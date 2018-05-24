Как выглядели 5 знаменитых памятников архитектуры на самом деле

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В наши дни за великими сооружениями Древнего мира тщательно ухаживают. Памятники древности стараются поддерживать в хорошем состоянии. К сожалению, так было не всегда, и многие шедевры архитектуры были разграблены или разрушены до основания в результате природных катаклизмов. Например, знаменитый Фаросский маяк не дожил до наших дней из-за землетрясения.

AdMe.ru предлагает взглянуть, какими, по предположениям археологов, были величественные сооружения древности на момент их постройки.

5. Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу — древний город, который находится на территории нынешнего Перу и расположен на высоте 2 450 м над уровнем моря. У города есть несколько названий, одно из которых — «затерянный город инков». «Город в облаках» не был большим. В нем около 200 сооружений: склады, храмы, резиденции, места для общественных нужд. Львиная доля построек создана из обработанных камней и плит. Предположительно, там проживало чуть больше 1 000 человек, которые занимались земледелием и строительством городов на террасах. Многие археологи считают, что город был возведен правителем инков Пачакутеком примерно в 1440 году, за десятилетия до вторжения испанцев в земли империи инков.

4. Колизей

Всем знакомо это грандиозное сооружение — амфитеатр Флавиев. Как известно, в нем проводили гладиаторские бои, однако мало кто знает, что в Колизее устраивали морские сражения гладиаторов. Зрелище с имитацией морского боя называлось навмахией. Первые навмахии проводились в специально выкопанных котлованах. В 46 году до. н. э. Юлий Цезарь приказал выкопать целое озеро на Марсовом поле для проведения развлекательного мероприятия. Позже морские поединки стали устраивать в амфитеатрах, затапливая их водой. Император Домициан, последний из династии Флавиев, устраивал морские поединки в Колизее. Но после того как по его же приказу под Колизеем была построена сеть туннелей, проводить навмахии на великой арене стало невозможно.

3. Теотиуакан

Теотиуакан — заброшенный город, который находится неподалеку от Мехико. Предполагают, что это был один из крупнейших городов доколумбовой Америки с населением около 125 тыс. человек и площадью 26–28 кв. км. Теотиуакан развивался по хорошо продуманному плану. Свидетельство тому — сеть улиц, которые пересекаются с центральным проспектом под прямым углом. Существует множество гипотез гибели города, но исследователи придерживаются двух из них: восстание против знати и иноземное вторжение. Все гробницы и тайники с дарами были разграблены, а статуи разбиты. В середине VII века город был заброшен. Эти гипотезы имеют право на существование, но есть некоторые противоречивые факты: следов насилия или восстания не было обнаружено.

2. Александрийский маяк

Маяк был возведен на острове Фарос (Средиземное море) у берегов Александрии. Сооружение получило название Фаросский маяк. Он находился в порту, который основал Александр Великий в 332 году до н. э. Высота гигантского сооружения составляла 120–135 м, и, по некоторым свидетельствам, его свет был виден на расстоянии 81 км. Несмотря на внушительные размеры, строительство маяка продлилось всего 5 лет. К несчастью, великое сооружение не дожило до наших дней: в XIV веке землетрясение уничтожило маяк. Спустя годы обломки этого гиганта использовали при строительстве крепости Кайт-Бей, которая позже не раз перестраивалась.

1. Храм надписей

Храм надписей — крупнейшая ступенчатая пирамида времен цивилизации майя. Она находится в затерянном в джунглях городе Паленке. Пирамида состоит из 9 уровней, а на ее вершине расположен храм с погребальной камерой. Благодаря открытиям археологов и компьютерной графике были смоделированы реконструкции многих мест древней Мезоамерики. Чтобы увидеть, как предположительно выглядели пирамиды и как были устроены города майя, посетите сайт, посвященный этой древней цивилизации.