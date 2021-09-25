Как в одном возрасте выглядели топ-модели нашего детства и те, от которых в восторге современные девчонки
20–30 лет назад на весь мир гремели имена Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. Мы любовались их фотографиями на страницах журналов, с нетерпением ждали модных показов с их участием и хотели быть хоть немножечко на них похожими, когда вырастем. Сегодня у детей совсем другие кумиры, и наши дочери увлеченно следят за сестрами Хадид в соцсетях.
AdMe.ru решил сравнить супермоделей нашего детства и тех, кто пришел им на смену. И для этого мы подобрали снимки, сделанные, когда знаменитые красавицы были в одном возрасте.
Хелена Кристенсен и Белла Хадид в 21 год
Ева Герцигова и Хейли Клаусон в 23 года
Синди Кроуфорд и Джиджи Хадид в 24 года
Кейт Мосс и Карли Клосс в 24 года
Надя Ауэрман и Кара Делевинь в 25 лет
Тайра Бэнкс и Шанель Иман в 25 лет
Карен Мюлдер и Роузи Хантингтон-Уайтли в 25 лет
Клаудия Шиффер и Жозефин Скривер в 26 лет
Кристи Тарлингтон и Коко Роша в 27 лет
Летиция Каста и Эмили Ратаковски в 27 лет
Линда Евангелиста и Кэндис Свейнпол в 29 лет
Наоми Кэмпбелл и Жасмин Тукс в 29 лет
Хайди Клум и Эльза Хоск в 29 лет
Стефани Сеймур и Ирина Шейк в 33 года
Эль Макферсон и Алессандра Амбросио в 35 лет
Джерри Холл и Жизель Бюндхен в 37 лет
Как вам кажется, взглянув на эти фотосравнения, можно ли с уверенностью сказать, что «раньше было лучше»? Или вы против таких обобщений?
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