Как сложилась судьба мисс мира Айшварии Рай, которой поклонники не смогли простить рождение ребенка

Айшвария Рай — гордость Индии. Она смогла вернуть былую славу родному кинематографу и доказать, что путь из Болливуда в Голливуд существует. Увы, когда эта талантливая женщина решила стать мамой, ее поклонники внезапно превратились в хейтеров.

Мы в AdMe.ru близко к сердцу восприняли историю Айшварии и не могли не поделиться ею с вами. Давайте вместе задумаемся, почему молодые мамы, не успевшие быстро прийти в форму, все еще подвергаются критике со стороны общества.

Айшвария родилась в семье военного биолога и домохозяйки. Девочка занималась музыкой и танцами, мечтала стать врачом, но позже сделала выбор в пользу архитектуры.

В качестве модели Айшвария дебютировала еще школьницей. Ее преподавательница делала снимки для журнала и попросила девочку попозировать. Эти фотографии увидели продюсеры. Так началась модельная карьера Рай. Ее приглашали сниматься в рекламных роликах, она была лицом компании Pepsi в Индии.

Поработав несколько лет моделью, Айшвария приняла участие в конкурсе «Мисс Индия» и заняла 2-е место. Корону она уступила сопернице Сушмите Сен. Победительница отправилась на конкурс «Мисс Вселенная», Рай — на чуть менее престижное состязание «Мисс мира». В 1994 году обе индианки заняли первые места.

Кинематографисты не могли пройти мимо такой красавицы. Первой киноработой Айшварии Рай стал фильм на тамильском языке «Тандем». Лента имела большой успех и даже получила приз на Международном кинофестивале в Белграде.

Настоящим успехом для актрисы стала картина «Девдас». Фильм был показан на Каннском кинофестивале и был включен Time в список «10 лучших фильмов тысячелетия».

Айшвария Рай стала первой актрисой, представляющей Индию во Франции. Девушка в роскошном желтом сари произвела фурор. На следующем Каннском кинофестивале индийская актриса была уже членом жюри.

Вскоре после этого Айшвария покорила и западный кинематограф. В 2004 году вышел коммерчески успешный фильм «Невеста и предрассудки», где девушка исполнила главную роль.

В том же году актрисе предложили стать партнершей Брэда Питта в блокбастере «Троя» и сыграть Брисеиду — одну из главных женских ролей. Рай отказалась и объяснила решение тем, что ради съемок в Голливуде ей пришлось бы бросить на длительное время другие проекты, а актрисе бы этого не хотелось.

Однажды актриса отказала Роберту де Ниро, которого она обожает. «Он как бы невзначай спросил: „Ну и когда у тебя будет свободное время поработать?“ И я поняла, что все мои фильмы и съемки расписаны аж до следующего года!» — рассказала Айшвария в одном из интервью.

Голливуд и Болливуд.

Второй проект Айшварии на Западе — «Принцесса специй» — провалился в прокате. Но карьере девушки уже ничего не могло помешать, в ее актерском резюме появились проекты «Последний легион», «Розовая пантера — 2», индийский «Робот». Рай успешно сочетала работу в Голливуде и Болливуде до тех пор, пока не решила устраивать личную жизнь.

Отношения с мужчинами у первой красавицы мира складывались сложно. В 1999 году на съемках фильма «Навеки твоя» у Айшварии закрутился роман с самым популярным актером Болливуда Салманом Кханом. По словам Рай, Кхан позволял себе проявлять по отношению к девушке агрессию. Из-за этого пара распалась.

Айшвария Рай и Салман Кхан в фильме «Навеки твоя».

Новым избранником Айшварии снова стал коллега по Болливуду — актер Абхишек Баччан. Они были знакомы давно, но роман у пары завязался после нескольких лет дружбы. По словам Баччана, сама Вселенная подстроила все так, чтобы свести их вместе.

Айшвария в интервью рассказывала, что едва не провалила собственную свадьбу. Дело в том, что в Индии к бракосочетанию принято готовиться за 3,5 месяца, актриса же из-за плотного графика смогла приехать на родину лишь за неделю. В итоге все ритуалы пришлось уместить в несколько дней.

Айшвария Рай и Абхишек Баччан.

В 2011 году у пары родилась дочь Аарадхия, фанаты были безумно рады за пару. Но вскоре они увидели фото, на котором их кумир выглядела не как точеная статуэтка, а как живая женщина.

На Айшварию обрушился шквал критики. Поклонники были уверены, что Рай просто не имеет права так выглядеть , ведь она болливудская звезда, мисс мира и лицо Индии. Ей пеняли на то, что быть красивой — это ее работа, с которой она не справляется, и даже называли «позором нации».

, ведь она болливудская звезда, мисс мира и лицо Индии. Ей пеняли на то, что быть красивой — это ее работа, с которой она не справляется, и даже называли «позором нации». От сетевых хейтеров не отставали журналисты. Редактор одного из индийских изданий писала, что Айшвария сама виновата в такой реакции людей, потому что все время позиционировала себя как идеальную женщину, а после родов показала, что она такой же человек, как остальные.

С дочерью и мужем.

Актриса просто хотела насладиться долгожданным материнством и даже сделала перерыв в карьере, чтобы посвятить время дочери. Даже став объектом массовой травли, женщина осталась верна себе. Вот что она заявила в интервью: «Когда я стала мамой, это было самое прекрасное чувство в мире. Просто во мне произошло несколько гормональных изменений».

Через 4 года после родов Айшвария полностью восстановила форму и вернулась в мир кино. Она сыграла в фильме «Взаимное притяжение», являющемся ремейком корейской ленты «Семь дней».

В 2016 году вышли сразу 2 фильма с ее участием: «Сарабджит» и «Дела сердечные». В 2018-м актриса снялась в комедии «Фанни Хан», а на 2021 год запланирована премьера нового фильма под названием «Сын Понни». Мы от души желаем Айшварии новых побед!