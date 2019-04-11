Как изменились знаменитости, которых называли секс-символами 1960–1970-х годов

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1960–1970-е годы прошлого века богаты на знаменитостей, которых разные издания называли самыми желанными людьми планеты всех времен. Но, к сожалению, время не щадит никого, прибавляя морщин и седины как простым людям, так и иконам красоты и стиля.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, как с годами изменились Софи Лорен, Джейн Фонда, Ален Делон и другие звезды, на которых 50–60 лет назад хотели быть похожи миллионы людей по всему миру. А в конце вы увидите, как изменилась актриса, которая в свои 102 года является последней из живущих голливудских кинодив 1930-х годов.

Софи Лорен

Итальянская актриса и певица Софи Лорен — обладательница множества премий, которые были придуманы специально для нее. Например, в ее копилке есть «Золотой глобус», полученный в специальной номинации — «Любимица мировой публики», а также почетный «Оскар», который актрисе вручили «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу». 20 сентября 2019 года Софи Лорен исполнится 85 лет.

Жан-Поль Бельмондо

9 апреля французскому актеру театра и кино исполнилось 86 лет. Интересно, что Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. В 2001 году он перенес инсульт и на 8 лет оставил работу в театре и кино.

Брижит Бардо

Актриса, певица и фотомодель Брижит Бардо положила начало длительной моде на клетчатую одежду во всем мире, надев розовое клетчатое платье на свадьбу с Жаком Шарье; ввела в моду черную подводку для глаз, прическу «Кислая капуста», полинявшую джинсовую одежду, шорты и безрукавки. С начала 1970-х актриса является активисткой движения за права животных. Последние годы Бардо ведет затворнический образ жизни и редко появляется на публике. 28 сентября она отметит свое 85-летие.

Ален Делон

Когда по совету парижских друзей Делон показывал свои фото продюсерам, ему отвечали примерно так: «Вы слишком красивы, у вас не сложится карьера». Особенно актер был популярен у советских женщин, а его имя в массовом сознании стало нарицательным. 8 ноября актеру исполнится 84 года.

Орнелла Мути

Свой псевдоним — Орнелла Мути — Франческа Романа Ривелли получила от кинорежиссера Дамиано Дамиани, в чьем фильме «Самая красивая жена» дебютировала в возрасте неполных 15 лет. 9 марта аткрисе исполнилось 64 года.

Аль Пачино

Помимо кино Аль Пачино состоялся и как знаковый театральный актер. В 1969 и 1977 годах он был награжден престижной театральной премией «Тони». 25 апреля Аль Пачино отметит 79-летие.

Джейн Фонда

Секс-символом Джейн Фонду сделал научно-фантастический фильм 1968 года «Барбарелла», снятый совместными усилиями французских и итальянских кинематографистов. 21 декабря актрисе исполнится 82 года.

Шон Коннери

Шон Коннери в 1989 году стал самым пожилым актером, которого журнал People удостоил титулом секс-символа: тогда ему было 59 лет. А ровно через 10 лет тот же журнал назвал шодландца «самым сексуальным мужчиной XX века». В 2003 году, после завершения съемок фильма «Лига выдающихся джентльменов», Коннери завершил свою полувековую карьеру. В 2011 году его представитель сообщил, что актер устал от появлений на публике. 25 августа исполнитель роли агента 007 отметит 89-летие.

Джина Лоллобриджида

В 1947 году Лоллобриджида решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Италия» и заняла 3-е место. Актриса профессионально занимается фотографией, проводит фотовыставки, работает в художественной мастерской. А ее фотоальбом «Моя Италия», переизданный множество раз, стал своеобразной итальянской энциклопедией. 4 июля актрисе исполнится 92 года.

Майкл Кейн

В июле 2016 года урожденный Морис Джозеф Миклвайт официально сменил имя на Майкл Кейн, чтобы облегчить прохождение таможенного досмотра в аэропортах. Кейн является одним из двух актеров (второй — Джек Николсон), выдвигавшихся на соискание премии «Оскар» в 5 разных десятилетиях: в 1960-х, 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х. 14 марта актеру исполнилось 87 лет.

Клаудия Кардинале

Клод Жозефин Роз Кардинале (настоящее имя итальянской актрисы) в 1957 году была признана самой красивой итальянкой Туниса и получила приглашение на Венецианский кинофестиваль. Тогда ей было 19 лет. В феврале 2011 года журнал Los Angeles Times включил Кардинале в число 50 самых красивых женщин в истории кино. В том же году она получила российскую премию «Золотой орел» за вклад в мировой кинематограф. 15 апреля актрисе исполнится 81 год.

Уоррен Битти

Известным актера сделала заглавная роль Клайда Бэрроу в вестерне «Бонни и Клайд» (1964). Несмотря на свою популярность, в 2000 году Битти оставил карьеру актера и занялся политикой. 30 марта ему исполнилось 82 года.

Ракель Уэлч

Актриса стала известной в 1966 году после выхода фильма «Миллион лет до нашей эры», где произнесла всего 3 фразы и предстала в бикини из кожи оленя. Журнал Playboy назвал Уэлч «самой желанной женщиной 1970-х». 5 сентября Ракель отметит свое 79-летие.

Клинт Иствуд

В 1960-1980-е годы Иствуд входил в число ярчайших звезд Голливуда. Созданный им образ немногословного героя в боевиках и вестернах стал легендарным. Помимо режиссуры и актерской работы Иствуд также увлекается джазом. Он даже сочинил несколько композиций, которые звучат в некоторых его фильмах. 31 мая актеру исполнится 89 лет.

Катрин Денев

Катрин Денев приобрела статус звезды после триумфа музыкального фильма «Шербурские зонтики» (1964) в Каннах. В конце 1970-х она была лицом духов Chanel № 5, реклама которых привела к резкому росту продаж парфюмерии в США. После этого американская пресса назвала ее «самой элегантной женщиной в мире». В 1986 году Денев представила собственные духи Deneuve. Она также является дизайнером очков, обуви, украшений и поздравительных открыток. 22 октября актриса отметит свое 76-летие.

Ким Новак

Когда Мэрилин Полин Новак (настоящее имя американской актрисы и модели) подписала контракт со студией Columbia Pictures, ей предложили изменить имя на Ким, чтобы не возникало путаницы с Мэрилин Монро. В 1995 году журнал Empire поместил актрису на 92-е место в списке 100 самых сексуальных звезд в истории кино. 13 февраля ей исполнилось 86 лет.

Энн-Маргрет Ульссон

Американская актриса и певица известна в основном благодаря своей музыкальной деятельности и близкой дружбе с Элвисом Пресли. Также она неоднократно номинировалась на престижные американские премии в области кино и музыки. 28 апреля Ульссон отметит свое 78-летие.

Джоан Коллинз

В 1950-х годах Коллинз много снималась для британских пинап-журналов и была названа самой красивой девушкой Великобритании. А после переезда в Голливуд и подписания контракта с кинокомпанией 20th Century Fox актрису стали сравнивать с Элизабет Тейлор. После некоторого спада популярности в 1970-х в 1981 году Коллинз начала играть свою самую известную роль — Алексис Колби в телесериале «Династия» и вновь обрела былую славу. Причем успех сериала обязан именно ее игре. 23 мая актрисе исполнится 86 лет.

Жаклин Биссет

Жаклин снималась с Одри Хепберн, Полом Ньюманом, Шоном Коннери, Жан-Полем Бельмондо и другими секс-символами 60-70-х годов прошлого века. Биссет никогда не была замужем, однако имела длительные романтические отношения с русским артистом балета Александром Годуновым с начала 1980-х и до его смерти в 1995 году. А еще Жаклин — крестная мать Анджелины Джоли. 13 сентября актрисе исполнится 75 лет.

Фэй Данауэй

Главная роли Бонни в гангстерском триллере Артура Пенна «Бонни и Клайд» (1967) принесла актрисе номинацию на «Оскар» и статус самой красивой женщины современности. 14 января актрисе исполнилось 78 лет.

Анджела Лэнсбери

Анджела Лэнсбери российскому зрителю больше известна по роли Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство» и кинофильмам «Портрет Дориана Грея» (1945) и «Маньчжурский кандидат» (1962). В 2018 году Лэнсбери исполнила роль продавщицы воздушных шаров в фильме «Мэри Поппинс возвращается». 16 октября ей исполнится 94 года.

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