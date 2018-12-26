Как менялась мода на елки и игрушки последние 100 лет (Осторожно, статья может спровоцировать приступ ностальгии)

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Какой Новый год без елки? Даже если вы уже давно не ребенок. Выбрать, принести, нарядить, но вот как нарядить? Мода на наряд для главного дерева так же изменчива, как и другая, и всегда отражает ход времени.

Нам в AdMe.ru было ужасно интересно изучить, как украшали елки последние 100 лет. Декораторы говорят, что мода на украшения возвращается каждые 4 года, а мода на ретро не проходит никогда. Так что вам решать, доставать ли старые «семейные» игрушки или покупать новомодные.

Немного из истории рождественской елки

Настоящая мода на красивые елки пришла в Европу в XVI веке, и украшения были съедобными: леденцы, фрукты, печенье и вафли. Роли гирлянд выполняли свечи. В XVIII веке появились прообразы современных игрушек: позолоченные шишки, яичные скорлупки, фигурки из латуни. Считается, что саму традицию придумал Мартин Лютер еще в XV веке, но еще 100 лет украшениями служили только свечи, а елочки были очень маленькими, такими, чтобы их можно было поставить на стол. Первые новогодние шары изготовляли в городке Лауша (Германия), их делали из стекла и покрывали изнутри свинцом уже в XVII веке. Считается, что идея с шарами пришла в год неурожая яблок, которые было принято вешать на елку, и стеклодувы изготовили искусственные яблоки. Производство игрушек подхватили Чехия, Польша, Россия, США. До начала ХХ века в моде были роскошные елки, усыпанные игрушками, мишурой и канителью (тонкими серебряными нитями). В начале ХХ века в моду вошли минимализм и технологичность, немецкие фабрики стали изготавливать игрушки в виде дирижаблей, пароходов, экипажей и музыкальных инструментов. В России были очень популярны сосульки, шары, бусы, игрушки из ткани, ваты и папье-маше. Американцы в это время предпочитали украшать елки яблоками и стилизованными кукурузными зернышками, а также фигурками волшебников, которые звенели и отпугивали злых духов.

Елка в 30–40-е годы

Во время Первой мировой войны в России традиция украшения елок не поддерживалась, потому что она пришла из Германии, которая в то время была врагом. В 20-е годы елки также не особо приветствовались, считаясь «буржуазным пережитком». Новая жизнь новогодних праздников началась уже в 30-е годы, когда они стали не рождественскими, а советскими. Наряды елок вернулись, но с совершенно определенной тематикой: шары с портретами вождей, игрушки с революционной символикой, парашютисты и покорители Севера. В Европе и Америке в это время была популярна классическая рождественская символика, крупные лампочки, шары и мишура.

Во время Второй мировой войны украшения на елку старались находить, несмотря на тяжелую обстановку, — новогодние праздники придавали сил и надежду на победу. На «военных» елках висели солдатики и танки, пистолеты, фигурки служебных собак и звезды.

После войны появилась своеобразная визуализация — время было тяжелым и голодным, поэтому елки украшали фруктами, овощами, ягодами. Появились сказочные персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, герои сказок Пушкина, Айболит, лесные зверюшки и птицы.

В Европе были популярными двусторонние игрушки из картона, которые делали объемными, картинки в технике литографии, которые наклеивали на вату или проволоку, а также ароматные пряники.

Новогодняя мода в 50–60-е годы

В Европе наступила эра минимализма, стали популярными простые шары, ввели в обиход новый материал — поролон, и именно тогда стеклянные игрушки начали заменять пластиковыми, это казалось практичным и новаторским вариантом. В США и России стали очень популярными «алюминиевые» елки. Ажурные белые и серебристые деревца вполне имели минималистический дизайн.

Разноцветные стеклянные елочные гирлянды — мода 50-х. В России после выхода фильма «Карнавальная ночь» стали модными игрушки в виде часов, которые остановились в положении 23:55.

В начале 60-х в России на елке висели кукуруза и ракеты — сельскохозяйственная и космическая тема были главными и всегда обсуждались. Появляются первые электрические гирлянды — лампочки были цветными, крупными и еще не мигали.

Как наряжали елку в 70–80-е годы

В это время в России наладили работу крупные фабрики игрушек, поэтому индивидуальности в украшениях стало меньше. Появилось много одинаковых шариков и шишек, сосулек и колокольчиков.

Стали модными игрушки на прищепках, разноцветный «дождик» и пушистая мишура. Вернулась мода начала ХХ века, в том смысле, что елки снова стало принято украшать очень «богато» — за игрушками и мишурой не было видно самого дерева.

В конце 80-х внимание людей захватили гороскопы, и это не могло не отразиться на игрушках. Появились шары со знаками зодиака и символами года, которые остаются модными и сейчас.

Елка 90-х и миллениум

В 90-е годы в России появилась мода на игрушки ручной работы, многие из которых были сделаны самостоятельно — из фетра, моточков шерсти, войлока.

Появляется мода на ретро, и с бабушкиных антресолей достаются ватные и стеклянные игрушки 40-х. Из более современных были популярны шарики с «серединкой» — специально вдавленные и украшенные с одной стороны.

В 2000-е в России в моду стали входить елки, украшенные игрушками одного или двух цветов, например красными и золотыми шарами, синими и серебряными. Стильными считались елки без советских пережитков — мишуры и дождика, хотя, конечно, совсем они не исчезли.

В Европе были очень популярны «ледяные игрушки» — они создавали впечатление ледяного налета на елке, а также простые прозрачные шары. Также появлялось все больше елок, которые были украшены цветами. В США в это время придерживались традиций: цветные крупные шары, сладости и побольше гирлянд.

Современные тенденции: модно все

Современные тенденции провозглашают абсолютную свободу, поэтому всем желающим украсить елку предоставляется огромный простор для творчества. Но все же каждый год появляются мини-тренды. Они уже касаются не выбора игрушек, а скорее интересных стилей. Очень модная елка-2019 может быть украшена по спирали, в одной цветовой гамме (те, кто не ищет легких путей, могут попробовать градиент), можно сделать радужный переход цветов или остаться верным стилю ретро.

Интересно, что изменчивая мода не затрагивает традиционные игрушки, которые свои у каждой страны, а также те, что обязательно вешают на счастье. Так, в Германии это щелкунчик, в странах Скандинавии — рождественский козлик, в Финляндии — свечи и флаги, в Бразилии — кусочек хлопка, в США — фигурка ангела, в Японии — вышитые вручную шары тэмари.