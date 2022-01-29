Как искали женихов и невест наши предки в те времена, когда еще не было «Тиндера» и сайтов знакомств

Найти достойного спутника или спутницу жизни всегда было непростой задачей. Даже в современном мире, кода нам доступно множество способов знакомств — от специальных приложений до тематических вечеринок. Что уж говорить про XVIII–XIX века, когда считалось, что брак — это на всю жизнь, и разводы были практически недопустимыми. Так что выбор супруги и супруга становился хорошо спланированным мероприятием, в котором принимали участие не только будущие молодожены.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как же выбирали выгодную партию наши предки, и надо сказать, что некоторые способы показались нам довольно экстравагантными.

Особенности вступления в брак

В прежние времена молодые люди вступали в брак очень рано по современным меркам. Так, еще в начале XVIII века нормальный «свадебный» возраст для невесты был 12–13 лет, а для жениха — 15 лет. С середины XIX века девушке позволялось выходить замуж с 16 лет, а юноше — с 18. При этом уже после 25 лет барышни считались засидевшимися в девках, а вот у мужчин никаких возрастных ограничений не было: он мог считаться завидным женихом вплоть до старости и вступить в первый брак довольно поздно. Что интересно, обратная ситуация, когда немолодая женщина выходила замуж за юношу, в дворянском сословии практически не наблюдалась. Выбирая себе пару, будущим супругам важно было думать не только о чувствах, но и о финансовом благополучии. Авторы книги по этикету XIX века «Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни, общественной и семейной» советовали родителям следить за тем, чтобы будущий брак не принес их чаду «моральные лишения, нужду и горе», и в случае чего — отговорить сына или дочь от сомнительного выбора. Стоит отметить, что долгое время девушку отдавали замуж «по сговору», то есть она могла видеть своего будущего мужа только 2–3 раза перед свадьбой. Но уже в петровское время родители стали больше учитывать желания дочери, вступающей в брак. Еще одна особенность заключалась в том, что родители могли не согласиться на брак двух симпатичных друг другу молодых людей только потому, что не хотели нарушать традицию «очередности». То есть младшая сестра не могла выйти замуж раньше, чем старшая.

Ярмарки невест

Несмотря на то что в те времена столицей был Петербург, знатные молодые люди предпочитали искать будущих жен в Москве, которая была знаменита своими ярмарками невест. Зная об этом, предприимчивые родители со всей России свозили сюда своих дочек, которым не смогли подыскать подходящую партию в родном городе. К мероприятию готовились очень тщательно: девушкам на выданье шили роскошные платья, чтобы показать невесту во всей красе. Причем нередко ради этого приходилось закладывать часть имущества.

Выезжали обычно к зиме, и порой путь был довольно долгим: например, у Татьяны Лариной из романа «Евгений Онегин» дорога на ярмарку заняла 7 дней. Любопытно, что некоторые путешественники брали с собой даже замороженные продукты и дрова, чтобы не покупать необходимые вещи в довольно дорогой Москве. Жилье снимали либо останавливались у родственников. При этом часто семье приходилось терпеть немалые бытовые неудобства, ютясь по несколько человек в одной комнате и ночуя вповалку на полу. Все эти лишения были ради балов-смотрин, которые всю зиму проходили в некоторых частных особняках, в Благородном собрании и Университетском пансионе. Иногда проворные женихи успевали за один вечер посетить несколько таких ярмарок, чтобы посмотреть как можно больше претенденток.

Дворянские балы

Балы проходили в определенные сезоны — так, были зимние и летние балы. На первый бал девушка обычно приезжала с отцом. Он представлял дочь своим друзьям, а ему представлялись молодые люди, которые хотели потанцевать с его дочерью. Хотя на бал девушка могла прибыть и с матерью — это был чуть ли не единственный случай, когда замужняя женщина могла выйти в свет без мужа. Гостью встречала хозяйка дома и знакомила ее с юношами, которых считала достойными танцевать с ней. При этом барышня должна была хорошо помнить, кому она обещала очередной танец, чтобы не было путаницы, которая могла негативно отразиться на репутации девушки. После окончания танца кавалер возвращал партнершу родителям.

Если юноше очень понравилась какая-то девушка, но никто не мог его представить, то он мог сам подойти к родителям барышни и вручить им свою визитную карточку. Однако такой поступок означал весьма сильное желание познакомиться. Кстати, преимуществом обладали мужчины в мундирах — офицеры и чиновники, так как форма гарантировала их благонадежность.

Искусство флирта

Надо сказать, что барышням было ой как непросто произвести впечатление на кавалеров. Слишком уж много было различных правил, предписанных этикетом. Даже на внешний вид накладывалось немало ограничений. В отличие от замужних дам, девушкам нельзя было ярко одеваться. Как правило, для бала заказывалось белое платье с розовым или голубым поясом. Прическу допускалось украсить маргариткой или бутоном розы, а на шею повесить нитку жемчуга. Броские украшения считались моветоном. Учебник хорошего тона гласил, что «молодая девушка, являющаяся на первый бал в розовом платье, отделанном цветами и лентами, с золотым колье или браслетами, произвела бы крайне неприятное впечатление». Также нельзя было танцевать без перчаток, потому что касаться друг друга обнаженными руками считалось неприличным. Получалось, что единственной возможностью хоть как-то нормально пообщаться с кавалером и проявить симпатию был сам танец. Правда, также девушки научились выражать свои чувства и эмоции при помощи аксессуаров. В этом им помогали веера и зонтики. В русском языке даже появилось особое выражение — «махаться», то есть кокетничать. Девочки начинали «махаться» примерно с 13–14 лет. В 1911 году даже вышел сборник правил хорошего тона, где несколько страниц были посвящены искусству владения веером. Так, чтобы сказать «да», нужно было приложить веер левой рукой к правой щеке. «Нет» — приложить открытый веер правой рукой к левой щеке. «Я вас люблю» — правой рукой указать закрытым веером на сердце. «Я вас не люблю» — сделать закрытым веером движение в сторону.

А пока молодые люди танцевали и кокетничали, родители невест не расслаблялись и старались во время светской беседы выведать как можно больше информации о каждом кандидате: из приличной ли он семьи, какое у него финансовое положение, нет ли за ним долгов или скандалов.

Свахи для сословий попроще

Популярностью пользовались свахи. Чаще всего ими были предприимчивые вдовы. Чтобы раздобыть нужную информацию, они подкупали слуг. Так что хорошая сваха должна была обладать не только талантом психолога, но и достаточным капиталом. В целом ремесло свах заключалось в том, чтобы вести учет, где какая невеста подрастает, какое у нее будет приданое, кого родители хотят видеть в качестве жениха, и подбирать подходящего кандидата. Правда, за дополнительную плату сваха могла приукрасить состояние дел заинтересованной стороны. Дворянские семьи обычно не прибегали к услугам профессиональных свах: с этой задачей неплохо справлялись знакомые и родственники. Для многих из них устройство судеб молодых родственников становилось чем-то вроде хобби. А вот для семей из сословий попроще свахи были незаменимыми помощницами. Если заочное знакомство устраивало обе стороны, то сваха договаривалась о первых смотринах. Обычно для этого выбиралось какое-нибудь людное место, где жених и невеста могли издалека присмотреться друг к другу. В Петербурге смотрины часто устраивали в Летнем саду.

Знакомства по объявлениям

В конце XIX — начале XX века молодые люди уже вполне могли искать себе будущего супруга самостоятельно. Однако проблема заключалась в том, что в ту пору было не так много мест, где женихи и невесты могли спокойно познакомиться и узнать друг друга получше. Тогда популярность стали набирать газеты брачных объявлений. Безусловным лидером стала «Брачная газета» — первое в России издание, которое специализировалось только на объявлениях о поиске второй половинки. Она стала выходить в 1906 году и вскоре была доступна во всех губерниях и даже за границей. Объявления можно было подать письменно или по телефону. Вот некоторые типичные брачные объявления: «Южанка-брюнетка, красивая, интересная барышня 16 лет, без прошлого, из хорошей семьи, желает познакомиться с миллионером или с очень богатыми господином. При возможности и желании — брак. Ответ исключительно на серьезные письма». «37 лет, из общества, не москвич, с изысканным вкусом, желает встретиться с изящной особой, действительно из общества, а не интеллигенткой или служащей, эксцентричной, разделяющей его вкусы. Материальная сторона исключается. Признавая только впечатления первой встречи, прошу избавить от переписки. Брак при взаимной симпатии». Редакторы гарантировали подписчикам полную анонимность, а газету посылали в плотном непрозрачном конверте. Конечно, в объявлениях не было адресов, люди отправляли друг другу письма до востребования или держали связь через редакцию. Как правило, в конверты вкладывали свои фотографии, но с возвратом, потому что снимки стоили дорого.