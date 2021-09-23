История «престарелой старлетки» Айрис Апфель, которая в 97 лет подписала свой первый модельный контракт

Огромные очки в черной оправе и браслеты, нанизанные до локтей, стали ее визитной карточкой. Икона стиля Айрис Апфель в прошлом месяце отметила 100-летие. Обладательница «черного пояса по шопингу» стала известна в возрасте 84 лет благодаря своей коллекции модной одежды и аксессуаров. Позже она успела стать лицом косметического бренда, сняться в биографическом фильме, создать коллекцию очков и подписать свой первый контракт в качестве модели.