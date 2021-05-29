Как сложилась судьба мисс мира Айшварии Рай, которой поклонники не смогли простить рождение ребенка
Айшвария Рай — гордость Индии. Она смогла вернуть былую славу родному кинематографу и доказать, что путь из Болливуда в Голливуд существует. Увы, когда эта талантливая женщина решила стать мамой, ее поклонники внезапно превратились в хейтеров.
Мы в AdMe.ru близко к сердцу восприняли историю Айшварии и не могли не поделиться ею с вами. Давайте вместе задумаемся, почему молодые мамы, не успевшие быстро прийти в форму, все еще подвергаются критике со стороны общества.
- Айшвария родилась в семье военного биолога и домохозяйки. Девочка занималась музыкой и танцами, мечтала стать врачом, но позже сделала выбор в пользу архитектуры.
- В качестве модели Айшвария дебютировала еще школьницей. Ее преподавательница делала снимки для журнала и попросила девочку попозировать. Эти фотографии увидели продюсеры. Так началась модельная карьера Рай. Ее приглашали сниматься в рекламных роликах, она была лицом компании Pepsi в Индии.
- Поработав несколько лет моделью, Айшвария приняла участие в конкурсе «Мисс Индия» и заняла 2-е место. Корону она уступила сопернице Сушмите Сен. Победительница отправилась на конкурс «Мисс Вселенная», Рай — на чуть менее престижное состязание «Мисс мира». В 1994 году обе индианки заняли первые места.
- Кинематографисты не могли пройти мимо такой красавицы. Первой киноработой Айшварии Рай стал фильм на тамильском языке «Тандем». Лента имела большой успех и даже получила приз на Международном кинофестивале в Белграде.
- Настоящим успехом для актрисы стала картина «Девдас». Фильм был показан на Каннском кинофестивале и был включен Time в список «10 лучших фильмов тысячелетия».
- Айшвария Рай стала первой актрисой, представляющей Индию во Франции. Девушка в роскошном желтом сари произвела фурор. На следующем Каннском кинофестивале индийская актриса была уже членом жюри.
- Вскоре после этого Айшвария покорила и западный кинематограф. В 2004 году вышел коммерчески успешный фильм «Невеста и предрассудки», где девушка исполнила главную роль.
- В том же году актрисе предложили стать партнершей Брэда Питта в блокбастере «Троя» и сыграть Брисеиду — одну из главных женских ролей. Рай отказалась и объяснила решение тем, что ради съемок в Голливуде ей пришлось бы бросить на длительное время другие проекты, а актрисе бы этого не хотелось.
- Однажды актриса отказала Роберту де Ниро, которого она обожает. «Он как бы невзначай спросил: „Ну и когда у тебя будет свободное время поработать?“ И я поняла, что все мои фильмы и съемки расписаны аж до следующего года!» — рассказала Айшвария в одном из интервью.
Голливуд и Болливуд.
- Второй проект Айшварии на Западе — «Принцесса специй» — провалился в прокате. Но карьере девушки уже ничего не могло помешать, в ее актерском резюме появились проекты «Последний легион», «Розовая пантера — 2», индийский «Робот». Рай успешно сочетала работу в Голливуде и Болливуде до тех пор, пока не решила устраивать личную жизнь.
- Отношения с мужчинами у первой красавицы мира складывались сложно. В 1999 году на съемках фильма «Навеки твоя» у Айшварии закрутился роман с самым популярным актером Болливуда Салманом Кханом. По словам Рай, Кхан позволял себе проявлять по отношению к девушке агрессию. Из-за этого пара распалась.
Айшвария Рай и Салман Кхан в фильме «Навеки твоя».
- Новым избранником Айшварии снова стал коллега по Болливуду — актер Абхишек Баччан. Они были знакомы давно, но роман у пары завязался после нескольких лет дружбы. По словам Баччана, сама Вселенная подстроила все так, чтобы свести их вместе.
- Айшвария в интервью рассказывала, что едва не провалила собственную свадьбу. Дело в том, что в Индии к бракосочетанию принято готовиться за 3,5 месяца, актриса же из-за плотного графика смогла приехать на родину лишь за неделю. В итоге все ритуалы пришлось уместить в несколько дней.
Айшвария Рай и Абхишек Баччан.
- В 2011 году у пары родилась дочь Аарадхия, фанаты были безумно рады за пару. Но вскоре они увидели фото, на котором их кумир выглядела не как точеная статуэтка, а как живая женщина.
- На Айшварию обрушился шквал критики. Поклонники были уверены, что Рай просто не имеет права так выглядеть, ведь она болливудская звезда, мисс мира и лицо Индии. Ей пеняли на то, что быть красивой — это ее работа, с которой она не справляется, и даже называли «позором нации».
- От сетевых хейтеров не отставали журналисты. Редактор одного из индийских изданий писала, что Айшвария сама виновата в такой реакции людей, потому что все время позиционировала себя как идеальную женщину, а после родов показала, что она такой же человек, как остальные.
С дочерью и мужем.
- Актриса просто хотела насладиться долгожданным материнством и даже сделала перерыв в карьере, чтобы посвятить время дочери. Даже став объектом массовой травли, женщина осталась верна себе. Вот что она заявила в интервью: «Когда я стала мамой, это было самое прекрасное чувство в мире. Просто во мне произошло несколько гормональных изменений».
- Через 4 года после родов Айшвария полностью восстановила форму и вернулась в мир кино. Она сыграла в фильме «Взаимное притяжение», являющемся ремейком корейской ленты «Семь дней».
- В 2016 году вышли сразу 2 фильма с ее участием: «Сарабджит» и «Дела сердечные». В 2018-м актриса снялась в комедии «Фанни Хан», а на 2021 год запланирована премьера нового фильма под названием «Сын Понни». Мы от души желаем Айшварии новых побед!
Как вы считаете, обязана ли мисс мира быть безупречной при любых обстоятельствах? Вам нравится Айшвария Рай?
Фото на превью Bride & Prejudice / Pathé Pictures International, AFP / East News
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