Как в одном возрасте выглядели топ-модели нашего детства и те, от которых в восторге современные девчонки

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20–30 лет назад на весь мир гремели имена Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. Мы любовались их фотографиями на страницах журналов, с нетерпением ждали модных показов с их участием и хотели быть хоть немножечко на них похожими, когда вырастем. Сегодня у детей совсем другие кумиры, и наши дочери увлеченно следят за сестрами Хадид в соцсетях.

AdMe.ru решил сравнить супермоделей нашего детства и тех, кто пришел им на смену. И для этого мы подобрали снимки, сделанные, когда знаменитые красавицы были в одном возрасте.

Хелена Кристенсен и Белла Хадид в 21 год

Ева Герцигова и Хейли Клаусон в 23 года

Синди Кроуфорд и Джиджи Хадид в 24 года

Кейт Мосс и Карли Клосс в 24 года

Надя Ауэрман и Кара Делевинь в 25 лет

Тайра Бэнкс и Шанель Иман в 25 лет

Карен Мюлдер и Роузи Хантингтон-Уайтли в 25 лет

Клаудия Шиффер и Жозефин Скривер в 26 лет

Кристи Тарлингтон и Коко Роша в 27 лет

Летиция Каста и Эмили Ратаковски в 27 лет

Линда Евангелиста и Кэндис Свейнпол в 29 лет

Наоми Кэмпбелл и Жасмин Тукс в 29 лет

Хайди Клум и Эльза Хоск в 29 лет

Стефани Сеймур и Ирина Шейк в 33 года

Эль Макферсон и Алессандра Амбросио в 35 лет

Джерри Холл и Жизель Бюндхен в 37 лет