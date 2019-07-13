13 актеров сериала «Очень странные дела», которые фантастически изменились за 3 года

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Недавно стартовал 3-й сезон нашумевшего сериала «Очень странные дела», который установил рекорд по просмотрам на телеканале Netflix. Со времени выхода первых эпизодов актеры, конечно, успели заметно преобразиться. Особенно те, кто начал сниматься в 10–12 лет: теперь их уже не назовешь детьми.

Редакция AdMe.ru заглянула в соцсети ведущих актеров сериала и была поражена тем, насколько сильно они изменились. Мы предлагаем подготовиться к просмотру нового сезона и заранее узнать, как теперь выглядят главные герои.

Милли Бобби Браун (Одиннадцать)

Роль таинственной и мрачноватой девочки со сверхспособностями, которую Милли получила в 11 лет, сделала ее по-настоящему знаменитой. Актриса уже появилась на обложках практически всех фешен-журналов и даже подписала контракты с несколькими модельными агентствами.

Финн Вулфхард (Майк Уилер)

На момент начала съемок Финну было всего 11 лет. Роль Майка принесла юному актеру грандиозный успех: он успел сняться в новой экранизации романа Стивена Кинга «Оно», поучаствовать в фотосессиях для модных журналов и получить роли в таких фильмах, как «Собачьи дни» и «Щегол».

Вайнона Райдер (Джойс Байерс)

До этой киноленты актриса уже давно не радовала поклонников своими яркими работами. В сериале Вайнона играет маму Уилла, с исчезновения которого и началась история. За эту роль актриса была номинирована на премию «Золотой глобус».

Ноа Шнапп (Уилл Байерс)

Творческий путь актера начался со съемок в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост». А через год зрители уже видели его в сериале «Очень странные дела» в роли Уилла — беспокойного мальчика, пропавшего при загадочных обстоятельствах. На тот момент ему было всего 10 лет.

Наталия Дайер (Нэнси Уилер)

Для Наталии роль Нэнси не была кинодебютом, но именно она принесла ей настоящую популярность. После выхода сериала на актрису буквально посыпались предложения: Наталия снялась еще в нескольких фильмах, например в «После тьмы» и «Бархатной бензопиле».

Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон)

Гейтен с раннего детства мечтал о сцене и верил в свой успех, несмотря на наличие редкого генетического заболевания, которое влияет на костные ткани. Создателям сериала так понравился обаятельный кудрявый парнишка, который пришел к ним на кастинг, что они не только сразу же утвердили его на роль Дастина, но даже адаптировали образ персонажа под особенности актера. На момент начала съемок ему было 12 лет.

Дэвид Харбор (Джим Хоппер)

Дэвид уже был знаком зрителям по фильмам «Война миров» и «Хеллбой». В сериале он играет шерифа, за роль которого был отмечен наградами и номинациями на премию «Эмми».

Кара Буоно (Карен Уилер)

Кара, сыгравшая маму Нэнси и Майка, стала появляться на сцене в конце 80-х: сначала на Бродвее, а затем и на телевидении. Наибольший успех ей принесла роль в сериале «Безумцы», за которую Кара была номинирована на премию «Эмми» в категории «Лучшая приглашенная актриса».

Чарли Хитон (Джонатан Байерс)

Режиссеры сериала «Очень странные дела» заметили актера после того, как тот появился в американском фильме «Как есть». Игра Чарли так им понравилась, что они сами предложили ему роль нелюдимого Джонатана Байерса, старшего брата Уилла.

Джо Кири (Стив Харрингтон)

Дебют Кири состоялся в 2014 году в сериале «Чикаго в огне». После этого он снялся еще в парочке эпизодов, пока ему не достался счастливый билет — роль красавчика Стива в «Очень странных делах».

Дейкр Монтгомери (Билли Харгроув)

Дейкр присоединился к актерскому составу во 2-м сезоне, ему тогда был 21 год. Актер сыграл агрессивного и неуправляемого Билли, сводного брата Макс.

Калеб Маклафлин (Лукас Синклер)

Как и многие другие актеры, Калеб играл преимущественно в эпизодических и второстепенных ролях, пока ему не досталась заветная роль Лукаса. В первых эпизодах ему было 13 лет, а сейчас он заметно повзрослел.

Сэди Синк (Макс Мэйфилд)

Сэди появилась во 2-м сезоне, на тот момент ей было 15 лет. Безумная Макс сразу стала настоящей звездой: она уже успела поучаствовать в нескольких модных показах, а также подписать контракты с модными брендами.