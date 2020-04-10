Как на самом деле снимали передачу «Жди меня», которую называют энциклопедией человеческих судеб

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Кто не знает передачу «Жди меня» и не плакал, смотря ее? Она начала выходить в эфир с 1998 года и до сих пор не покидает наших экранов. За это время программа превратилась в масштабный телевизионный проект, который отыскал десятки тысяч человек по всему миру. Многие телекритики называют «Жди меня» самой народной, трогательной и драматичной передачей российского телевидения.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, как возникла идея этой всенародно любимой передачи, какими были ее самые яркие моменты и что происходит с проектом сегодня.

Как все начиналось

Все началось с программы «Найти человека», которая выходила на радио «Маяк» с 1964 по 1973 год. Ее ведущей была известная писательница Агния Барто. Затем в начале 1998 года вышел специальный выпуск телепередачи «Взгляд». В нем ведущие Александр Любимов и Сергей Бодров-младший принимали заявки на поиск пропавших людей. Когда стало ясно, что запросов стало поступать очень много, на телеканале РТР состоялась премьера проекта «Ищу тебя». Авторами идеи выступили две журналистки — Оксана Найчук и Виктория Эль-Муалля. Тогда программа выходила раз в месяц по субботам в прямом эфире. Первые выпуски вела Оксана Найчук, а позднее к ней присоединился актер Игорь Кваша. Однако телекомпания ВИD, которая занималась производством передачи, решила полностью изменить формат шоу и не продлевать контракт с РТР.

Новый формат

Продюсер телекомпании выдвинул новое условие: вести проект должны известные и узнаваемые люди. Так что на смену прежней ведущей была приглашена актриса Мария Шукшина, которая понравилась руководству тем, что у нее «русский тип женщины». Тогда же название программы поменяли на «Жди меня», а в центр каждого выпуска решили помещать 2–3 подробные истории. В это же время в качестве музыкальной заставки был выбран «Концерт ля минор» Антонио Вивальди. Очень быстро «Жди меня» стал одним из самых популярных проектов на «Первом канале» и одной из самых рейтинговых передач на российском телевидении.

Уникальная система поиска людей с помощью волонтеров

Главный редактор «Жди меня» Сергей Кушнерев разработал масштабную систему поиска пропавших людей, которая стала основой программы. В этом ему помогали сначала десятки, а потом сотни волонтеров — люди с добрым сердцем из самых разных уголков страны и стран ближнего зарубежья. Они работали бесплатно и не гнались за славой. Сами волонтеры часто признавались, что никакой романтики в их работе нет: все банально и довольно рутинно. Телефонные звонки. Кипы бумаг — запросы в официальные учреждения. Поездки по адресам, где может проживать человек, которого ищут. Если речь идет о молодых людях, на подмогу приходят социальные сети, где может быть зарегистрирован «потеряшка». Так что бескорыстных волонтеров можно смело назвать настоящими звездами программы. Среди добровольных помощников «Жди меня» есть самые разные люди, от пенсионеров до студентов, но чаще всего это женщины. Кстати, с 2000 по 2004 год выходила газета «Жди меня», а до 2015 года на Казанском вокзале в Москве работал одноименный киоск, где также можно было оставить заявку на поиск.

Сколько людей удалось найти

В первые годы существования передачи «Жди меня» с ее помощью отыскивали около 15–20 человек в месяц. На сегодняшний день проект помог найти 205 000 человек в более чем 50 странах мира. Если верить официальному сайту, то за все время было обработано 2,6 млн обращений о помощи, а каждые 10 минут поступает новая заявка на поиск. В какой-то момент «Жди меня» переросла в большой социальный проект по поиску пропавших людей. С редакцией сотрудничает более 500 помощников из России, СНГ и стран дальнего зарубежья. Кроме того, программа работает с Департаментом уголовного розыска МВД РФ. Кстати, как говорят волонтеры, чаще всего люди теряют связь из-за смены места жительства, и причиной потери становятся обычные ошибки: люди пишут письма, путают буквы или цифры, и в итоге письмо возвращается автору за отсутствием адресата. Также часто люди ищут родственников, с которыми их разлучила война. Например, была одна история, где сестра и брат искали друг друга почти 70 лет. По словам героини, они «потерялись с братом во время войны, когда всех распределили по разным детским домам. Я все время носила в холщовом мешочке его фотографию. Представляете, каково это: расстаться детьми, не видеться всю жизнь и встретиться уже стариками?»

Шоу и настоящие эмоции

Конечно, любой телевизионный продукт — это прежде всего шоу. В конце 90-х, когда это был новый формат, редакторы внимательно отслеживали, как аудитория воспринимает передачу, которая затрагивает столь глубокие чувства. Тогда было популярно мнение, что показывать на камеру все переживания — это аморально. Первое время даже обсуждали, стоит ли демонстрировать сами встречи героев на публику. Однако потом решили, что эмоции нужно вводить, но аккуратно, пока зрители не привыкнут. Вскоре возникла другая проблема: людям, которых уже нашли, приходилось какое-то время ждать встречи с близкими, потому что редакторам было важно показать трогательный момент воссоединения телезрителям. Говорят, что иногда волонтеры не выдерживали и давали людям адреса и контакты родных в обход телекамер.

Игорь Кваша

Игорь Кваша стал неизменным символом передачи «Жди меня», ведь он вел ее 15 лет и был настоящим народным любимцем. Люди присылали ему личные письма и приходили в театр «Современник», где он служил. При этом Игорь Владимирович никому не отказывал в помощи и говорил так: «Каждый выпуск для меня — как удар по сердцу. С фильмами проще: ты уже сценарий читал, ты все знаешь. А в студии — реальные люди, реальные эмоции». Мало кто знал, что у самого Игоря Владимировича в войну пропал отец, поэтому тема поиска людей была ему очень близка. Может быть, именно поэтому он всегда был таким искренним и часто плакал, хотя и просил никогда не показывать его слезы в кадре. Игорь Владимирович регулярно приходил на летучки, встречался с журналистами и заранее внимательно изучал историю, чтобы понять, как вести себя с тем или иным героем.

Новые ведущие и новый канал

Во время болезни Игоря Кваши его сначала заменял актер Сергей Никоненко, а потом Александр Домогаров. Затем в пару к Марии Шукшиной поставили Михаила Ефремова. Последний выпуск с участием Игоря Владимировича Кваши вышел в эфир 25 мая 2012 года: актер работал до последнего. Вскоре вместо Шукшиной «Жди меня» стала вести Ксения Алферова вместе с Александром Галибиным. С 2017 года программа сменила канал и стала выходить на НТВ. Ведущими обновленной версии были Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров, а также основатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

С 2018 года легендарную передачу ведут актеры Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший. Сейчас формат программы стал включать в себя еще и информацию о ходе поиска потерявшихся людей.

Конечно, многие телезрители до сих пор невольно сравнивают всех новых ведущих с эталонной парой Кваша-Шукшина.

Две невероятные истории

Конечно, за время существования программы было рассказано множество душещипательных историй, но мы решили вспомнить две наиболее яркие из них. Первая случилась в начале нулевых. Поругавшись с супругой, Олег схватил 9-месячного сына и сел в поезд Владивосток — Москва. Через некоторое время мужчина почувствовал себя плохо. На станции его сняли с поезда и увезли в больницу. А сын поехал дальше с соседкой по купе по имени Татьяна. Пропавшего ребенка искала милиция, но безрезультатно. Тогда супруги написали в передачу «Жди меня». Все, чем располагали родители, — это фамилия соседки по купе, ее выяснили в милиции. Так что в программе решили выпустить видеообращение к этой женщине. Его увидели ее близкие. Позже выяснилось, что попутчица сошла в городе Горьком и оставила малыша на вок­зале, откуда он попал в детдом. К счастью, история закончилась благополучно и ребенок был возвращен родителям.

Вторая история берет свое начало в 1943 году. Итальянец Луиджи Педутто познакомился с украинкой Мокриной Юрзук и ее маленькой дочкой в Австрии, в лагере для военнопленных. Он украдкой шил ей платочки, а она делила на троих скромный паек. Мария (так мужчина называл девушку) стала его первой любовью. Но счастливой совместной жизни не получилось: после окончания войны молодые люди расстались. Каждый вернулся на родину (она — в СССР, он — в Италию), где они создали свои семьи. Позднее герои истории овдовели. Луиджи много лет пытался найти свою Марию, но отыскал ее только благодаря передаче. Женщине тогда исполнилось 84 года, но для Луиджи Мокрина осталась такой же, как и прежде: «Те же ямочки! Ты совершенно не изменилась!» Мужчина даже предложил ей пожениться и переехать в Италию, но та отказалась, хотя до последнего герои ездили друг к другу в гости. Любовь этой пары настолько впечатлила людей, что им поставили два памятника: один в Киеве, второй в Италии.

«Жди меня» сегодня

Вот уже несколько лет программа выходит в международном формате: аналоги этого проекта есть в Казахстане, Украине, Беларуси, Молдове, Армении, Азербайджане и Киргизии. Также регулярно проводятся телемосты с огромным количеством стран. В настоящее время есть только две страны на планете, где программа «Жди меня» не помогала в поиске и не находила людей: это Антигуа и Барбуда, а также Кабо-Верде. Так что, как говорится, «ищите друг друга, что бы ни было, и ждите, несмотря ни на что».