Как мода на безвкусицу захватила подиумы и почему мы приняли этот тренд с радостью

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Какие мысли проносились в вашей голове, когда вы последний раз смотрели модный журнал где-нибудь в салоне красоты или проходили мимо дорогого бутика? «Кто это покупает, да еще за такие деньги?» — этот вопрос интересует обывателей, в то время как иконы стиля шустро облачились в безразмерные вещи родом из 90-х или потрепанные жизнью кроссовки вашего отца.

AdMe.ru не мог остаться в стороне и решил разгадать секрет успеха ugly fashion, или «уродливой моды», захватившей подиумы и шкафы модников.

Сверхпрактичность как новый тренд

Носить пляжную обувь, да еще надевать под нее носки некогда считалось моветоном. Появиться так в приличном обществе значило наклеить на себя ярлык как минимум деревенского простачка. То же относилось и к поясным сумкам. Загляните в витрины люксовых брендов или хотя бы откройте инстаграм. Вы найдете там и биркенштоки (сандалии на толстой подошве с широкими ремешками), и даже эхо 90-х — безразмерные спортивные костюмы.

Сначала мы кривим губы, но, если подумать, эти вещи удобны в носке. В кроксах нога отдыхает, в отличие от шпильки или узконосых лодочек. А сумка на поясе освобождает обе руки. В некоторых случаях позволяет оставить дома громоздкий рюкзак или объемный кошелек с десятками бонусных карт. Люди пресытились красотой и искусственностью, поэтому поворот в сторону практичности логичен. Как в мире косметики вот уже несколько лет правит естественность, так в мире моды тон задает функциональность.

Нормкор — шаг к ugly fashion

На рубеже нулевых и десятых в моду врывается нормкор — подчеркнуто неприметная одежда: поло, футболки, худи в сочетании с простоватыми джинсами. Впрочем, адепты стиля тщательно подбирали предметы гардероба, покупали одежду как неизвестных марок из секонд-хендов, так и популярных брендов, виртуозно сочетая их в одном образе. Главное — хорошее качество и лаконичность.

Нормкор — это не попытка облачиться в первую попавшуюся одежду. Суть в том, чтобы выглядеть максимально незаметно, внешне ничем не выделяться из общей массы, оставаясь при этом стильным и не тратя массу времени и средств на погоню за лейблами. Нормкорщики выбрали нетривиальный способ выделиться — при помощи чрезмерной рационализации гардероба. Позже о неприметности все как-то забыли и произошел такой сильный переход в сторону удобства, что мода стала граничить с экстравагантностью.

Ответ на запросы миллениалов

Сейчас, когда мир находится на пороге второго десятилетия XXI века, в искусстве прослеживается ностальгия по 1990-м. Режиссеры переснимают франшизы, которыми мы засматривались в детстве и юности, мотивы тех лет слышатся в музыке самых разных стилей. Тенденция не обошла стороной и моду: на ум сразу приходит Гоша Рубчинский с его прямым цитированием тогдашней эстетики. Миллениалы, как и все, склонны романтизировать прошлое, в том числе годы, на которые пришелся период их взросления.

Именно в 90-е девушки комбинировали несочетаемое: нежные платья с грубыми кроссовками, а мини-юбки — с олимпийками. В те же годы сформировалось лояльное отношение к прозрачным вещам: робко выглядывающее из-под них белье никого не смущало. Одно из свойств ностальгии — желание воссоздать то, что было когда-то. Это мы и наблюдаем сегодня на мировых подиумах.

Стремление выделиться из толпы

Желание чувствовать себя уникальным и быть не таким, как все, присуще человеческой природе. В подростковом возрасте это выражается, например, в бунте против родителей и тусовках в «плохой» компании. С годами же это стремление не пропадает — оно находит другой выход. Одно из них — желание выглядеть отлично от других.

Но выделяться при помощи броского макияжа и вычурных сложных нарядов — пройденный этап. Вещи, которые совсем недавно казались уродливыми, — вот беспроигрышная ставка, своего рода форма простеста. Они выглядят отталкивающе, но привлекают внимание — цель достигнута.

Засилие блогов

Несколько лет назад заработок на личном блоге удивлял, а сегодня 1–2 блогера есть в друзьях у каждого. В мире насчитывается более 500 млн блогов на самые разные темы: от особенностей сбора грибов до вокала. Как сделать так, чтобы модный блог выделялся из десятков тысяч похожих? Автору приходится эпатировать публику неординарными нарядами. Здесь присутствует то же самое желание выделиться, только в другой форме. Кроме тщеславных мотивов имеет значение финансовый вопрос: чем больше просмотров и активности, тем выше заработок.

Влияние феминизма

То, что феминистические взгляды приобретают большее распространение, — бесспорный факт. Это находит отражение и в моде. Еще десятилетия назад кутюрье предлагали нарочито женственные наряды с ярко выраженной линией талии и обязательно изящными туфельками. Мода отражает запросы общества, сейчас это запрос на феминизм: абстрактные силуэты, андрогинность, стиль унисекс.

Так ли уродлива современная мода?

Термин ugly fashion широко используется, но разве стали бы люди облачаться в то, что кажется им некрасивым? Понятие красоты вообще довольно субъективная и условная вещь. История знает не один пример, когда модные веяния сначала отвергали, а после принимали на ура. Тот же женский брючный костюм когда-то вызывал негодование у мужчин.

Короткие юбки и бикини модницы прошлого века тоже полюбили не сразу: какое-то время чрезмерно оголять тело казалось постыдным. Из последних тенденций на ум приходит меховая обувь. Пушистые туфли либо ненавидели, либо обожали. Возможно, ugly fashion ждет та же участь и совсем скоро мы не будем видеть изъяна в мешковатых штанах и запыленных кроссовках.

А как вы относитесь к современной моде? Какие ее тренды вам нравятся, а что вы не наденете ни при каких условиях?