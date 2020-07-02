Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом

Каждый музыкант мечтает написать бессмертный хит, который будут слушать спустя десятилетия. Пока у одних получается написать сразу много таких песен, другим везет лишь раз. Статус героя одного хита воспринимается неоднозначно: кто-то полагает, что лучше прославиться хотя бы одной песней, а кто-то уверен, что это ярлык, от которого трудно избавиться.

Мы в AdMe.ru вдоволь натанцевались и поностальгировали, пока слушали песни, сделавшие знаменитыми 13 наших музыкантов, а потом выяснили, чем они занимаются сейчас.

«Солнышко в руках и венок из звезд в небесах»

Экс-солистка группы «Демо» и исполнительница хита «Солнышко» Саша Зверева вышла замуж за американца и давно живет за границей. Артистка воспитывает 4 детей и открыто рассказывает о жизни многодетной семьи в своем Instagram, который насчитывает свыше 1,8 млн подписчиков.

«Сердце болит, мое сердце-магнит»

Певица Согдиана — выпускница проекта «Фабрика звезд» — приобрела известность благодаря хиту «Сердце-магнит». Сейчас исполнительница воспитывает 2 сыновей и счастлива в 3-м браке. В 2018 году она стала заслуженной артисткой Республики Ингушетия.

«Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец»

Коронный хит «Шоколадный заяц» помог выпускнику «Фабрики звезд» Пьеру Нарциссу завоевать любовь многочисленной аудитории. Музыкант женат на модели Валерии Калачевой. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина-Кристель. В одном из интервью Нарцисс отметил, что старается привить дочке любовь к творчеству.

«Наверно, к следующей жизни, когда я стану кошкой»

Мария Ржевская больше всего запомнилась зрителям песней «Когда я стану кошкой». Но вскоре начинающая певица решила уйти со сцены, чтобы заняться актерским ремеслом и сняться в нескольких короткометражных фильмах. Мария живет в Лондоне и вместе с мужем растит дочь, которой дали имя Элиза Фредерика.

«Я у твоих ног, спасибо не говори»

Первая песня Наталии Власовой — «Я у твоих ног». Она тут же стала хитом и прославила свою исполнительницу. Хоть Наталия больше и не записала ни одного хита, она по сей день выступает на сцене, является обладательницей 2 премий «Золотой граммофон», а также лауреатом премии телеканала «RU.TV».

«Уходи и дверь закрой, у меня теперь другой»

Певица Женя Отрадная запомнилась всем композицией «Уходи и дверь закрой». Сейчас Женя воспитывает 2 дочек и ведет видеоблог об искусстве. Недавно она получила диплом бакалавра РГГУ.

«Алмаз этих бесценных глаз»

Алиса Мон взорвала хит-парады всей страны в 1997 году со своей песней «Алмаз», однако после взятия такой вершины повторить успех певица не смогла. Алиса дважды была замужем: сначала за гитаристом группы «Лабиринт», а потом за продюсером того же коллектива. Во 2-м браке у нее родился сын. Он также занимается музыкой и часто выступает с мамой.

«Забери солнце с собою, оно мне не нужно, веришь»

Очень яркая, талантливая и вместе с тем скромная участница «Фабрики звезд» Елена Терлеева запомнилась танцевальным хитом «Солнце». Сейчас певица записывает новые песни, снимает клипы, иногда мелькает в телепередачах и выступает на концертах.

«Улетели навсегда... Я не верю в сказку»

Певец Никита до сих пор занимается активной творческой деятельностью, но после разрыва контракта с продюсером из-за творческих разногласий ему не удалось повторить успех своей песни «Улетели навсегда». Но он продолжает активно записывать альбомы и выступать на разных площадках.

«Кто не знает Любочку? Любу знают все»

Группа «Маша и медведи» знаменита песней «Любочка», текст которой представляет собой слегка измененное одноименное стихотворение советской поэтессы Агнии Барто. Коллектив продолжает гастролировать и записывать новые композиции, однако их единственным хитом до сих пор остается именно «Любочка».

«Окончен школьный роман до дыр зачитанной книжкой»

Хит «Школьный роман» принес известность певице Наталье Штурм. После него исполнительница записала еще несколько альбомов, но все они так и не вернули ей былой успех. А пятый — «Романтик style», материал к которому был готов в 2012 году, — широкая аудитория так и не услышала.

«Я люблю, тебя Дима, что мне так необходимо»

В 1997 году у Ларисы Черниковой вышел хит — «Влюбленный самолет», который почти сразу занял первые места во многих хит-парадах. Более 2 лет певица жила в Таиланде, а затем около 10 лет — в Штатах. Она до сих продолжает выпускать песни: последний альбом звезда обнародовала в 2017 году.

«Я тебя ищу, чтоб сказать прости. Где же ты?»

Алекса — это одна из наиболее ярких представительниц российской «Фабрики звезд», а ее самая известная композиция — «Где же ты». Сейчас звезда переквалифицировалась из певицы в фитнес-инструктора и выпускает программы тренировок, а также проводит спортивные марафоны.