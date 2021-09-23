История «престарелой старлетки» Айрис Апфель, которая в 97 лет подписала свой первый модельный контракт
Огромные очки в черной оправе и браслеты, нанизанные до локтей, стали ее визитной карточкой. Икона стиля Айрис Апфель в прошлом месяце отметила 100-летие. Обладательница «черного пояса по шопингу» стала известна в возрасте 84 лет благодаря своей коллекции модной одежды и аксессуаров. Позже она успела стать лицом косметического бренда, сняться в биографическом фильме, создать коллекцию очков и подписать свой первый контракт в качестве модели.
AdMe.ru решил познакомить вас с биографией Айрис Апфель — роскошной женщины, за жизнью которой в инстаграме следят аж 2 миллиона подписчиков.
- Айрис родилась в 1921 году в Нью-Йорке в семье стекольщика-декоратора и владелицы модного бутика. От отца девочка унаследовала любовь к дизайну, а у матери научилась стилю и важности аксессуаров.
- Мать девочки, по воспоминаниям Айрис, одевалась как «герцогиня Виндзорская» и всегда выглядела безупречно. Она наряжала будущую икону стиля, которая заливалась криком каждый раз, когда ей вплетали в волосы ленту неподходящего цвета.
- Именно мама дала совет, которым до сих пор руководствуется Айрис: лучше купить самое простое черное платье. Так всегда будет, что надеть, ведь из него можно сделать как повседневный, так и праздничный наряд. Все зависит от подобранных к нему аксессуаров.
- В подростковом возрасте из-за болезни Апфель набрала лишний вес. Это сводило маму девочки с ума. Она была элегантной и хотела, чтобы дочь тоже была куколкой.
- Первой вещью, которую Айрис купила, была брошь. В 11 лет она обнаружила ее в одном из подвальных магазинчиков и откладывала каждую копейку, чтобы накопить на полюбившееся украшение. Кто бы мог подумать, что эта покупка положит начало огромной коллекции.
- Увлеченная модой девушка занималась в художественной школе и изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете. А трудовой путь она начала с должности редактора в крупном модном журнале. Со временем Айрис поняла, что карьерный рост в редакции ей не светит, и пошла работать помощником фешен-иллюстратора Роберта Гудмана.
- Однажды молодая Айрис делала покупки. К ней подошла владелица магазина и заявила: «Юная леди, ты никогда не будешь красивой. Но это не имеет значения. У тебя есть кое-что получше — это стиль».
- И действительно, Айрис всегда одевалась смело, игнорируя все правила и комбинируя, казалось бы, несочетаемые вещи. В 1940 году ей приспичило купить джинсы, которые в то время носили только лесорубы и фермеры. Из магазина ее тут же выпроводили со словами: «Девушки не носят джинсы». Апфель не сдавалась и продолжала туда ходить до тех пор, пока сотрудник не сжалился и не заказал для нее мальчиковую модель.
- Когда Карл, будущий муж Айрис, впервые увидел ее, он сказал другу, что девушка могла бы быть красивой, если бы поправила нос. Друг выложил все Айрис, а та выдала: «Передай ему, чтобы он шел к черту».
- Через несколько недель Карл вновь заметил своенравную леди из окна автобуса и позвонил ей, чтобы сделать комплимент ее наряду и шляпке. Затем они встретились, а через 6 месяцев поженились.
- Айрис никогда не хотела пышной свадьбы, но ей пришлось уступить родителям и бабушке с дедушкой. Гламурная леди выбрала платье из розового кружева, которое можно было бы носить и после торжества. А туфли из атласа она хранит до сих, ведь мода на них периодически возвращается.
- В 1950 году супруги Апфель основали собственную компанию по производству тканей. Они более 40 лет бок о бок трудились над интерьерами влиятельнейших людей страны и путешествовали по миру в поисках винтажных тканей. Айрис даже получила прозвище «Первая леди текстиля».
- Карл вспоминал, что жизнь с Айрис — это сплошной сюрприз. Увлеченная модой женщина позаботилась и о том, чтобы гардероб мужа не был скучным: она выбирала ему яркие брюки, бейсболки, очки в черепаховой оправе.
- «Престарелая старлетка», как Апфель себя называет, шутит, что Карлу очень повезло, так как она не гонится за бриллиантами. Ей больше по душе бижутерия, причем в огромных количествах. Айрис мастерски сочетает наряды от кутюр и товары с блошиных рынков. Яркие цвета, смелые принты, меха и перья, этническая одежда — чего только ни найдется в ее коллекции.
- В 1992 году Айрис и Карл отошли от текстильных дел и вышли на пенсию. Но пожить размеренной жизнью у них не получилось — в 2005 году об эксцентричной моднице услышал весь мир. Именно тогда в Метрополитен-музее состоялась выставка яркого гардероба Айрис. Экспозиция произвела фурор, а ее 84-летняя обладательница стала настоящей иконой стиля.
- В 90 лет Апфель стала лицом косметического бренда MAC. Это была ее первая большая работа в сфере моды и красоты. Также в 2011 году она дебютировала как дизайнер украшений, запустив собственную коллекцию крупных аксессуаров.
- В 2014 году на экраны вышел документальный фильм «Айрис», который поведал миру историю фешен-иконы. Картина была номинирована на премию «Эмми» в области новостей и документалистики.
- После смерти мужа в 2015 году Апфель продолжила покорять модный олимп. В возрасте 97 лет она подписала своей первый модельный контракт. Теперь она коллега по цеху знаменитых сестер Хадид.
- «Престарелая старлетка» своим примером показывает, что наряжаться никогда не поздно. Для пожилых любителей аксессуаров она придумала украшения со встроенной технологией, которая проверяет здоровье владельца и предупреждает скорую помощь в случае чрезвычайной ситуации.
- Непревзойденный стиль Айрис стал вдохновением для создателей Барби. Они представили 3 мини-версии Апфель, незаменимым атрибутом каждой из которых стало обилие ожерелий и браслетов.
- Вопреки представлениям, Айрис не всегда выглядит как с обложки гламурного журнала. Она признается, что дома предпочитает старый уютный халат.
- Даже в свои 100 лет она время от времени совершает набеги на барахолки, ведь несколько часов на блошином рынке для нее — лучшее лекарство.
- Кроме шопинга, поддерживать бодрость коллекционеру помогает питание. Она не ест нездоровую пищу, не злоупотребляет солью и не пьет газированные напитки. «Я думаю, что лучшая диета — это вовремя оттащить себя от стола», — делится секретом стройности Айрис.
- Умением Апфель комбинировать вещи восхищаются модники и модницы всех возрастов, а некоторые хотели бы взять у нее парочку уроков. Однажды Линдси Лохан попросила Айрис стать ее фешен-гуру. Однако женщина отказалась, так как считает, что чувство стиля — это нечто инстинктивное.
- Сейчас 100-летняя королева моды пробует себя на новых поприщах. Так, результатом ее недавней коллаборации с оптической компанией стала коллекция очков. Теперь фанаты больших оправ могут обзавестись аксессуаром в точности как у любимого инфлюэнсера.
- Экстравагантная Айрис ведет борьбу с возрастом. Она считает себя самым старым из ныне живущих подростков. Чувство юмора и любопытство позволяют ей оставаться молодой, даже если цифры в паспорте говорят об обратном.
Как вам стиль Айрис? Хотели бы в 100 лет вести такой же активный образ жизни и пробовать себя в новых сферах?
Фото на превью McMullan / Sipa USA / East News
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