. Женихом Мишель стал Кохама Рёта из японской альтернативной рок-группы One Ok Rock.

Патрик, Харри и Сэм, братья Тома Холланда

Прославившийся благодаря роли Человека-паука британский актер Том Холланд родился в творческой семье. Его отец — известный в Великобритании комик и писатель, а мать — фотограф. У Тома есть 3 младших брата: Патрик и близнецы Сэм и Гарри. Они во всем пытаются подражать своему именитому родственнику, так что, вполне возможно, тоже скоро будут блистать на широких экранах.

Кэмерон, брат Кристен Стюарт

Фильмография старшего брата Кристен Стюарт, Кэмерона, куда скромнее, чем его сестры — один-единственный фильм. В 2012 году он снялся в картине «K-11», режиссером которой выступила Джулс Мэнн-Стюарт — мама Кэмерона и Кристен. Актрисе в этом фильме тоже нашлась роль — она озвучивала одного из персонажей.

Калеб, брат Киры Найтли

В семье английской актрисы Киры Найтли талантливы все: мама Шерман Макдональд пишет сценарии, а старший брат Калеб — музыку. Калеб на 6 лет старше своей именитой сестры.

Дэвид Хадсон, брат Кэти Перри

У популярной исполнительницы Кэти Перри есть брат Дэвид, который, в отличие от своей старшей сестры, решил не менять отцовскую фамилию. Дэвид тоже занимается музыкой. Свой первый мини-альбом он выпустил в 2012-м.

Алайя Болдуин, сестра Хейли Бибер

Дочь американского актера Стивена Болдуина, Хейли, к своим 22 годам успела стать моделью, звездой соцсетей и женой Джастина Бибера. И неудивительно, что ее старшая сестра Алайя совсем затерялась на ее фоне. Но такое положение дел, кажется, никак не отразилось на теплых отношениях сестер.

Калли, брат Криса Прэтта

Старший брат Криса Прэтта, Калли, проживает в Северной Калифорнии. Днем он офицер полиции, а ночью — художник. У него есть собственный бизнес по изготовлению деревянных табличек, вывесок и других изделий.

Спенсер, брат Эммы Стоун

На знаковой для нее церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году Эмма Стоун появилась не одна. Ее сопровождал привлекательный брюнет, который, как позже выяснилось, является младшим братом актрисы. Его зовут Спенсер, и он отнюдь не новичок в киноиндустрии — он работал каскадером на съемках таких фильмов, как «Дивергент» и «Акулий торнадо».

Хеннесси Каролина, сестра Карди Би

У экстравагантной хип-хоп-исполнительницы Карди Би есть мегапопулярная в социальных сетях младшая сестра Хеннесси Каролина. У нее более 5 млн подписчиков в инстаграме! Хеннесси часто выходит в свет вместе со своей старшей сестрой, а прославились они обе после съемок в реалити-шоу Love & Hip Hop.