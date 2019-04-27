Как киевский благотворительный фонд делает жизнь пенсионеров ярче, чем у молодежи

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В 2013 году жители Киева Гарик Корогородский и Тина Михайловская реконструировали старую танцевальную площадку на территории Гидропарка. После обновлений каждые выходные здесь танцуют и вспоминают молодость, знакомятся и влюбляются более 700 пенсионеров. Вдохновившись успешной танцплощадкой, они решили создать проект, который бы занимался организацией досуга людей почтенного возраста и предоставлял им необходимую помощь. Так и появился благотворительный фонд «Жизнелюб».

AdMe.ru пообщался c соосновательницей и руководительницей проекта Тиной Михайловской, чтобы узнать подробнее, как небольшая группа людей делает счастливыми сотни пенсионеров.

Ежемесячно фонд угощает бесплатными обедами 30 тыс. пожилых людей

В Украине много пожилых людей, которым не хватает пенсии на нормальное существование. Многие из них не могут позволить себе полноценно питаться и покупать желаемые продукты в супермаркете. Для того чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию, команда волонтеров вынесла стол на одну из центральных улиц Киева и вместе с активными жителями города начала раздавать горячие обеды пенсионерам. Так появился первый проект благотворительного фонда «Жизнелюб» — «Обед без бед». В этом году проекту исполнилось 2 года, и ежемесячно он угощает бесплатными горячими обедами 30 тыс. человек.

Здесь нет места для жалости

Вся коммуникация фонда построена на позитиве. Также тут считают, что жалости нет места в благотворительности. «Жалость очень эффективна в краткосрочной перспективе. Мы же хотим давать надежду и вдохновлять людей не бояться времени и себя в нем, чтобы они видели перед собой новые возможности», — рассказывает соосновательница.

В рамках фонда работают разные проекты, чтобы сделать пенсионеров счастливее

В благотворительном фонде есть отдельная танцевальная площадка и летняя локация — киносад «Жизнелюб». Это хаб под открытым небом для пенсионеров, где проходят разные мероприятия в теплое время года: от занятий йогой до танцевальных вечеров и клуба знакомств.

В фонде сейчас успешно работают сразу несколько проектов, каждый из которых отвечает за свое направление помощи для пенсионеров: пункты раздачи горячих обедов, которые работают ежедневно;

разнообразные обучающие, спортивные и развлекательные мероприятия;

помощь пожилым людям в поиске работы и составление резюме;

поддержка одиноких и малообеспеченных пенсионеров общением, одеждой, обувью и лекарствами;

модельное агентство 50+, благодаря которому пенсионеры принимают участие в фото- и видеосъемках для глянцевых журналов, кино и сериалов, музыкальных клипов и даже выходят на подиум. Только посмотрите, какой у них Instagram!

Пожилым людям нужны эмоции и новый опыт

Пенсионеры обожают посещать мероприятия, связанные с учебой, получением нового опыта и общением. Больше всего «жизнелюбов» собирается на курсах по изучению иностранных языков, компьютерной грамотности, лекциях стилистов и диетологов, занятиях по йоге.

В фонде пенсионеры создают блоги и находят свою любовь

Команда фонда замечает, что они помогают людям пожилого возраста обрести уверенность в том, что жизнь не закончилась, она продолжается и может быть такой же наполненной и разной, как и в юности. Так, в прошлом году на курсе по SMM для людей возраста 50+ одна из слушательниц настолько увлеклась, что запустила свой YouTube-канал «Бабушка 2.0» (кадр из которого вы видите выше).

© happyold

В «Жизнелюбе» люди пожилого возраста находят не только новые знакомства и увлечения, но и свою судьбу. «Мы всегда с особым трепетом вспоминаем одну историю. Среди наших подопечных есть пара, которая познакомилась на нашей танцевальной площадке и поженилась уже после 70 лет. Это космос!» — отметила напоследок Тина.

А как вы считаете, что должно предпринимать общество, чтобы сделать жизнь пенсионеров лучше? Поделитесь своим мнением в комментариях.