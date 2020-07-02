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Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом

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Каждый музыкант мечтает написать бессмертный хит, который будут слушать спустя десятилетия. Пока у одних получается написать сразу много таких песен, другим везет лишь раз. Статус героя одного хита воспринимается неоднозначно: кто-то полагает, что лучше прославиться хотя бы одной песней, а кто-то уверен, что это ярлык, от которого трудно избавиться.

Мы в AdMe.ru вдоволь натанцевались и поностальгировали, пока слушали песни, сделавшие знаменитыми 13 наших музыкантов, а потом выяснили, чем они занимаются сейчас.

«Солнышко в руках и венок из звезд в небесах»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© ДЕМО / YouTube, © sashazvereva / Instagram

Экс-солистка группы «Демо» и исполнительница хита «Солнышко» Саша Зверева вышла замуж за американца и давно живет за границей. Артистка воспитывает 4 детей и открыто рассказывает о жизни многодетной семьи в своем Instagram, который насчитывает свыше 1,8 млн подписчиков.

«Сердце болит, мое сердце-магнит»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MTV, © sogdianamusic / Instagram

Певица Согдиана — выпускница проекта «Фабрика звезд» — приобрела известность благодаря хиту «Сердце-магнит». Сейчас исполнительница воспитывает 2 сыновей и счастлива в 3-м браке. В 2018 году она стала заслуженной артисткой Республики Ингушетия.

«Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MP3Nice / YouTube, © Lomohov Anatoly/East News

Коронный хит «Шоколадный заяц» помог выпускнику «Фабрики звезд» Пьеру Нарциссу завоевать любовь многочисленной аудитории. Музыкант женат на модели Валерии Калачевой. В 2005 году у пары родилась дочка Каролина-Кристель. В одном из интервью Нарцисс отметил, что старается привить дочке любовь к творчеству.

«Наверно, к следующей жизни, когда я стану кошкой»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© Фабрика звезд / Первый канал, © masha_kaya / Instagram

Мария Ржевская больше всего запомнилась зрителям песней «Когда я стану кошкой». Но вскоре начинающая певица решила уйти со сцены, чтобы заняться актерским ремеслом и сняться в нескольких короткометражных фильмах. Мария живет в Лондоне и вместе с мужем растит дочь, которой дали имя Элиза Фредерика.

«Я у твоих ног, спасибо не говори»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© Наталия Власова / YouTube, © natalia_vlasova_official / Instagram

Первая песня Наталии Власовой — «Я у твоих ног». Она тут же стала хитом и прославила свою исполнительницу. Хоть Наталия больше и не записала ни одного хита, она по сей день выступает на сцене, является обладательницей 2 премий «Золотой граммофон», а также лауреатом премии телеканала «RU.TV».

«Уходи и дверь закрой, у меня теперь другой»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© Muz Arhiv Universal / YouTube, © Женя Отрадная / YouTube

Певица Женя Отрадная запомнилась всем композицией «Уходи и дверь закрой». Сейчас Женя воспитывает 2 дочек и ведет видеоблог об искусстве. Недавно она получила диплом бакалавра РГГУ.

«Алмаз этих бесценных глаз»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MP3Nice / YouTube, © alisamon_vsartist / Instagram

Алиса Мон взорвала хит-парады всей страны в 1997 году со своей песней «Алмаз», однако после взятия такой вершины повторить успех певица не смогла. Алиса дважды была замужем: сначала за гитаристом группы «Лабиринт», а потом за продюсером того же коллектива. Во 2-м браке у нее родился сын. Он также занимается музыкой и часто выступает с мамой.

«Забери солнце с собою, оно мне не нужно, веришь»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MEGADENMUSIC / YouTube, © terleevaelena / Instagram

Очень яркая, талантливая и вместе с тем скромная участница «Фабрики звезд» Елена Терлеева запомнилась танцевальным хитом «Солнце». Сейчас певица записывает новые песни, снимает клипы, иногда мелькает в телепередачах и выступает на концертах.

«Улетели навсегда... Я не верю в сказку»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MP3Nice / YouTube, © pevecnikita / Instagram

Певец Никита до сих пор занимается активной творческой деятельностью, но после разрыва контракта с продюсером из-за творческих разногласий ему не удалось повторить успех своей песни «Улетели навсегда». Но он продолжает активно записывать альбомы и выступать на разных площадках.

«Кто не знает Любочку? Любу знают все»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© Маша и Медведи / YouTube, © Маша и Медведи / VK

Группа «Маша и медведи» знаменита песней «Любочка», текст которой представляет собой слегка измененное одноименное стихотворение советской поэтессы Агнии Барто. Коллектив продолжает гастролировать и записывать новые композиции, однако их единственным хитом до сих пор остается именно «Любочка».

«Окончен школьный роман до дыр зачитанной книжкой»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© MP3Nice / YouTube, © nataliashturm / Instagram

Хит «Школьный роман» принес известность певице Наталье Штурм. После него исполнительница записала еще несколько альбомов, но все они так и не вернули ей былой успех. А пятый — «Романтик style», материал к которому был готов в 2012 году, — широкая аудитория так и не услышала.

«Я люблю, тебя Дима, что мне так необходимо»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© Larisa Chernikova / YouTube, © chernikova.ru

В 1997 году у Ларисы Черниковой вышел хит — «Влюбленный самолет», который почти сразу занял первые места во многих хит-парадах. Более 2 лет певица жила в Таиланде, а затем около 10 лет — в Штатах. Она до сих продолжает выпускать песни: последний альбом звезда обнародовала в 2017 году.

«Я тебя ищу, чтоб сказать прости. Где же ты?»

Как выглядят и чем занимаются 13 музыкантов, которые когда-то прославились одним суперхитом
© StarPro StarPro / YouTube, © aleksa___official / Instagram

Алекса — это одна из наиболее ярких представительниц российской «Фабрики звезд», а ее самая известная композиция — «Где же ты». Сейчас звезда переквалифицировалась из певицы в фитнес-инструктора и выпускает программы тренировок, а также проводит спортивные марафоны.

А кто из артистов одного хита больше всего запал вам в душу?

Фото на превью Фабрика звезд / Первый канал, masha_kaya / Instagram
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