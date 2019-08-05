Как выглядели бы известные актрисы, если бы сделали популярные сегодня пластические операции

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В современном мире сложно не поддаться массовому помешательству на внешности и моде на пластику и инъекции красоты. Тем не менее есть актрисы и модели, которые не пытаются остановить время под ножом пластического хирурга, не корректируют уникальность, которую дала им природа, путем популярных процедур.

AdMe.ru использовал для своего эксперимента фото известных актрис и моделей, которые утверждают, что никогда не делали пластику и умеют принимать себя такими, какие они есть. Мы решили немного пошутить с помощью компьютерных технологий, представив, что эти женщины прибегли к популярным сегодня пластическим операциям и косметическим процедурам. Одним мы сделали более пухлые губы, другим устроили подтяжку лица, а третьим скорректировали веки и сделали точеный нос. Проверим, будут ли наши героини выглядеть интереснее и моложе.

Риз Уизерспун, 43 года

Кейт Уинслет, 43 года

Шарлиз Терон, 43 года

Дрю Берримор, 44 года

Ева Лонгория, 44 года

Кейт Бекинсейл, 45 лет

Кейт Мосс, 45 лет

Хайди Клум, 46 лет

Рэйчел Вайс, 49 лет

Дженнифер Энистон, 50 лет

Кейт Бланшетт, 50 лет

Джулия Робертс, 51 год

Сальма Хайек, 52 года

Хэлли Берри, 52 года

Джоди Фостер, 56 лет

Энди Макдауэлл, 61 год

Шэрон Стоун, 61 год

В ходе эксперимента выяснилось, что некоторым представительницам этого списка мы бы настоятельно порекомендовали не отступать от своих принципов. Может быть, вы считаете иначе?