Как сейчас живут потомки известных династий, которые когда-то вершили судьбы этого мира

В современной Европе осталось всего 12 стран, где правят монархи. Многие династии были свергнуты после революций, многие не имеют реальной власти. Но, несмотря на все события, и по сей день сохранились монаршие дома, титулы и претенденты на престол — даже на несуществующий. И пока одни потомки древних династий ждут своей очереди править страной, другие занимаются автогонками, пишут песни и не хотят связываться с политикой.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как сейчас живут потомки известных знатных родов. И есть ли сейчас надежда встретить своего принца.

Гримальди

Князь Монако Ренье III с женой Грейс Келли и детьми.

Одна из самых старых европейских династий. Ее история началась 8 января 1297 года, в день, когда Франсуа Гримальди захватил генуэзскую крепость, которая чуть позже стала княжеством Монако. И вот уже более 700 лет семейство Гримальди правит одним из самых маленьких государств.

Альбер II — действующий князь Монако — взошел на престол в 2005 году, после гибели отца. Долгое время он был завидным холостяком, но в 2011 году Альбер женился на Шарлен Уиттсток, которая во времена своей спортивной карьеры выступала за сборную ЮАР по плаванию. Вскоре у пары родились близнецы Жак и Габриэлла. Маленький Жак Оноре Ренье Гримальди является первым в очереди на трон. Спортивным достижениям князя Монако можно позавидовать. Альбер II пять раз выступал на Олимпийских играх за сборную по бобслею, участвовал в ралли Париж — Дакар, имеет черный пояс по карате, а с 1985 года является членом Международного олимпийского комитета. Альбер II — ярый защитник окружающей среды. Он спонсирует исследования в области возобновляемых источников энергии и проблем изменения климата. Князь даже поехал в Антарктиду, чтобы обсудить с учеными важные экологические проблемы. Он стал первым монархом, нога которого ступила на Южный полюс. Его считают одним из самых богатых монархов Европы. Нет, в Монако нет нефти, газа и других природных ресурсов. Семье Гримальди принадлежат акции компании, которая владеет всеми казино в княжестве. А как известно, игорный бизнес — это один из основных источников дохода княжества. Состояние Альбера II оценивают примерно в $ 1 млрд.

Младшая сестра Альбера Стефания была далека от политики. Ей хотелось стать звездой, а не принцессой. После гибели матери она долго не могла оправиться от горя. И в конце концов нашла себя в модельном бизнесе. Девушка сотрудничала с Christian Dior, появлялась на обложках Vogue и была амбассадором косметики La Prairie. Стефания пыталась строить карьеру модельера и певицы. Она выпустила несколько альбомов, а сингл Ouragan несколько месяцев был на первом месте в европейских чартах и даже получил платиновый статус во Франции. Девушка много гастролировала и снималась в клипах. Романы принцессы были самыми обсуждаемыми в местной прессе. Ее первый брак с рыбаком Даниелем Дюкре долгое время не признавал отец. Брак просуществовал год и распался из-за компрометирующих фотографий. Следующим мужем Стефании стал португальский акробат, но через год принцесса развелась с супругом. Сейчас принцесса Монако курирует социальные проекты, занимается спасением слонов и помогает людям с ВИЧ.

Гогенцоллерны

Король Пруссии Фридрих Вильгельм III с семьей.

Немецкая королевская династия возникла в городе Хехинген в XI веке. Одна ветвь Гогенцоллернов долгое время правила Румынией, другая и была немецкими кайзерами. В 1918 году в Германии произошла революция, в результате которой династия была свергнута. Так наступил конец германской монархии.

Георг Фридрих Фердинанд — праправнук последнего короля Вильгельма II. Он по сей день носит титул принца Пруссии. Он руководит домом Гогенцоллернов с 1994 года. Георг особо не участвует в политической жизни Германии, а занимается сохранением истории своих знаменитых предков. В 2011 году он женился на принцессе Софии фон Изенбург. Свадьбу транслировали в прямом эфире местные СМИ. По пышности и размаху ее сравнивали с бракосочетанием принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сейчас Фридрих требует вернуть дому Гогенцоллернов недвижимость, картины, коллекцию антиквариата и другие ценности, отнятые во время революции.

Лихтенштейны

Карл I, первый князь Лихтенштейна.

Нетрудно догадаться, что маленькое государство получило свое название от династии Лихтенштейн. Впервые о знатном роде упоминается в XII веке как о владельцах одноименного замка под Веной. В 1866 году княжество получило независимость, и с того времени и по сей день им правит семья Лихтенштейн. Государство трудно найти на карте, находится оно между Австрией и Швейцарией.

Принц Лихтенштейна Ханс-Адам II (полное имя — Йоханнес Адам Фердинанд Алоиз Йозеф Мария Марко д’Авиано Пий фон унд цу Лихтенштейн) взошел на трон 13 ноября 1989 года и сегодня считается самым богатом монархом Европы. Он владеет одним из крупнейших банков в мире, который был основан еще во времена крестовых походов. Cостояние принца оценивается в $ 4 млрд. Монарх женат на графине Марии. У пары 4 детей и 15 внуков. Помимо выполнения государственных обязанностей Ханс-Адам II работает в банке и увлекается фермерством. У него есть личные виноградники и винодельня. Вино из Лихтенштейна считается одним из самых дорогих. Лихтенштейн — настолько маленькая страна, что монарх лично знает многих жителей.

Радзивиллы

Одна из богатейших семей Великого княжества Литовского. Они владели землями на территории современной Литвы, Беларуси, Украины и Польши. О появлении династии ходит множество красивых легенд. По одной из них, Радзивиллы — это потомки римской знати. На протяжении 3 столетий представители семьи занимали главные военные и государственные должности.

Современные Радзивиллы имеют не меньшее политическое влияние, чем несколько веков назад. Константин Радзивилл — врач и бывший министр здравоохранения Польши. После окончания университета он работал врачом скорой помощи, медиком на заводе и санитаром в районной поликлинике. И по сей день Константин остается практикующим врачом. Он является одним из учредителей ассоциации многодетных семей «Три плюс». И это неспроста. Вместе с женой Константин воспитывает 8 детей.

В 1-й половине XX века часть династии Радзивиллов переехала жить в США. Там они сблизились с семейством Кеннеди и даже породнились. Сестра Жаклин Кеннеди, Кэролайн, вышла замуж за польского князя Станислава Радзивилла. После свадьбы она получила титул «Ее Высочество принцесса». У них родились 2 детей — сын Энтони и дочь Кристина. Пара развелась спустя 14 лет. По одной из версий, причиной тому стала большая разница в возрасте.

Энтони Радзивилл стал продюсером телекомпании ABC News. Он познакомился с телеведущей и журналистом Кэрол Ди Фалько. Их роман вспыхнул на работе. Пара обручилась в 1994 году, но через 5 лет Энтони скончался от онкологии. Несмотря на это, Кэрол сохранила титул принцессы и членство в доме Радзивиллов. Кэрол долгое время работала военным журналистом. Она снимала репортажи о военных действиях в Персидском заливе, провела 6 недель в Кандагаре, рассказывала о минах в Камбодже. Кэрол выпустила несколько книг и приняла участие в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Нью-Йорка»

Ганноверы

Королева Виктория, последняя из династии Ганноверов.

Династия Ганноверов правила Великобританией с 1714 по 1901 год. Во времена правления семьи страна стала лидером европейской промышленности. В Лондоне проходили всемирные выставки промышленности. После смерти королевы Виктории власть перешла семье Виндзоров.

Один из самых молодых представителей Ганноверов — принц Эрнст Август — является одним из наследников британского престола. Он владеет несколькими замками и большим количеством произведений искусства, которые выставляются в местных музеях. В 2016 году Эрнст попал в скандальную ситуацию. Принц планировал свадьбу с российским дизайнером Екатериной Малышевой. За несколько дней до бракосочетания его отец объявил, что этот союз невозможен. И он даст согласие на брак, если Эрнст вернет подаренные ему земли и недвижимость. Но свадьба все же состоялась. Отец жениха на празднике не присутствовал. Сейчас принц управляет семейной собственностью в Австрии и восстанавливает родовые имения.

Медичи

Глава Флорентийской республики Лоренцо Медичи.

Олигархическое семейство правило Флоренцией с XIII по XVIII век. Медичи известны как покровители художников и архитекторов эпохи Возрождения. Среди представителей династии было несколько пап римских и 2 королевы Франции.

Династия угасла в XVIII веке. Один из последних представителей семьи Козимо III не оставил после себя потомства. Сегодня насчитывается 8 потомков семьи по мужской линии. Оттавиано де Медичи ди Тоскана ди Оттаяно — глава дома Медичи. Он основатель ассоциации Save Florence, которая борется за сохранение Флоренции и защиту ее от массового туризма. Но не только обычные туристы наносят урон старинному итальянскому городу. В 2014 году Оттавиано раскритиковал свадьбу Ким Кардашьян и Канье Уэста. А все потому, что звездная пара арендовали старинный замок XVII века за € 300 000. Но ущерб, нанесенный зданию, составил куда большую сумму. Оттавиано был обеспокоен этим событием и негативно высказывался в прессе о звездной свадьбе. Медичи в разводе. У бывших супругов 2 детей-погодок — дочь Мария и сын Гульельмо. Оттавиано предпочел семейной жизни общественную работу на благо Флоренции.

Габсбурги

Императорская династия 3 столетия правила Австрией, Мексикой и Австро-Венгрией. В 1914 году на наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жену было совершено покушение. Это стало одной из причин начала Первой мировой войны. После революции 1918 года Габсбурги потеряли все земли, недвижимость и титулы.

Последнего императора Австро-Венгрии Карла I свергли с престола. Его заставляли публично отказаться от престола и признаться в том, что они не имеют никакого отношения к династии Габсбургов. На такое не пошел никто, и семья предпочла эмиграцию. Только в 1996 году парламент Австрии разрешил Габсбургам вернуться на родину. Внук Карла I, Карл Габсбург-Лотарингский, — нынешний глава дома Габсбургов. Он носит титул эрцгерцога. Несколько лет мужчина работал телеведущим и возглавлял политическую партию. Сейчас Карл занимается сохранением объектов культурного наследия от стихийных бедствий и войны, а также выступает за право на самоопределение и защиту этнических меньшинств.

Его сын Фердинанд — известный австрийский автогонщик. Он начал свою карьеру в 14 лет и выиграл несколько соревнований. Юноша носит неофициальный титул «императорский и королевский эрцгерцог Австрии». Фердинанд собирается развивать автоспорт в родной Австрии и помогать ребятам, которые хотят заниматься гонками, но не имеют средств.